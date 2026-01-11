וומבניאמה ניצח את בוסטון, הפסד לדטרויט

משחק מסקרן קיבלנו הלילה (בין שבת לראשון) ב-NBA עם ניצחון מרשים של סן אנטוניו על בוסטון בחוץ בראשות ויקטור וומבניאמה. במשחקים נוספים לוס אנג’לס קליפרס מחקה פיגור גדול בדטרויט, אינדיאנה פירקה את מיאמי בביתה ושיקגו חגגה על דאלאס בדרך לקטיעת רצף ההפסדים. בהמשך: יוטה – שארלוט.

בוסטון – סן אנטוניו 100:95

ויקטור וומבניאמה קלע 21 נקודות, מהן 16 במחצית השנייה, כולל סל קשה ומכריע 19.2 שניות לסיום, והוביל את הספרס לניצחון חוץ מרשים. דיארון פוקס סיים גם הוא עם 21 נקודות, קלדון ג’ונסון הוסיף 18 נקודות ו-10 ריבאונדים, והספרס רשמו ניצחון שני ברציפות לאחר שני הפסדים רצופים.

המשחק היה צמוד בדקות הסיום. בוסטון עלתה ליתרון 84:87 אחרי שלשה של ביילור שיירמן, אך ריצת 2:9 של האורחת הפכה את הקערה. ג’יילן בראון השווה, לפני שוומבניאמה החזיר את היתרון, פוקס חטף לבראון, וג’וליאן שמפאני קבע 93:97. לבסוף וומבניאמה סגר עניין למרות שמירה אגרסיבית של הסלטיקס, שספגו הפסד שלישי בלבד ב-12 משחקים. דריק ווייט קלע 29 נקודות ובראון 27.

דריק ווייט (רויטרס)

דטרויט – לוס אנג’לס קליפרס 98:92

קוואי לנארד עם 26 נקודות וג’ון קולינס עם 25 הובילו קאמבק אדיר של הקליפרס, שחזרו מפיגור של 19 נקודות במחצית הראשונה ו-14 ברבע הרביעי בדרך לניצחון בדטרויט. לוס אנג’לס סגרה את המשחק בריצת 8:28, תוך ניצול רצף איבודי כדור של הפיסטונס.

ג’יימס הארדן תרם 19 נקודות, שבעה ריבאונדים ושבעה אסיסטים לקליפרס, שניצחו בפעם התשיעית ב-11 משחקים. דטרויט ששיחקה ללא קייד קנינגהאם, טוביאס האריס, אייזאה סטיוארט וג’יילן דורן, קרסה בדקות ההכרעה עם לא פחות מ-25 איבודים. דאנקן רובינסון קלע 20 למארחת, אך נעלם לחלוטין במחצית השנייה.

קוואי לנארד (רויטרס)

אינדיאנה - מיאמי 99:123

אנדרו נמבהארד סיפק משחק שיא עם 29 נקודות ו-9 אסיסטים, והפייסרס הביסו את ההיט בדרך לניצחון קליל. אינדיאנה לא פיגרה ולו לרגע, קלעה 17 שלשות והחזיקה ביתרון דו-ספרתי כמעט לאורך כל הערב.

מיקה פוטר הוסיף 14 נקודות מהספסל עם ארבע שלשות, וג’ראס ווקר תרם 13. מנגד, טיילר הירו הוביל את ההיט עם 21 נקודות, אך מיאמי דייקה ב-39.1% בלבד מהשדה והחטיאה את 11 השלשות הראשונות שלה. ריצת 6:21 של אינדיאנה ברבע השלישי סגרה סופית את הסיפור.

מיקה פוטר (רויטרס)

שיקגו - דאלאס 107:125

קובי ווייט קלע 22 נקודות, איו דוסונמו הוסיף 20 והבולס קטעו רצף של שלושה הפסדים עם ניצחון ביתי מרשים על המאבריקס. שבעה שחקני שיקגו קלעו בספרות כפולות, והקבוצה שלטה בנקודות במתפרצות עם יתרון מוחץ של 8:38.

דאלאס הופיעה ללא אנתוני דייויס הפצוע ואיבדה גם את המאמן ג’ייסון קיד, שהורחק כבר ברבע הראשון לאחר ויכוח עם השופט סקוט פוסטר. הרוקי קופר פלאג הסתפק ב-11 נקודות בלבד, והמאבריקס לא הצליחו לחזור לאחר ריצות גדולות של שיקגו ברבע השני וברבע האחרון, שהפכו את המשחק לחד-צדדי.