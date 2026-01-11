יותר ממשחק רגיל: מכבי וירושלים חייבות ניצחון

מכבי תל אביב והפועל ירושלים ייפגשו הערב (ראשון, 21:05) למה שהיה מפגשן השלישי של השתיים, אם כי הראשון במסגרת ליגת העל. שני המפגשים הקודמים היו במסגרת טורנירי קדם העונה, הראשון בגביע החברתי והשני היה במסגרת חצי גמר גביע ווינר, בשניהם ניצחה הפועל ירושלים לה גם הייתה המשכיות רבה יותר בסגל.

השתיים תגענה להיכל מנורה מבטחים כשהן במגמות הפוכות וכשברור שלא מדובר בסתם משחק, רק שהפעם גם ליוקרה ולפיקנטריה מתווספים מספר דברים נוספים. תחילה המסר, הרי לירושלמים יש כבר שני ניצחונות על קבוצתו של עודד קטש, ולאור משחקה של הקבוצה מהבירה מול הפועל תל אביב בשבוע שעבר, ברור שרמת הדריכות מול התל אביביות שונה כמעט לחלוטין מזו עמה היא מגיעה העונה לשאר היריבות בליגה.

האמת, מבחינת קבוצתו של יונתן אלון, שמכוונת להגיע ליורוליג בעונה הבאה, לעשות חמישה ניצחונות על התל אביביות כששניים מהם במהלך העונה הסדירה, זה כבר חתיכת מסר שממצב את האדומים לבנים כמי שיכולים לומר על עצמם פייבוריטים. עידן האנדרדוג לחלוטין מאחוריהם, כפי שכבר הבהירו ביותר מאשר הזדמנות אחת.

יונתן אלון (אורן בן חקון)

התוצאה הערב יכולה גם במידה רבה להגדיר את המשך העונה של שתי הקבוצות, אך תחילה הגביע. ניצחונה של הרצליה אתמול על עירוני נס ציונה סגר מעשית את האפשרות להיכנס לרביעייה הראשונה. הדבר משמעותי עבור הגרלת הגביע, שכן ארבע הראשונות פוגשות את ארבע הבאות בתור, כלומר את אלו שמדורגות במקומות 5-8. מעשית, יש דבר אחד פחות שאפשר לשחק עליו.

גם אם בירושלים אוהבים יותר את מעמד האנדרדוג, ושוב הם כבר הוכיחו שהם לא, למחזור הקודם הם הגיעו כאשר הם במרחק של ארבעה ניצחונות מהפועל תל אביב ושלושה ממכבי תל אביב, נגדה היא כמובן תשחק היום. ניצחון של הצהובים במחזור ה-13 וסביר להניח שהמקום הראשון בתום העונה הסדירה לא יהיה בר השגה מבחינתם של הירושלמים.

שחקני הפועל ירושלים חוגגים (רועי כפיר)

הפסגה שווה ביתיות לכל אורכו של הפלייאוף, וקבוצתו של אלון הראתה שהיא יותר ממסוגלת לנצח בחוץ. יחד עם זאת, ניצחון של האדומים מהבירה יכול לערער מאוד את המאבק ולפתוח אותו לחלוטין. פער שלושת הניצחונות יהפוך לשניים מול הצהובים, וייתכן שיישאר שלושה מהפועל תל אביב, תלוי בתוצאות עד לסיומו של הסיבוב הראשון.

כזכור, הירושלמים ושתי התל אביביות יפגשו גם במהלך הסיבוב הבא, וכשישנו גם את הדרבי התל אביבי פוטנציאלית הפער יכול להתקזז עד לכדי משחק אחד. כל זאת אומר שאף קבוצה לא באמת תוכל להרגיש בנוח. מבחינת הסגל, הצהובים לא בשיאם, בטח על פי תוצאות היורוליג האחרונות כשלאחר רצף חמשת הניצחונות הגיע לו רצף של שלושה הפסדים, ומכבי תל אביב של עודד קטש, מכורח הנסיבות, מגיעה בעמדה לא טובה למשחק שבו היא חייבת לנצח.

שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (ראובן שוורץ)

ההפסד בדרבי "התבטל" לו לאור ההפסד של היריבה העירונית בשבוע שעבר, כך שהפסד הערב יחזיר את המצב לכשהיה. חשוב לזכור שהקבוצה חסרה שחקנים במשחקיה האחרונים, אך דווקא ברגעים האלו חניכיו של קטש צריכים למצוא את הדרך לניצחון על אף הקשיים ועל אף המצב.