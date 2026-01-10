"עם האוכל בא התיאבון, רוצים פלייאוף עליון"

הפועל פתח תקווה המשיכה ללהוט גם הערב (שבת), כשניצחה 1:4 את עירוני טבריה, עומר פרץ המאמן של המלאבסים דיבר לאחר המשחק על התחושות, המטרות והציפיות. גם אלירן חודדה, המאמן המפסיד שיתף על מחשבותיו.

עומר פרץ על הניצחון: “כיף שהתפוצצנו ככה גם בלי טאבי, הבקענו 16 שערים בחמשת המשחקים האחרונים, גם בחלק הראשון של העונה שיחקנו ככה, רק שעכשיו יותר זורם והולך לנו, הקבוצה הזאת לא מפסיקה לרגש”.

המאמן נשאל האם זה יספיק מול הקבוצות הגדולות, כל הוא ענה: “לא יודע אם זה יספיק נגד הקבוצות הגדולות, אבל היום זה עבד, אנחנו שמחים ומתרכזים בזה. המשחק הלך על מי מנוחות, לא סיכנו יותר מדי במחצית השנייה, אבל אני לא מתלונן אני מאושר”.

עומר פרץ (שחר גרוס)

לקראת המשחקים הבאים הוא אמר: “אנחנו נתאושש לקראת המפגש מול ריינה בגביע, זה מפעל חשוב בשבילנו ואנחנו רוצים להצליח בו כמה שיותר. נצטרך להתכונן גם לקראת בית”ר, אבל קודם נתרכז במשחק הגביע”.

לגבי מטרותיו עם הקבוצה הוא שיתף: “המטרה שלי הייתה לייצב את המועדון ולהישאר בליגה, אבל אנחנו כבר פה ועם הרעב בא התיאבון, אנחנו רוצים להישאר בפלייאוף העליון”.

אלירן חודדה דיבר לאחר ההפסד: “ספגנו שני שערים לפני הדקה ה-15, לא הגענו מוכנים וגם כשרצינו לחזור וצימקנו, ספגנו שוב. דיברנו על בגרות ומוכנות, אבל פשוט לא היינו שם.

אלירן חודדה (עמרי שטיין)

המאמן המפסיד המשיך: “הגענו למצבים בחצי השני ולא ניצלנו אותם, מהימים שכלום לא הולך והמזל לא איתך, שאפו להפועל פתח תקווה”.

הוא נשאל, האם לפציעה של גיא חדידה הייתה השפעה והוא ענה: “לא רלוונטי”.

הוא שיתף לקראת ההמשך: “נרים את השחקנים, יש הרבה מה ללמוד מהמשחק הזה. לספוג שני שערים תוך 15 דקות, זה לא הגיוני, בטח שלא לספוג התקפה אחרי שצימקנו, נפיק את הלקחים”.

רועי דוד שכבש, בישל ונמצא בכושר מדהים שיתף לאחר המשחק: “התחושות מדהימות, אני שמח על הניצחון, המספרים יפים, אבל הניצחון זה מה שחשוב”.

רועי דוד חוגג (חג'אג' רחאל)

לגבי הקשר עם אביו: “אבא אמר לי שמה שחשוב זה לייצר המשכיות, ‘אל תחשוב על המספרים, תבוא בגישה הנכונה והגולים יגיעו’. אני מקדיש לו ולחברה שלי את השערים שלי”.

הקשר שיתף את השאיפות שלו: “להצליח בהפועל פתח תקווה”.

לגבי ההרגשה בקבוצה הוא אמר: “תמיד ידענו שאנחנו טובים, גם כשלא הלך לנו ואני שמח שאנחנו מראים לכולם מה אנחנו שווים, אנחנו קבוצה נהדרת ויש לנו חדר הלבשה נפלא.

עידו שרון, שוערה של עירוני טבריה שיתף לגבי תחושותיו בתקופה האחרונה: “התחושה טובה בזמן האחרון, אבל היום התאכזבתי. ממשיכים קדימה לשבת הבאה, יש משחק חשוב”.

עידו שרון (חג'אג' רחאל)

על המשחק הוא אמר: “הפועל פתח תקווה התחילו טוב ונכנסנו לשוק. המחצית הראשונה הייתה מבולגנת והשנייה רגועה. אנחנו בתקופה טובה ורצינו לשמור על זה, אין מה להוריד את הראש”.

לגבי מעמדו בקבוצה הוא שיתף: “אני מרגיש שאני שוער ראשון ראוי, אין לי ספקות, אני עובד קשה ונראה לי שהוכחתי את זה”.