יום שבת, 10.01.2026 שעה 12:15
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
4914-4021ארסנל1
4319-4521מנצ'סטר סיטי2
4324-3321אסטון וילה3
3528-3221ליברפול4
3328-3521ברנטפורד5
3227-3221ניוקאסל6
3232-3621מנצ'סטר יונייטד7
3124-3421צ'לסי8
3130-3021פולהאם9
3022-2121סנדרלנד10
2928-3121ברייטון11
2925-2321אברטון12
2823-2221קריסטל פאלאס13
2727-3021טוטנהאם14
2640-3421בורנמות'15
2237-2921לידס16
2134-2121נוטינגהאם פורסט17
1443-2221ווסטהאם18
1341-2221ברנלי19
741-1521וולבס20

"נלחם על חיי, נותרו לי רק ימים ספורים לחיות"

בגיל 33, שחקן העבר הבלגי של צ'לסי שפרש ב-2020, לאמישה מוסונדה, חשף ברשתות החברתיות את מצבו הבריאותי הקריטי: "אני לא אוותר עד הנשימה האחרונה"

|
לאמישה מוסונדה (IMAGO)
לאמישה מוסונדה (IMAGO)

עולם הכדורגל הוכה בתדהמה בעקבות הידיעה על מצבו של לאמישה מוסונדה. בגיל 33, שחקן העבר של צ’לסי הודיע ברשתות החברתיות כי נותרו לו רק ימים ספורים לחיות. הוא לא פירט לגבי המחלה הקשה וחשוכת המרפא שממנה הוא סובל.

“כשאני מבין שנותרו לי רק כמה ימים, אני גם מבין שהיו לצידי כל כך הרבה אנשים, ואני תמיד אוקיר את הזיכרונות. החיים קשים, אבל הם גם מופלאים. החיים מלאים בעליות וירידות, ואף אחד לא באמת יכול להבין את הכאב שאדם מרגיש. השנתיים האחרונות היו קשות ומאתגרות במיוחד עבורי. בצער גדול אני מודיע שאני נאבק כדי להשיב לעצמי את הבריאות”, כתב לאחר היעדרות ממושכת מהרשתות החברתיות.

“זו הסיבה שנעדרתי מהרשתות החברתיות. אני חייב להתמודד עם המציאות: מצבי הבריאותי קריטי ואני נלחם כעת על חיי. העזרה והתפילות שלכם יתקבלו בהערכה רבה בזמן הזה. המשפחה שלי ואני נלחמים, ואני לא אוותר עד הנשימה האחרונה. היה לי מזל לגדול בילדות יפה, ועדיין יש לי כל כך הרבה מה להציע. אבל יש כל כך הרבה אנשים נפלאים שהייתי רוצה להודות להם באופן אישי, והעובדה שאולי לא תהיה לי הזדמנות לכך מעציבה אותי מאוד”, כתב.

מוסונדה (IMAGO)מוסונדה (IMAGO)

מדובר במסר שהתפשט במהירות והפך לוויראלי בתוך שעות ספורות. מוסונדה חתם בצ’לסי ב-2012 לאחר שעבר מאנדרלכט. הבלגי קיבל הזדמנות לשחק בקבוצה הבוגרת של המועדון הלונדוני לאחר שבילה שנתיים באקדמיה של סטמפורד ברידג’.

לאמישה שיחק בצ’לסי במשך שתי עונות, בין 2012 ל-2014, לפני שעבר לשחק במועדונים כמו ליאגוסטֵרה ופאלאמוס בספרד. אחיו הצעיר, צ’רלי מוסונדה, בילה תקופה ארוכה יותר במדי צ’לסי, כולל השאלות למועדונים כמו בטיס וסלטיק. לאחר מכן שיחק גם בלבאנטה, ולבסוף פרש מכדורגל בחודש יוני.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
