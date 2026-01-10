"נלחם על חיי, נותרו לי רק ימים ספורים לחיות"

עולם הכדורגל הוכה בתדהמה בעקבות הידיעה על מצבו של לאמישה מוסונדה. בגיל 33, שחקן העבר של צ’לסי הודיע ברשתות החברתיות כי נותרו לו רק ימים ספורים לחיות. הוא לא פירט לגבי המחלה הקשה וחשוכת המרפא שממנה הוא סובל.

“כשאני מבין שנותרו לי רק כמה ימים, אני גם מבין שהיו לצידי כל כך הרבה אנשים, ואני תמיד אוקיר את הזיכרונות. החיים קשים, אבל הם גם מופלאים. החיים מלאים בעליות וירידות, ואף אחד לא באמת יכול להבין את הכאב שאדם מרגיש. השנתיים האחרונות היו קשות ומאתגרות במיוחד עבורי. בצער גדול אני מודיע שאני נאבק כדי להשיב לעצמי את הבריאות”, כתב לאחר היעדרות ממושכת מהרשתות החברתיות.

“זו הסיבה שנעדרתי מהרשתות החברתיות. אני חייב להתמודד עם המציאות: מצבי הבריאותי קריטי ואני נלחם כעת על חיי. העזרה והתפילות שלכם יתקבלו בהערכה רבה בזמן הזה. המשפחה שלי ואני נלחמים, ואני לא אוותר עד הנשימה האחרונה. היה לי מזל לגדול בילדות יפה, ועדיין יש לי כל כך הרבה מה להציע. אבל יש כל כך הרבה אנשים נפלאים שהייתי רוצה להודות להם באופן אישי, והעובדה שאולי לא תהיה לי הזדמנות לכך מעציבה אותי מאוד”, כתב.

מוסונדה (IMAGO)

מדובר במסר שהתפשט במהירות והפך לוויראלי בתוך שעות ספורות. מוסונדה חתם בצ’לסי ב-2012 לאחר שעבר מאנדרלכט. הבלגי קיבל הזדמנות לשחק בקבוצה הבוגרת של המועדון הלונדוני לאחר שבילה שנתיים באקדמיה של סטמפורד ברידג’.

לאמישה שיחק בצ’לסי במשך שתי עונות, בין 2012 ל-2014, לפני שעבר לשחק במועדונים כמו ליאגוסטֵרה ופאלאמוס בספרד. אחיו הצעיר, צ’רלי מוסונדה, בילה תקופה ארוכה יותר במדי צ’לסי, כולל השאלות למועדונים כמו בטיס וסלטיק. לאחר מכן שיחק גם בלבאנטה, ולבסוף פרש מכדורגל בחודש יוני.