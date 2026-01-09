2 ניצחונות חוץ בנעילת הסיבוב הראשון בלאומית

הסיבוב הראשון בליגה לאומית Winner ננעל היום (שישי) עם שני ניצחונות חוץ. הפועל חיפה הנחילה הפסד ביתי שני העונה למכבי רחובות אחרי משחק נהדר, בעוד יבנה הנחילה לאשקלון הפסד ביתי שני העונה עם 33 נקודות של אנטוניו דיי.

מכבי רחובות - הפועל 'שובל' חיפה 90:84

ניצחון חוץ ענק להפועל חיפה שמנחילה הפסד ביתי שני העונה למכבי רחובות. האדומים קיבלו בחזרה את אקסבייר ג'ונסון, והצליחו להתאושש מההפסד הביתי למכבי פתח תקווה בשבוע שעבר. מנגד, רחובות מתרחקת שני משחקים מאילת כשבועיים לפני המשחק ביניהן במסגרת הסיבוב השני. לאורך כל 40 הדקות קיבלנו קרב עצבני ומותח בין שתי קבוצות הצמרת. מכבי רחובות הייתה זו שפתחה טוב יותר את המשחק עם נקודות בצבע של דניאל שרון ויכולת טובה של טל פלד - 19:24 לאחר עשר דקות.

הפועל חיפה כפתה משחק שקול עם דניאל רוזנבאום ו-ווסלי האריס. עמית מנחם היה שם עבור רחובות, אבל המילה האחרונה ברבע הייתה של דניאל רוזנבאום שקלע שתי שלשות רצופות - 46:47 לאורחים במחצית. החצי השני נמשך באותה המגמה - הפועל חיפה פתחה טוב יותר את הרבע השלישי, אבל רחובות קלעה 10 נקודות ברצף ושוב הובילה. דניאל רוזנבאום שוב היה שם עבור האורחים - 62:64 להפועל חיפה לאחר שלושה רבעים. גם ברבע האחרון המותחן נמשך, עד ששלשות בדקות ההכרעה של דניאל רוזנבאום ואקסבייר ג'ונסון לצד נקודות של ווסלי האריס הכריעו את ההתמודדות.

קלעו לרחובות: עמית מנחם (8 ריבאונדים, 8 אסיסטים) 20 נק', טל פלד 18 נק', עמית אהרוני 12 נק', דניאל שרון (11 ריבאונדים) 10 נק', דרק ווקר 9 נק', ג'וש אלדריך 7 נק', איגור נסטרנקו 6 נק', טאז שרמן 2 נק'.

קלעו להפועל חיפה: דניאל רוזנבאום (10/13 מהשדה) 28 נק', אקסבייר ג'ונסון 24 נק', ווסלי האריס 20 נק', שוהם גת 8 נק', דנאל כוזהינוף 5 נק', ראיין טוראל 3 נק', עידו רומי 2 נק'.

א.ס עירוני אשקלון - אליצור יבנה 85:78

ניצחון חוץ ענק לאליצור יבנה במאבקי התחתית, ועל הדרך היא מנחילה לביתיים הפסד ביתי שני העונה. יאיר גבירץ, שחזר לאולם באשקלון כאורח, הוביל את הקבוצה שלו לניצחון שני רצוף. היבנאים קיבלו משחק נהדר מאנטוניו דיי שסיים עם 33 נקודות ו-5 אסיסטים. לאורך רוב שלבי המשחק יבנה החזיקה ביתרון קטן, כשאשקלון נאלצה לרדוף אחריה, ובדקות ההכרעה היה זה דיי עם פעולות גדולות שהבטיח ניצחון.

יריב עמירם קלע 9 נקודות ברבע הראשון והוביל את קבוצתו ליתרון 21:19. יריב עמירם דיי המשיכו לשמור על היתרון הקטן של יבנה ברבע השני אבל אשקלון השיבה אש ואחרי שהיתרון עבר מיד ליד החצי נגמר ב-39:41 לביתיים. אשקלון פתח טוב את הרבע השלישי ועלתה ל-46:50, אך מכאן ריצת 7:22 של יבנה העניקה לה יתרון 57:68 לאחר שלושה רבעים. אנטוניו דיי היה האיש של יבנה גם ברבע האחרון ו-5 דקות לסיום הלוח הראה 66:74 ליבנה. אשקלון עוד הורידה לנקודה בלבד אלא שיבנה ידעה לבצע פעולות נכונות והכריעה את המשחק.

קלעו לאשקלון: רון כהן 19 נק', עוז לביא 13 נק', ברנדון באומן 12 נק', עידו שבת 10 נק', עידו פליישר וטיילר ויידמן 8 נק' כ"א, עומר פולג 6 נק', עמית סנקר 2 נק'.

קלעו ליבנה: אנטוניו דיי (6 ריבאונדים, 5 אסיסטים) 33 נק', יריב עמירם 17 נק', אורי חי 13 נק', סי ג'יי ווקר 8 נק', עוז חולי (10 ריבאונדים) 7 נק', אור פורר 4 נק', שגיב דוד 3 נק'.