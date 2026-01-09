בטבריה מתייחסים להפועל פ"ת כ"משחק עונה"

עירוני טבריה תארח מחר (שבת, 18:30, אצטדיון בראל) את הפועל פתח תקווה, במסגרת המחזור ה-18 בליגת העל. שתי הקבוצות מגיעות במומנטום טוב מאוד, כאשר המארחת תשיעית בטבלה, עם 21 נקודות וצברה 7 מ-9 הנקודות האחרונות שלה, מול הפועל באר שבע, מכבי ת''א ומכבי נתניה, בעוד האורחת שישית, עם 23 נקודות ומתחילת הסיבוב צברה 10 נקודות מתוך 12.

טבריה מגיעה לאחר 0:4 מרשים על מכבי נתניה וגם הפועל פ"ת כבשה רביעייה במחזור הקודם, כשגברה 1:4 על בני ריינה. בסיבוב הקודם הפתיעה הקבוצה של אלירן חודדה במושבה עם ניצחון 0:2 (חדידה ומייקל).

במועדון דרוכים מאוד לקראת המשחק החשוב ומתייחסים אליו כאל סוג של משחק עונה, כאשר במקרה של נצחון היא תחלוף על פני המלאבסים בטבלה ועשוי להרחיק אותה מספר נקודות דו ספרתי מהקו האדום.

שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

מחמד אוסמן עדיין נמצא עם נבחרת ניגריה באליפות אפריקה וגם גיא חדידה, הסובל מקרע בשריר הירך האחורי, ייעדר. הבלם אונדרז' באצ'ו חוזר מהשעיה עקב כרטיסים צהובים. אלירן חודדה אמר לקראת המשחק: "משחק בעל חשיבות עבור שתי הקבוצות שנמצאות במומנטום דומה. מצפה לנו משחק קשה נגד קבוצה טובה ואיכותית נצטרך לדעת להגיע מוכנים ודרוכים למשחק".

איתמר שבירו התייחס ליריבה: "אנחנו מרגישים טוב ומאוד דרוכים למשחק הקרוב, ומצפה לנו באמת משחק מול קבוצה מאוד חזקה ומאומנת, אבל אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות ומה הדגשים שלנו למשחק הקרוב ומחכים שהמשחק יתחיל".

איתמר שבירו (חג'אג' רחאל)

שבירו נשאל על הכושר הטוב בו הוא נמצא והאם הוא מצפה שזה יקנה לו מקום קבוע בהרכב וענה: "⁠אני מרגיש בכושר טוב וחובת ההוכחה עליי כל משחק מחדש, אני אעשה הכל לעזור ולתרום לקבוצה כמה שיותר".

ההרכב המשוער: עידו שרון, רון אונגר, אונדרז' באצ'ו, סמביניה, אלי בלילתי, פיראס אבו עקל, דוד קלטינס, ניב גוטליב, ווהיב חביבאללה, דניאל גולאני ואיתמר שבירו.