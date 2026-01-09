תהיה הפתעה? אלקראס וסינר פתוחים לשחק יחד

קרלוס אלקראס ויאניק סינר, שני שחקני הטניס הטובים בעולם, ישחקו משחק ראווה בשבת בדרום קוריאה, המשחק השלישי מסוגו בקריירות הקצרות שלהם, לאחר שני גמרים של טורניר Six Kings Slam בריאד. אלקראס וסינר הופיעו בפני התקשורת והפגינו את הכימיה הטובה ביניהם.

למעשה, הספרדי והאיטלקי, שחלקו ביניהם את שמונת תארי הגראנד סלאם האחרונים, נתנו אור ירוק לרעיון לשתף פעולה לפחות פעם אחת ולשחק זוגות בסבב.

"זה יהיה מגניב. אני משחק בצד הימני והוא בצד של הבקהנד", אמר הספרדי, בעוד סינר מחייך. "מעולם לא דיברנו על זה, אבל זה יכול להיות כיף. אולי נעשה את זה השנה כהפתעה".

אלקראס ויאניק התמודדו זה מול זה 16 פעמים, כאשר השחקן הספרדי מוביל במאזן 6:10. הטניסאי האיטלקי נזכר במפגש הראשון ביניהם, בטורניר המאסטרס 1000 בפאריס בשנת 2021: "אני מבוגר ממנו בשנתיים, אבל ראיתי מישהו מיוחד. יכולתי להרגיש את זה מהצד השני של המגרש".