אתם קבעתם - נבחרי השנה של "נוקאאוט!"

יניב קמינסקי ואולגה רובין מסכמים את 2025 בפרק חדש של “נוקאאוט!”. תוצאות כל הקטגוריות עם ההצבעות שלכם מהשבועות האחרונים כולל תיקו באחת הקטגוריות! קמינסקי ואולגה נותנים את הבחירות שלהם, האם הם חשבו כמוכם??

בנוסף חדשות ועדכונים, מי הוא הזוג הלוהט והמפתיע של עולם הלחימה?? שני הלוחמים המפתיעים שבדרך לתוכנית טלוויזיה ברוסיה לפתוח מחדש את אחת היריבויות הגדולות בהיסטוריה של הספורט, התאונה הטראגית של אנתוני ג'ושוע אחרי הניצחון על ג’ייק פול, העדכון הקריטי של אספינל לגבי מצבו והאם הבית הלבן יושפע מכך, ונתן לוי מקבל קרב על החגורה של קראטה קומבט!

שמעון סמוטריצקי (FURY FC)

נתן לוי (רויטרס)

https://youtu.be/L1I3J9tvY-w

שמעון סמטוריצקי מתארח על הקו מנבדה בארה"ב ומספר על הקרב המסקרן שמצפה לו ביום שישי הקרוב, ומי הלוחם שקעקע את הספונסר שלו על המצח? כל זאת ועוד הכרזות בפרק 23, צפו והאזינו