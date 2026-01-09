יום שישי, 09.01.2026 שעה 12:23
כדורגל ישראלי

המשטרה פרסמה הנחיות לקראת ב"ש - מכבי חיפה

במשטרת ישראל העבירו את הדגשים לקהל האוהדים לפני המשחק הגדול בטרנר: "שערי האצטדיון ייפתחו ב-18:00, יתבצע בידוק קפדני". וגם: היחס לפירוטכניקה

|
המשטרה בטרנר (דוברות משטרת ישראל)
המשטרה בטרנר (דוברות משטרת ישראל)

עוד מפגש גדול בליגת העל מצפה לנו מחר (שבת, 20:00) במסגרת המחזור ה-18 בליגת העל, כאשר הפועל באר שבע מוליכת הטבלה תארח את מכבי חיפה באצטדיון טרנר. משטרת ישראל פרסמה את היערכותה לקראת ההתמודדות, כולל הדגשים וההנחיות לאוהדים.

“במסגרת ההיערכות יתפרסו החל משעות הצהריים עשרות שוטרים של המחוז הדרומי, סדרנים ומאבטחים, באזור האצטדיון ויפעלו לשמירה על הסדר והביטחון לאבטחת הקהל ויכווינו את התנועה באזור. שערי האצטדיון יפתחו מחר בשעה 18:00: לא תתאפשר הכנסת כלי נשק לאצטדיון למעט שוטרים ובעלי תפקידים מוגדרים בתוך תחומי האצטדיון ובעלי אמצעי זיהוי מקובלים”, מסרו מהמשטרה.

הנחיות המשטרה לקהל האוהדים: “יתבצע בידוק קפדני לכלל האוהדים. חל איסור מוחלט על הפעלת רחפנים במהלך המשחק. לא תותר הכנסת אלכוהול למקום ולא תותר כניסת אוהדים שיהיו תחת השפעת אלכוהול. כוחות גלויים וסמויים יתפרסו בסביבת האצטדיון ויפעלו ולמניעת תופעת ספסרות שמהווה עבירה פלילית”.

שחקני הפועל באר שבע ומכבי חיפה (רדאד גשחקני הפועל באר שבע ומכבי חיפה (רדאד ג'בארה)

עוד הוסיפו: “הכנסת ציוד עידוד מותנית באישור המשטרה בלבד. חל איסור מוחלט על הכנסת אבוקות ואמצעי פירוטכניקה אחרים. מעבר קהל בין שערים ואי ציות להנחיות הסדרנים או השוטרים המוצבים במקום - מהווה עבירה על החוק ותטופל בהתאם. איסור הכנסת פריטי לבוש לכיסוי הפנים (מסכות סקי וכדומה) בהתאם להנחיות המשטרה ולחוק הספורט. אוהד/ת שיגיעו עם פריט אסור יהיו חשופים לקנס של 500 ש"ח ולהרחקה ממשחקי כדורגל”.

במשטרה הבהירו: “ניהול המשחק מצוי באחריות אזרחית על פי חוק הספורט: התערבות משטרתית, ככל שתידרש, תיעשה בהתאם לדין ובתיאום עם הגורמים המוסמכים. המשטרה מדגישה: הפעלה או השלכת אבוקות במהלך המשחק עלולה להביא להפסקתו”.

משטרה (עמרי שטיין)משטרה (עמרי שטיין)

לגבי הסדרי התנועה הוסיפו: “החל מהשעה 18:00 יסגרו לתנועת כלי רכב הרחובות הבאים: רחוב דוד אלעזר - האצ"ל, ששת הימים - האצ"ל, רחוב יהודה הלוי – אבן עזרא, שדרות רגר – הצדיק מירושלים. תתאפשר הכניסה לרכבים מורשים בלבד. תתאפשר חניה לאורך רחוב הצדיק מירושלים מהיציאה הצפונית ועד לכיכר מרכז קליטה נורית ומכיכר הקונכיה עד לרחוב האצ״ל. תתאפשר חניה מהכניסה הצפונית מכביש 406 לאוהדי מכבי חיפה. בין השעות 20:00-21:30 הכבישים ייפתחו לתנועה ויחסמו שוב עם סיום המשחק”.

במשטרת ישראל סיכמו: “אנו קוראים לקהל האוהדים, להישמע להנחיות השוטרים והסדרנים, להימנע מגילויי אלימות פיזית או מילולית, לשמור על הוראות החוק והסדר הציבורי בטרם, במהלך ולאחר המשחק. שימרו על אווירה ספורטיבית וחווית ספורט מהנה לכולם”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */