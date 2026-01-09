המשטרה פרסמה הנחיות לקראת ב"ש - מכבי חיפה

עוד מפגש גדול בליגת העל מצפה לנו מחר (שבת, 20:00) במסגרת המחזור ה-18 בליגת העל, כאשר הפועל באר שבע מוליכת הטבלה תארח את מכבי חיפה באצטדיון טרנר. משטרת ישראל פרסמה את היערכותה לקראת ההתמודדות, כולל הדגשים וההנחיות לאוהדים.

“במסגרת ההיערכות יתפרסו החל משעות הצהריים עשרות שוטרים של המחוז הדרומי, סדרנים ומאבטחים, באזור האצטדיון ויפעלו לשמירה על הסדר והביטחון לאבטחת הקהל ויכווינו את התנועה באזור. שערי האצטדיון יפתחו מחר בשעה 18:00: לא תתאפשר הכנסת כלי נשק לאצטדיון למעט שוטרים ובעלי תפקידים מוגדרים בתוך תחומי האצטדיון ובעלי אמצעי זיהוי מקובלים”, מסרו מהמשטרה.

הנחיות המשטרה לקהל האוהדים: “יתבצע בידוק קפדני לכלל האוהדים. חל איסור מוחלט על הפעלת רחפנים במהלך המשחק. לא תותר הכנסת אלכוהול למקום ולא תותר כניסת אוהדים שיהיו תחת השפעת אלכוהול. כוחות גלויים וסמויים יתפרסו בסביבת האצטדיון ויפעלו ולמניעת תופעת ספסרות שמהווה עבירה פלילית”.

שחקני הפועל באר שבע ומכבי חיפה (רדאד ג'בארה)

עוד הוסיפו: “הכנסת ציוד עידוד מותנית באישור המשטרה בלבד. חל איסור מוחלט על הכנסת אבוקות ואמצעי פירוטכניקה אחרים. מעבר קהל בין שערים ואי ציות להנחיות הסדרנים או השוטרים המוצבים במקום - מהווה עבירה על החוק ותטופל בהתאם. איסור הכנסת פריטי לבוש לכיסוי הפנים (מסכות סקי וכדומה) בהתאם להנחיות המשטרה ולחוק הספורט. אוהד/ת שיגיעו עם פריט אסור יהיו חשופים לקנס של 500 ש"ח ולהרחקה ממשחקי כדורגל”.

במשטרה הבהירו: “ניהול המשחק מצוי באחריות אזרחית על פי חוק הספורט: התערבות משטרתית, ככל שתידרש, תיעשה בהתאם לדין ובתיאום עם הגורמים המוסמכים. המשטרה מדגישה: הפעלה או השלכת אבוקות במהלך המשחק עלולה להביא להפסקתו”.

משטרה (עמרי שטיין)

לגבי הסדרי התנועה הוסיפו: “החל מהשעה 18:00 יסגרו לתנועת כלי רכב הרחובות הבאים: רחוב דוד אלעזר - האצ"ל, ששת הימים - האצ"ל, רחוב יהודה הלוי – אבן עזרא, שדרות רגר – הצדיק מירושלים. תתאפשר הכניסה לרכבים מורשים בלבד. תתאפשר חניה לאורך רחוב הצדיק מירושלים מהיציאה הצפונית ועד לכיכר מרכז קליטה נורית ומכיכר הקונכיה עד לרחוב האצ״ל. תתאפשר חניה מהכניסה הצפונית מכביש 406 לאוהדי מכבי חיפה. בין השעות 20:00-21:30 הכבישים ייפתחו לתנועה ויחסמו שוב עם סיום המשחק”.

במשטרת ישראל סיכמו: “אנו קוראים לקהל האוהדים, להישמע להנחיות השוטרים והסדרנים, להימנע מגילויי אלימות פיזית או מילולית, לשמור על הוראות החוק והסדר הציבורי בטרם, במהלך ולאחר המשחק. שימרו על אווירה ספורטיבית וחווית ספורט מהנה לכולם”.