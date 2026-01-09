עם 6 מ-6 מחוץ לקשת: משחק נהדר לירדן גרזון

הטירוף של הישראלים בארצות הברית הוא גדול. מעבר למה שדני אבדיה עושה ב-NBA, שם תשומת הלב של הציבור הישראלי הולך אליו, גם בעולם המכללות נמצאים עוד כמה ישראלים ויהלומים.

ירדן גרזון, שמועמדת להיבחר בדראפט ה-WNBA הקרוב בסיבוב הראשון, רשמה הלילה משחק מיוחד כשקלעה 18 נקודות, עם 6 מ-6 מחוץ לקשת, הוסיפה 9 ריבאונדים ו-4 אסיסטים ב-25 דקות, כאשר קבוצתה מרילנד פירקה את ראטגרס 41:88 ועלתה למאזן 1:16 מאז פתיחת העונה.



גרזון, שהגיעה השנה לטראפינס אחרי שלוש עונות באוניברסיטת אינדיאנה, רושמת מתחילת העונה מספרים מצוינים של 12.8 נקודות, 4.2 ריבאונדים ו-2.8 אסיסטים משחק במדורגת שמינית בכדורסל מכללות הנשים האמריקאי.



# ליהי עזורי סחבה על גבה את קבוצתה, סאות'איסטרן לואיזיאנה, אבל לא הצליחה לעזור לה לנצח והליידי ליונס הפסידו 64:63 לניו אורלינס. הקלעית רשמה 19 נקודות, 5 ריבאונדים ו-2 אסיסטים ב-38 דקות.



# רומי לוי קלעה 8 נקודות, והוסיפה 3 ריבאונדים, 3 חטיפות, חסימה ואסיסט ב-21 דקות, כשווירג'יניה ניצחה את ג'ורג'יה טק 59:61 ועלתה למאזן 3:13.



# יואב ברמן קלע 6 נקודות, הוסיף 5 אסיסטים ו-3 ריבאונדים ב-30 דקות בניצחונה של קווינס 51:77 על ג'קסונוויל. הרויאלס עלו למאזן 8:8.



# יהונתן לוי קלע 5 נקודות, הוסיף 3 ריבאונדים, 2 אסיסטים ו-2 חטיפות ב-17 דקות, אבל פפרדיין הובסה 83:63 בידי סן דייגו. הגלים ירדו למאזן 13:5.



# אור אשכנזי קלע 2 נקודות והוסיף 2 ריבאונדים ואסיסט ב-26 דקות בהפסד של ליפסקומב 91:83 לסטסון. הביסונס ירדו למאזן 7:9.



# ארז פורן קלע 2 נקודות מהספסל ב-14 דקות והוסיף ריבאונד בהפסד של צפון אריזונה לוובר סטייט 78:65.



# הילה קארש לא קלעה ב-19 דקות כשאיבדה את מקומה בחמישייה של פרדו בניצחון על וויסקונסין 67:75. הישראלית הוסיפה 3 אסיסטים.