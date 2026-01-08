מ.ס קריית גת הפסידה 3:1 להפועל קטמון ירושלים

המחזור ה-13 בליגת העל לנשים התקיים הערב (חמישי) במלואו, כאשר כל 8 הקבוצות שיחקו. במוקד – מ.ס קריית גת ספגה הפסד בכורה בליגה אחרי 3:1 להפועל קטמון ירושלים. בנוסף, מכבי כשרונות חדרה ניצחה 1:2 את מכבי חולון, הפועל רעננה ניצחה 0:1 את מ.כ רמת השרון ומכבי אס”א תל אביב סיימה ב-0:0 עם מכבי אשדוד.

מ.ס קריית גת – הפועל קטמון י-ם 3:1

כאמור, האלופה ספגה הפסד בכורה, זאת לאחר 12 מחזורים כמעט מושלמים ו-32 נק’. סמדר כהן כבשה ראשונה עבור האורחות כבר בדקה ה-27 וז’איילי גומס דה סילבה הכפיל בדקה ה-45. מעיין בן ישראל צימקה בדקה ה-57, אך המארחת לא הצליחה לחזור ועמוק בתוספת הזמן, דוריס בואדואה חתמה את ההתמודדות וקטמון הורידה את הפער מהפסגה לנקודה בלבד.

מכבי כשרונות חדרה – מכבי חולון 1:2

שי אלמלח העלתה ליתרון את המארחת כבר בדקה ה-17, לייסלה סנטה קרוז הכפילה את התוצאה בדקה ה-71 ונתנה 0:2 לחדרה. האורחת מנגד ניסתה לחזור למשחק, רוני לוי צימקה בדקה ה-89, אך זה לא הספיק וחדרה השיגה שלוש נקודות ועקפה את יריבתה בטבלה.

מכבי פנתרות אשדוד – מכבי אס”א תל אביב 0:0

הקבוצה מהמקום האחרון בטבלה אירחה את זו מהמקום השלישי, אך הפייבוריטית לניצחון, לפחות על הנייר, לא הצליחה לנצח והשיגה רק נקודה אחת מאכזבת עבורה. מנגד, המארחת עדיין ללא ניצחון בליגה ועם חמש נקודות בלבד.

הפועל רעננה – מ.כ רמת השרון 0:1

משחק בין שתי קבוצות תחתית הוכרע בזכות שער אחד בלבד של אוגומה מיראקל ג’וסף, שאחרי 83 דקות של כדורגל, הצליחה לכבוש ולהעניק ניצחון חשוב לרעננה שברחה מעט מהקו האדום והיא במקום השישי עם 13 נק’, רמת השרון עדיין שביעית.