מסתמן: מיכאל יעקובלב לא יתחרה באליפות אירופה

סגן אלוף אירופה יאבד את התואר מבלי להתחרות? מסתמן כי מיכאל יעקובלב לא יוכל לצאת לאליפות אירופה באופני מסלול שתתקיים בטורקיה בחודש הבא, כך שהרוכב הישראלי למעשה לא יוכל להגן על תוארו כסגן אלוף היבשת משיקולים ביטחוניים, אם אכן לא יאושר לו לנסוע לתחרות היוקרתית.

כזכור, בשנה שעברה יעקובלב זכה במדליית הכסף האירופית בתחרות הקיירין באירוע שנערך בדנמרק, אך הפעם לא יוכל להשתתף בו ככל הנראה בגלל שאליפות אירופה באופני מסלול תתקיים בחודש הבא בעיר קוניה שבטורקיה. בשלב זה אין לישראלי אישור לצאת לשם משיקולים ביטחוניים.

באיגוד האופניים מנסים עדיין להשיג אישור יציאה לתחרות מהמדינה, אך מבינים כי זה על סף הבלתי אפשרי ובשלב זה נאסרה עליו היציאה לטורקיה. יש לציין, כי זה דבר די שכיח לאחרונה. מאז פרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר 2023, הספורטאים הישראלים נמנעו מיציאה לתחרויות בטורקיה מחשש לאירועים ביטחוניים וגם השב"כ לא מאפשר זאת בדרך כלל.

מיכאל יעקובלב (אחר)

במקביל, מלבד התחרות של מיכאל יעקובלב באופני המסלול, בספורט הישראלי סימנו תחרויות בעייתיות בלוח השנה והמדינה מנסה לעזור בנושא. לאחרונה משרד התרבות והספורט, משרד החוץ וגורמי הביטחון ריכזו את רשימת התחרויות במדינות הבעייתיות עבור הספורט הישראלים ל-2026, בסיוע היחידה לספורט הישגי, והם בודקים כיצד ניתן לאפשר לישראלים לצאת אליהן.

כך לדוגמה, באוגוסט תתקיים אליפות העולם בקליעה בדוחא שבקטאר, ובספטמבר תגיע אליפות העולם בהיאבקות במנאמה שבבחריין. באותו החודש, תתקיים גם אליפות אירופה בקייט פיול לבוגרים בטורקיה בפעם השנייה ברציפות, כאשר בשנה האחרונה הישראלים לא הופיעו אליה.

קליעה (רויטרס)

גם בתחרויות לדור הבא צפויות בעיות. בחודש מאי תתקיים אליפות העולם בהרמת משקולות לנוער במצרים, באוקטובר תתקיים אליפות העולם בבדמינטון לנוער באינדונזיה, ובאותו החודש צפויה להיערך גם אליפות העולם בג'ודו לנוער בירדן. בנוסף, באוקטובר, תתקיים אליפות אירופה בלייזר עד גיל 21 בבודרום שבטורקיה.

בנוסף לכך, בספורט הישראלי חוששים כי לא תופיע משלחת ישראלית למשחקי אירופה שיתקיימו באיסטנבול ב-2027 וזה בטיפול הוועד האולימפי בין היתר. הבעיה המרכזית היא שחלק חלק מהתחרויות הבאות בטורקיה עלולות להשפיע על השגת קריטריונים למשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 2028.