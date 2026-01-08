תסתדרו בלי ימאל? ה"מחזור האסור" בפנטזי

המחזור ה-19 בלה ליגה מגיע עם טוויסט. ברצלונה, ריאל מדריד, אתלטיק בילבאו (שכבר הודחה) ואתלטיקו מדריד משתתפות בסופר קאפ הספרדי וכבר שיחקו את המשחק שלהן במסגרת המחזור הזה, כשהנקודות ששחקני הקבוצות הללו צברו אינן נחשבות. המשמעות מבחינת המנג’רים בפנטזי: אפשר לבחור רק שחקנים שאינם מ-4 הקבוצות הללו, ואסור לבחור שחקנים מהן, משימה לא פשוטה כדי להרכיב 11 מנצחים, כזו שגם דורשת יותר התמצאות.

לעמוד המשחק לחצו כאן. ההרכבים המשוערים של הקבוצות מתעדכנים גם באתר והאפליקציה של הפנטזי.

מאחר שהשחקנים מהגדולות אינם זמינים לבחירה (הדרך היחידה שיהיו בהרכב שלכם היא אם תישארו עם אותו הרכב מהמחזור הקודם, אבל אז הם פשוט יהיו שווים עבורכם 0 נקודות), זה בדיוק הזמן להסתכל מי הביאו הכי הרבה נקודות משאר הקבוצות. קרלוס רומרו מאספניול ראשון עם 130, במחיר של 6 מיליון אירו בלבד. אחריו אנדריי ראטיו עם 116 (7 מיליון), והצד של בטיס פבלו פורנאלס וקוצ'ו עם מחיר של 6 ו-7 מיליון בהתאמה ותרומה של 114 ו-110 נקודות בהתאמה.

קוצ'ו הרננדס עם הכדור (IMAGO)

אלברטו מוליירו מוויאריאל בעלות של 8 מיליון הוא גם שם ששווה לקחת בחשבון עם 106 נקודות העונה, ולואיס מייה מחטאפה ואדו אקספוסיטו מאספניול הביאו 105 נקודות כל אחד ובעלות של 6 מיליון כל אחד. עוד שחקנים שעברו 100 נקודות העונה בפנטזי הם פפ צ'באריה מראיו (5 מליון, 105 נקודות), פרה מייה מאספניול עם 102 נקודות בעלות של 4 מיליון בלבד, ואלחנדרו קטאנה מאוססונה עם 101 נקודות בעלות 6 מיליון.

חטאפה – ריאל סוסיאדד (שישי, 22:00)

ההרכב המשוער של חטאפה: דויד סוריה, קיקו פמנייה, חואן איגלסיאס, אלן ניום, דייגו ריקו, לואיס מייה, מאורו ארמבארי, מריו מרטין,חאבי מוניוס, חואנמי (אלכס סנכריס) ואדריאן ליסו.

ההרכב המשוער של ריאל סוסיאדד: אלכס רמירו, יון אראמבורו, איגור סובלדיה, ג’ון מרטין, סרחיו גומס, יון גורוצ'אטגי, קרלוס סולר, ברייס מנדס, טאקה קובו, גונסאלו גדש ומיקל אויארסבאל.

טאקה קובו (IMAGO)

אוביידו – בטיס (שבת, 15:00)

ההרכב המשוער של אוביידו: ארון אסקנדל, לוקאס אייאדו (נאצ'ו וידאל), דויד קארמו, דויד קוסטאס, ראחים אלחסן, סנטיאגו קולומבטו, קוואסי סיבו, יוסיפ ברקאלו, אלברטו ריינה, איליאס שיירה ואלכס פורס.

ההרכב המשוער של בטיס: אלברו ואייס, הקטור ביירין (אנחל אורטיז), נתן, מארק ברטרה, ריקרדו רודריגס (ולנטין גומס), פבלו פורנאלס, מארק רוקה, אנתוני, אייטור רויבאל, ג'ובאני לו סלסו (נלסון דאוסה) וקוצ’ו הרננדס.

אנתוני וקוצ'ו הרננדס חוגגים (IMAGO)

ויאריאל – אלאבס (שבת, 17:15)

ההרכב המשוער של ויאריאל: לואיז ג’וניור, סנטיאגו מוריניו (פאו נבארו), חואן פוית’, רנאטו וייגה (רפא מארין), אלפונסו פדראסה (סרג’י קרדונה), סנטי קומסנייה, דני פארחו (תומאס פארטיי), ניקולה פפה( טייז'ון ביוקאנן), אלברטו מוליירו, איוסה פרס וז’ורז’ מיקאוטדזה.

ההרכב המשוער של אלאבס: אנטוניו סיברה, ג’וני אוטו, נאוול טנאליה, ג’ון פאצ’קו, ויקטור פראדה, אנטוניו בלאנקו, פבלו איבנייס, קרלוס ויסנט (קאלבה), קרלס אלנייה (טוני מרטינס, יון גורידי), עבדה רבאש וטוני מרטינס (לוקאס בויה).

קרלס אלנייה (IMAGO)

ג'ירונה – אוססונה (שבת, 19:30)

ההרכב המשוער של ג'ירונה: פאולו גסאניגה, ארנאו מרטינס, ויטור רייס, דיילי בלינד, אלכס מורנו, אקסל ויטסל, איבן מרטין, בריאן חיל, ויקטור ציגנקוב, תומא למאר ו-ולדיסלב ואנאט.

ההרכב המשוער של אוססונה: סרחיו הררה, ולנטין רוזייה, אלחנדרו קטאנה, חורחה אראנדו, חאבי גלאן (אבל ברטונס), לוקאס טורו, ג’ון מונקאיולה, איימאר אורוס, ויקטור מוניוס, רובן גארסיה ואנטה בודימיר.

ז'ול קונדה מנסה לעצור את ויקטור ציגנקוב (רויטרס)

ולנסיה – אלצ'ה (שבת, 22:00)

ההרכב המשוער של ולנסיה: סטולה דימיטרייבסקי, דימיטרי פולקייה (תיירי קוראה), סזאר טארגה, חוסה מנואל קופטה, חוסה גאיה, פפלו, פיליפ אוגריניץ’ (חאבי גרה), לואיס ריוחה, אנדרה אלמיידה, דייגו לופס (ארנו דאנג'ומה) ולוקאס בלטראן.

ההרכב המשוער של אלצ'ה: איניאקי פנייה, אלברו נונייס, ויקטור צ’וסט, דויד אפנגרובר, פדרו ביגאס, חרמן ואלרה, מארק אגואדו, מרטים נטו, אלייש פבאס, אלברו רודריגס ואנדרה סילבה.

פדרו ביגאס ואלחנדרו ברנגור (La Liga)

ראיו וייקאנו – מיורקה (ראשון, 15:00)

ההרכב המשוער של ראיו וייקאנו: אוגוסטו באטז'ה, אנדריי ראטיו, פלוריאן לז'ן, נובל מנדי, פפ צ’באריה, אונאי לופס, איסי פלאסון, אוסקר ולנטין, חורחה דה פרוטוס, אלברו גארסיה וסרחיו קאמיו (קרלוס מרטין, פדרו דיאס).

ההרכב המשוער של מיורקה: לאו רומאן, פבלו מפאו, מרטין ואליינט, מאראש קומבולה, יוהאן מוחיקה, סאמו קוסטה, פבלו טורה (סרג’י דארדר), עומאר מסקראל, טאקומה אסאנו (מתאו ג'וסף), יאן וירג'יל ו-ודאט מוריצ’י.

ודאט מוריצ'י מול חוסה גאיה (La Liga)

לבאנטה – אספניול (ראשון, 17:15)

ההרכב המשוער של לבאנטה: מת’יו ראיין, ג'רמי טוליאן, מתיאס מורנו, אדריאן דה לה פואנטה, מאנו סאנצ'ס, קווין אריאגה, פבלו מרטינס, קארים טונדה (קרלוס אספי, אונאי ונסדור), קרלוס אלברס, איקר לוסאדה ואיבן רומרו.

ההרכב המשוער של אספניול: מרקו דימיטרוביץ', עומאר אל הילאלי, לאנדרו קאבררה, פרננדו קאלרו, קרלוס רומרו, אורקו גונסאלס דה סראטה, אדו אקספוסיטו, טייריס דולאן, פרה מייה, רמון טראטס (ז’ופרה) ורוברטו פרננדס.

קרלוס רומרו ולאמין ימאל (IMAGO)

סביליה – סלטה ויגו (שני, 22:00)

ההרכב המשוער של סביליה: אודיסאוס ולחודימוס, חואנלו, חוסה אנחל קרמונה, נמניה גודל, קיקה סלאס (אנדראס קסטרין), אוסו, בטיסטה מנדי, ג’יבריל סו, לוסיאן אגומה, אלכסיס סאנצ’ס ואיסאק רומרו.

ההרכב המשוער של סלטה ויגו: יונוץ ראדו, סרחיו קאריירה (חאבי רואדה), חאבי רודריגס, קארל סטארפלט, מרקוס אלונסו, אוסקר מינגסה, מיגל רומאן, איליאש מוריבה, וויליוט סוודברג (יאגו אספאס, פבלו דוראן), בריאן סראגוסה ובורחה איגלסיאס.