טוטי: בלעדיי איטליה לא הייתה זוכה במונדיאל

פרנצ’סקו טוטי התראיין ברשתות החברתיות במסגרת שאלות ותשובות בערוץ “כדורגלנים מכוערים” האיטלקי. השניים קיבלו תשובות מעניינות מאוד מאגדת העבר של הזאבים שהתייחס לזכייה בגביע העולם ב-2006, במה היה מתעסק אם לא הכדורגל, תזמון הפרישה שלו, באיזו סיטואציה הוא “מפרגן” ללאציו בזכייה באליפות הסרייה א’ ומה הסיכויים שנראה אותו מאחוריי הקווים בתור מאמן.

כבר בתחילת הריאיון סיפק טוטי ציטוט מעניין: “תמיד אמרתי שאם לא ההצלחה שלי ככדורגלן הייתי הופך לעובד בתחנת דלק”, בתשובה נשאל מה הייתה התפנית שמנעה את זה וענה: “בגיל 16 הבנתי שאני משחק ברמה אחרת, בעולם אחר מהשאר”.

בהמשך דיבר ‘הקיסר’ של רומא לגבי התואר המשמעותי ביותר שהשיג בקריירה: “הזכייה במונדיאל 2006 ענקית עבורי, לא יודע אם איטליה הייתה זוכה בטורניר הזה בלעדיי”. לאחר מכן התייחס לתואר האישי שדווקא לא הצליח לקחת: “הייתי ראוי לזה, אם הייתי משחק בריאל מדריד בטוח שהיה לי כדור זהב”.

פרנצ'סקו טוטי, "אם הייתי משחק בריאל מדריד היה לי כדור זהב" (IMAGO)

המראיינים רצו לבחון את הקפטן ונתנו לו שתי סיטואציות שקשורות בדרבי של רומא, “היית לוקח סיטואציה שבה רומא לוקחת אליפות באיטליה אבל לאציו זוכה בליגת האלופות?” טוטי השיב בנחרצות “לא, שום סיכוי”. ”והפוך? אם רומא זוכה בליגת האלופות ולאציו בסרייה א’? על זה התשובה כבר הייתה חיובית: ”כן, בוודאי”.

בסיום דיבר פרנצ’סקו על סיום הקריירה שלו והראייה לעתיד: “אם אני מסתכל לאחור לא הייתי פורש במאי 2017, אילצו אותי לפרוש”. שנשאל לגבי קריירת אימון אפשרית, התכחש לזה כמעט לחלוטין: “99% שאני לא אאמן לעולם. עשיתי כבר הכל בכדורגל ועדיין אנשים מדברים עליי שטויות, בעוד 10 שנים מהיום אני רוצה לשבת על הספה, להסתכל לאחור, ולהגיד לטוטי של לפני עשור - תמשיך לעשות בדיוק מה שאתה עושה”.