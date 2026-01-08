הפועל חולון הודיעה של שחרורו של ניסייר ברוקס

יומיים לאחר הפארסה מול טראפני, בסיומה עלתה לשלב הטופ 16 של ליגת האלופות של פיב”א, הפועל חולון הודיעה היום (חמישי) על שינוי במציבת הזרים של הקבוצה, כשניסייר ברוקס סיים את דרכו במועדון.

במועדון מסרו: “במקביל לשחרורו של ברוקס, אנחנו עובדים במועדון במרץ רב על חיזוק הקבוצה וצירופם של שחקנים חדשים מתוך רצון לנצל את הזמן עד למשחק הליגה הבא ותחילת משחקי הטופ 16 ב-BCL, כדי להגיע אליהם עם החיזוק המתאים”.

ברוקס הצטרף לחולון בחודש ספטמבר. הסנטר בן ה-28 (2.13 מ’) שיחק בעברו בריגה הלטבית, איתה זכה בדאבל ונבחר ל-MVP של הפלייאוף ולחמישיית העונה עם ממוצעים של 12.6 נקודות, 7.7 ריבאונדים ו-1.1 חסימות למשחק. כמו כן, עבר בשטרסבורג הצרפתית וסאמרה הרוסית, כשקבוצתו האחרונה הייתה מהליגה בטאיוואן.