"מה היה קשה בשמירה על אבדיה? השופטים"

הניצחון הדרמטי של פורטלנד על יוסטון לא הסתיים רק בחגיגות בצד אחד, אלא גם בהרבה מאוד תסכול בצד השני, ובעיקר סביב דני אבדיה. הישראלי סיפק הופעה אדירה של 41 נקודות, כשהוא שוב ושוב חודר לצבע, יוזם מגע ומגיע לקו העונשין בתדירות גבוהה, דבר שעורר זעם גדול אצל הרוקטס ואוהדיהם. כבר במחצית הראשונה הוא ביקר תשע פעמים על הקו, וסיים את הערב עם 15 זריקות עונשין, מהן דייק ב-13, נתון שהפך לנושא המרכזי בשיח של יוסטון לאחר המשחק.

ברוקטס לא ניסו להסתיר את חוסר שביעות הרצון. טארי איסון, שהיה בין השומרים המרכזיים על אבדיה, נשאל בסיום מה הפך את המשימה לכל כך קשה, והשיב בציניות: “זברות”, כינוי ותיק ב-NBA לשופטים בשל המדים המפוספסים. גם המאמן אימה יודוקה הודה שהקבוצה כשלה בהיבט הזה, אם כי בחר לקחת אחריות מקצועית. “נתנו לשחקן אחד להגיע 15 פעמים לקו”, אמר, “לא היינו ממושמעים מספיק בהגנה ולא ביצענו את תכנית המשחק שלנו. במשך שניים וחצי רבעים פשוט לא היינו שם, וגם כשניסינו לכוון את אבדיה לאזורים מסוימים ולשמור עליו בצורה ספציפית, זה לא קרה בפועל”.

הכעס רק התגבר לאור סיום המשחק. יוסטון כבר חשבה שהשיגה ניצחון חוץ יוקרתי, אך טיפ אין של איסון נפסל לאחר בדיקה, כשהכדור עזב את ידו מאית שנייה אחרי הבאזר. התוצאה, 102:103 לפורטלנד, הפכה את הדרמה למושלמת מבחינת הבלייזרס, אך הותירה את הרוקטס עם תחושת החמצה קשה ועם ביקורת פנימית וחיצונית.

דני אבדיה (רויטרס)

גם בתקשורת המקומית בטקסס לא חסכו מילים. פרשנים ואוהדים טענו כי השריקות נטו לטובת אבדיה, כשאחד מהם כתב ש”אבדיה הוא זריקת עונשין מהלכת”, ואחרים השוו את היחס שהוא מקבל לזה שמיוחס בדרך כלל לכוכבי על. מנגד, בפורטלנד ראו את הדברים אחרת לגמרי, והדגישו את האגרסיביות, החוכמה והיכולת של אבדיה לייצר מגע ולכפות עבירות כחלק לגיטימי מהמשחק שלו.

כך או כך, המשחק הזה כבר נכנס לפנתיאון הדרמות של העונה, והוויכוח סביבו רחוק מלהסתיים. שתי הקבוצות ייפגשו שוב בקרוב, שוב באולם של פורטלנד, והמתח סביב השמירה על אבדיה, השריקות והיכולת לעצור אותו צפוי להיות אחד הסיפורים המרכזיים גם בהתמודדות הבאה.