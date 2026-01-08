יום חמישי, 08.01.2026 שעה 09:43
כדורסל ישראלי  >> ישראלים במכללות

"מאייר הפך לאחד המנהיגים, אייקיו כדורסל גבוה"

מאמן פרדו, מאט פיינטר, שיבח את הישראלי שקלע 8 נקודות ב-73:81 על וושינגטון: "שחקן לשנים קדימה עבורנו, פריבילגיה שיש אותו". גם בארה"ב החמיאו

|
עומר מאייר בפעולה (IMAGO)
עומר מאייר בפעולה (IMAGO)

קבוצת הכדורסל של אוניברסיטת פרדו מממשיכה ללהוט בליגת המכללות, כאשר במהלך הלילה (בין רביעי לחמישי) השיגה ניצחון מספר 14 העונה (אל מול הפסד אחד בלבד) עם 73:81 על וושינגטון, כאשר עומר מאייר תרם גם הוא עם 8 נקודות ב-16 דקות על הפרקט.

מאמנו של מאייר, מאט פיינטר, החמיא בסיום המשחק לשחקן הישראלי: “הוא הולך להיות שחקן מצוין עבורנו שנים קדימה. יש לו אייקיו כדורסל גבוה ואנחנו רואים שאפשר לסמוך עליו בכל מיני סיטואציות. אנחנו קבוצה טובה יותר כשהוא על המגרש”.

כשנשאל על הניסיון שלו, השיב האיש על הקווים של פרדו: “עומר התרגל להנהיג בנבחרות צעירות והוא מביא את זה לפה. אבל באותה מידה הוא נאבק על דקות בקבוצות בוגרות וגם זה ניסיון. הוא הפך להיות אחד המנהיגים שלנו”.

עומר מאייר זורק (IMAGO)עומר מאייר זורק (IMAGO)

פיינטר סיכם לגבי מאייר, עם שבחים נוספים שמוכיחים את הרושם שהותיר הישראלי עד כה: “זו פריבילגיה כשיש לך שחקן כזה שעולה מהספסל. הוא נתן לנו דקות איכותיות. הוא עוד ישתפר וייתר עוד הרבה יותר בעתיד”.

מאייר קיבל יותר דקות מהרגיל בעקבות המצב אליו נקלע באותה התמודדות כוכב הקבוצה בריידן סמית’, שנכנס לבעיית עבירות מוקדמת. בארצות הברית התייחסו, כשב’ספורטס אילוסטרייטד’ נכתב: “הגארד הבכיר יצא ומאייר נכנס לתמונה, פרדו צריכה את האיש שיתפוס את התפקיד הזה כשסמית’ ייכנס שוב לסיטואציה דומה או יחווה ערב רע”.

