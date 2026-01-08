יום חמישי, 08.01.2026 שעה 09:43
כדורגל עולמי

"הם לא מדברים כבר שנים, רק מספרים שקרים"

חריף וחריג. אחרי ההפסד לבורנמות', בלם טוטנהאם רומרו התנצל בפני הקהל והכניס ביקורת סמויה על ההנהלה: "אנחנו אחראים, הם מופיעים רק כשהולך טוב"

|
כריסטיאן רומרו (IMAGO)
כריסטיאן רומרו (IMAGO)

עוד עונה שבטוטנהאם ירצו לשכוח, לפחות לפי איך שהדברים נראים עד עכשיו. הלונדונים ספגו אתמול (רביעי) הפסד דרמטי וכואב בדמות 3:2 לבורנמות’, כאשר הרכש המיועד של מנצ’סטר סיטי, אנטואן סמניו, כבש בדקה ה-95 והכניע את התרנגולים.

אותה תוצאה מהווה את המשחק השלישי ברציפות בליגה בו טוטנהאם לא מנצחת, ולמעשה היה זה הפסדה השמיני העונה כשנכון לכרגע היא ממוקמת במקום ה-14 בפרמייר ליג עם 27 נקודות בלבד.

בתוך כך, מי שראה לנכון לפרסם פוסט התנצלות לקהל, הוא בלם הקבוצה כריסטיאן רומרו. אך זו לא הייתה רק בקשת סליחה, אלא גם ביקורת כלפי הנהלת המועדון כפי שמשתמע מהדברים של שחקן ההגנה הארגנטינאי.

כריסטיאן רומרו (IMAGO)כריסטיאן רומרו (IMAGO)

רומרו פתח: “התנצלות בפני כל האוהדים שעוקבים אחרינו לכל מקום, שתמיד נמצאים שם וימשיכו להיות שם. אנחנו אחראים, אין ספק בכך. אבל נמשיך להתמודד עם זה ולנסות לשנות את המצב, עבור עצמנו ועבור המועדון”. 

אחר כך הוסיף אלוף העולם עם האלביסלסטה: “בזמנים כאלה, אנשים אחרים צריכים לבוא לדבר, אבל הם לא עושים זאת - כפי שקורה כבר כמה שנים. הם מופיעים רק כשהדברים הולכים טוב, כדי לספר כמה שקרים”.

“נישאר כאן, נעבוד, נישאר יחד וניתן את כל כולנו כדי לשנות את המצב. במיוחד בזמנים כאלה, לשמור על שקט, לעבוד קשה יותר ולהתקדם יחד, זה חלק מהכדורגל. ביחד, זה יהיה קל יותר”, סיכם רומרו.

