יום חמישי, 08.01.2026 שעה 07:03
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
3816-3417ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3319-2218אספניול5
2824-3018בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2223-2418אלצ'ה9
2123-1418חטאפה10
2029-2418סביליה11
1921-1818אוססונה12
1921-1518אלאבס13
1921-1418ראיו וייקאנו14
1826-2218ריאל סוסיאדד15
1826-2018מיורקה16
1834-1718ג'ירונה17
1630-1718ולנסיה18
1329-2017לבאנטה19
1227-818אוביידו20

פליק: לא מבטיח שאצפה בדרבי, לאמין ימאל בסדר

מאמן בארסה אחרי ה-0:5: "אין לי העדפה ליריבה בגמר". ראפיניה: "אנסה לעשות עונה מושלמת". קוברסי: "כולם רוצים קלאסיקו". ואלוורדה: "זה היה מכוער"

|
פליק וראפיניה (IMAGO)
פליק וראפיניה (IMAGO)

ברצלונה חגגה 0:5 חד משמעי על אתלטיק בילבאו בחצי גמר הסופר קאפ, ואחרי התצוגה המרשימה הגיעו גם התגובות. ראפיניה, מהמצטיינים על הדשא, הדגיש את השליטה של הקבוצה בקצב: "אני חושב שאנחנו אלה שהופכים משחק לקל או לקשה. כשאנחנו משחקים טוב, המשחק נהיה קל. יש להם הרבה איכות, אבל אנחנו אלה שמחליטים".

על העומק ההתקפי הוסיף: "זה מוכיח שלא משנה מי משחק, כולנו תמיד מוכנים ונותנים את המקסימום. זה מראה על האיכות של הקבוצה". בנוגע לעצמו אמר: "אני תמיד שואף לרמה הכי גבוהה שלי. אני אנסה לעשות עונה מושלמת, או כמעט מושלמת". לקראת הגמר סיכם בקצרה: "אנחנו צריכים להתמקד בעצמנו. מי שיגיע, נהיה מוכנים".

מאמן ברצלונה האנזי פליק היה מרוצה אך שמר על זהירות. הוא הגדיר את המשחק "פנטסטי", ציין שהקבוצה שלטה והגנה עד הסוף כדי לשמור על שער נקי, אך הדגיש שמדובר רק במשחק אחד ושהגמר יהיה סיפור אחר. לגבי לאמין ימאל הסביר: "הוא סבל מאי נוחות בימים האחרונים והוא לא התאמן, לכן לא פתח, אבל הוא בסדר". על היריבה בגמר אמר שאין לו העדפה מיוחדת, ועל לבנדובסקי הבהיר שהוא מרוצה מאוד מהעבודה והתרומה שלו. כשנשאל אם יצפה בדרבי בין ריאל לאתלטיקו חייך ואמר: "אני לא יכול לאשר את זה".

שחקני ברצלונה חוגגים עם רוני ברדגשחקני ברצלונה חוגגים עם רוני ברדג'י (IMAGO)

גם שחקני ההגנה הצטרפו לקו האופטימי. פאו קובארסי הדגיש את הרצף ההגנתי: "השחקנים מקדימה ברמה אדירה ועוזרים לכולנו. אנחנו ברצף טוב של שערים נקיים וזה מאוד חשוב, צריך להמשיך ככה". הוא הוסיף שהקבוצה לא הורידה רגל מהגז למרות התוצאה: "גם ב-0:5 אסור להירגע, זה עוזר לנו לקראת הגמר". על היריבה הבאה אמר: "לכולם מתחשק קלאסיקו, אבל מי שיבוא נילחם עד הסוף".

מנגד, ארנסטו ואלוורדה לא הסתיר את האכזבה בצד של אתלטיק בילבאו. "זה היה מכוער. אפשר להפסיד בהרבה דרכים, אבל לרדת להפסקה ב-4:0 זה אומר שהיריב היה עדיף בהרבה", אמר, והוסיף כי הקבוצה הרגישה את המכה אחרי השער הראשון ולא הצליחה להגיב. "זה היה אחד המשחקים הגרועים שלנו בתקופה ארוכה, סוג של עינוי. עכשיו צריך להרים את הראש ולהתאושש, אין ברירה אחרת".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */