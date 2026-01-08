פליק: לא מבטיח שאצפה בדרבי, לאמין ימאל בסדר

ברצלונה חגגה 0:5 חד משמעי על אתלטיק בילבאו בחצי גמר הסופר קאפ, ואחרי התצוגה המרשימה הגיעו גם התגובות. ראפיניה, מהמצטיינים על הדשא, הדגיש את השליטה של הקבוצה בקצב: "אני חושב שאנחנו אלה שהופכים משחק לקל או לקשה. כשאנחנו משחקים טוב, המשחק נהיה קל. יש להם הרבה איכות, אבל אנחנו אלה שמחליטים".

על העומק ההתקפי הוסיף: "זה מוכיח שלא משנה מי משחק, כולנו תמיד מוכנים ונותנים את המקסימום. זה מראה על האיכות של הקבוצה". בנוגע לעצמו אמר: "אני תמיד שואף לרמה הכי גבוהה שלי. אני אנסה לעשות עונה מושלמת, או כמעט מושלמת". לקראת הגמר סיכם בקצרה: "אנחנו צריכים להתמקד בעצמנו. מי שיגיע, נהיה מוכנים".

מאמן ברצלונה האנזי פליק היה מרוצה אך שמר על זהירות. הוא הגדיר את המשחק "פנטסטי", ציין שהקבוצה שלטה והגנה עד הסוף כדי לשמור על שער נקי, אך הדגיש שמדובר רק במשחק אחד ושהגמר יהיה סיפור אחר. לגבי לאמין ימאל הסביר: "הוא סבל מאי נוחות בימים האחרונים והוא לא התאמן, לכן לא פתח, אבל הוא בסדר". על היריבה בגמר אמר שאין לו העדפה מיוחדת, ועל לבנדובסקי הבהיר שהוא מרוצה מאוד מהעבודה והתרומה שלו. כשנשאל אם יצפה בדרבי בין ריאל לאתלטיקו חייך ואמר: "אני לא יכול לאשר את זה".

שחקני ברצלונה חוגגים עם רוני ברדג'י (IMAGO)

גם שחקני ההגנה הצטרפו לקו האופטימי. פאו קובארסי הדגיש את הרצף ההגנתי: "השחקנים מקדימה ברמה אדירה ועוזרים לכולנו. אנחנו ברצף טוב של שערים נקיים וזה מאוד חשוב, צריך להמשיך ככה". הוא הוסיף שהקבוצה לא הורידה רגל מהגז למרות התוצאה: "גם ב-0:5 אסור להירגע, זה עוזר לנו לקראת הגמר". על היריבה הבאה אמר: "לכולם מתחשק קלאסיקו, אבל מי שיבוא נילחם עד הסוף".

מנגד, ארנסטו ואלוורדה לא הסתיר את האכזבה בצד של אתלטיק בילבאו. "זה היה מכוער. אפשר להפסיד בהרבה דרכים, אבל לרדת להפסקה ב-4:0 זה אומר שהיריב היה עדיף בהרבה", אמר, והוסיף כי הקבוצה הרגישה את המכה אחרי השער הראשון ולא הצליחה להגיב. "זה היה אחד המשחקים הגרועים שלנו בתקופה ארוכה, סוג של עינוי. עכשיו צריך להרים את הראש ולהתאושש, אין ברירה אחרת".