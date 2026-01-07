יום חמישי, 08.01.2026 שעה 00:15
כדורגל עולמי  >> סופר קופה ספרדי

"המכונה של פליק", "מאניטה מדהימה בדרך לגמר"

בקטלוניה הריעו לברצלונה אחרי ה-0:5 על בילבאו בחצי גמר הסופר קאפ: "הצגה, רביעיית המופלאים מקדימה חגגה". על ראפיניה: "סגר סיפור וכיפה על ימאל"

|
ראפיניה מאושר (IMAGO)
ראפיניה מאושר (IMAGO)

עד כמה ברצלונה רוצה לשמור על התואר שלה? את זה אפשר לראות על לוח התוצאות שהוקרן באצטדיון בסעודיה, שם הקטלונים פירקו לחלוטין את אתלטיק בילבאו עם 0:5 עוצמתי בחצי גמר הסופר קאפ, בדרך לגמר שם הם יפגשו את ריאל מדריד או אתלטיקו מדריד, שישחקו בדרבי אדיר בצד השני.

בתקשורת הקטלונית הריעו לאלופת ספרד ומחזיקת התואר, כאשר ב’מונדו דפורטיבו’ רשמו: “בלי לאמין ימאל, רביעיית המופלאים חגגה. רוני ברדג’י, פראן טורס, ראפיניה ופרמין לופס רקדו על הדשא וב-14 דקות כבשו ארבעה שערים. מכונת השערים של האנזי פליק מוכנה מתמיד לריאל או אתלטיקו”.

ב’ספורט’ הוסיפו: “מאניטה בדרך לגמר, ברצלונה מחצה את בילבאו בחצי גמר היסטורי”. ראפיניה נבחר למצטיין ועליו נרשם: “כפי שמצופה, הברזילאי הופיע בהיעדרו של לאמין ימאל, שעלה רק בחצי השני. הוא בישל לפרמין לופס ואז סיפק צמד נהדר משלו”.

