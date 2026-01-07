מתרסקת: אנדולו אפס נכנעה 84:79 לפאריס

לאחר ששתי הקבוצות הישראליות עלו לפרקט במסגרת היורוליג אתמול, המחזור ה-20 של הליגה הבכירה באירופה ממשיך בכל הכוח הערב (רביעי) עם שני משחקים נוספים. בהתמודדות המוקדמת, אנדולו אפס של פאבלו לאסו המשיכה לשקוע כשנכנעה 84:79 לפאריס ורשמה הפסד רביעי ברציפות במפעל. בהמשך: באיירן מינכן מארחת את בסקוניה.

אנדולו אפס – פאריס 84:79

החבורה של פאבלו לאסו פשוט לא מצליחה להתרומם. הקבוצה הטורקית, לה יש את אחד הסגלים האיכותיים במפעל, רושמת הפסד רביעי ברציפות ביורוליג, כשהפעם זה היה מול נאדיר היפי האדיר וחבריו. המשחק היה צמוד ברובו והוכרע רק ברבע האחרון, כשמי שהתעלה היה אותו היפי, שהיה פנטסטי וסיים עם 27 נקודות אדירות. הרכש החדש של המארחת, מיודעינו סייבן לי, עוד ניסה בצד המפסיד וסיים עם 17 נק’ ושישה אסיסטים, אך בסופו של דבר אנדולו אפס ירדה מנוצחת מהפרקט באיסטנבול.