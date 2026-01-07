תוצאות הגרלת גביע המדינה בנשים

תוצאות הגרלת גביע המדינה לנשים בפנים: במרכז העניינים קרב צמרת מעניין

הגרלת גביע המדינה לנשים התקיימה היום (רביעי). את ההגרלה עצמה ביצעו שחקנית נבחרת ישראל והפועל קטמון, רחל שטיינשניידר, ושחקנית מכבי א.ס.א תל אביב, מיכל בין. המשחקים עתידים להתקיים ב-26 לינואר, כאשר מ.כ מכבי נתניה ומ.ס בועטות טמרה מהליגה הלאומית העפילו אוטומטית כקבוצות חופשיות לרבע הגמר.

במרכז המשחקים, ההגרלה סיפקה לנו משחק מעניין בין שתי קבוצות מצמרת ליגת העל. הפועל קטמון ירושלים והמאמן, צח שמרוני, מהמקום השני בטבלה תארח את החניכות של שלומי ארזי – מכבי חולון, שנמצאת במקום הרביעי. כזכור משחקי הגביע בגברים יתקיימו כבר בשבוע הבא.

תוצאות ההגרלה המלאה:

הפועל עירוני בנות כרמיאל - מכבי כשרונות חדרה

הפועל קטמון ירושלים - מכבי חולון

מכבי פנתרות אשדוד - מכבי אס"א ת"א

בנות נתניה - המנצחת בין הפועל ת"א להפועל חדרה

מ.ס קרית גת - מ.כ רמה"ש

הפועל ב"ש - הפועל רעננה