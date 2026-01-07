מכבי יבנה ודובב גבאי הגיעו לסיכום על פרידה

25 ימים לאחר פציעתו של דובב גבאי במדי מכבי יבנה, במשחק ליגה מול הפועל אזור, החלוץ הוותיק, בן ה-38 והמועדון מהשפלה מודיעים כי הצדדים נפרדים ברוח טובה. שני הצדדים חתמו על גמר חשבון שסוכם בי הצדדים, כך שהם לחצו יד ונפרדו לשלום ובהצלחה בהמשך הדרך. דובב לא צפוי לחזור לשחק כדורגל העונה, נוכח הפציעה הקשה שעבר.

בתחילת קיץ 2025, הגיע דובב גבאי בקול תרועה למכבי יבנה, במטרה להצעיד אותה קדימה ככל האפשר. כבר במשחקו הראשון במדי הקבוצה, התכבד בצמד שערים, זאת במסגרת סיבוב ה' בגביע המדינה בכדורגל, שם פגשה הקבוצה את בית"ר יבנה לדרבי. מתוך 10 משחקים, עלה בחמישה מהם מהספסל. ב-12/12/2025 נפצע מול הפועל אזור והוחלף בדקה השמינית.

נכון לכרגע, השחקן לא מדבר על פרישה מכדורגל, זה לא עובר לו בראש, על אף הפציעה שמלווה אותו ברגשות מעורבים, הרי שהכדורגל זו אחת האהבות הגדולות שלו. ב-13 באוגוסט 2006 ערך את הופעת הבכורה שלו בבוגרים, אז כשחקן מחלקת הנוער של מכבי פתח תקווה. מאז, למעלה מ-19 שנים של משחק בליגת העל, בליגה הלאומית ובשנים האחרונות אף בליגה א'.