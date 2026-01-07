עו”ד חגי אשלגי ימונה ליו”ר איגוד השחייה. בישיבה שתתקיים מחר (חמישי), הנהלת האיגוד צפויה לאשר את בחירתו לתפקיד, לאחר שמועמדותו הוצעה בימים האחרונים וביממה האחרונה גם זכתה להסכמה רחבה.

הנהלת איגוד השחייה תתכנס לדון במינוי מחליף ליו”ר היוצאת, עדי ביכמן, שתסיים את כהונתה מוקדם מהצפוי לאחר שמונתה למנכ”לית הוועד האולימפי. ביכמן תיכנס לתפקידה החדשה בתוך כחודש ימים ועל כן ימונה לה מחליף.

עו”ד חגי אשלגי, בעלים של כלי תקשורת המסקר ספורט ואף מפעיל תחרויות שחייה, משמש גם כבורר בהתאחדות לכדורגל. בהנהלה חששו מכך, משום שהוא מגיע עם כוח רב לתפקיד, אך ביממה האחרונה הושגו הסכמות כי הוא יהיה זה שיעמוד בראש האיגוד בתנאי שיחתום על הסדר ניגוד עניינים.

אשלגי יעמוד למבחן מיד עם כניסתו לתפקיד. לאחר שביכמן הצליחה לייצב את האיגוד, במיוחד מבחינה מקצועית, הוא יצטרך להתמודד עם אתגרים רבים, מעבר לחשדנות של חברי ההנהלה באיגוד השחייה.

היו”ר הנכנס ייאלץ להתמודד עם הקנס הגדול מהמדינה, שעדיין מאיים על עתידו, בגובה של 1.7 מיליון שקל, כמו גם עם המחסור בתשתיות ברחבי הארץ ועם העובדה שאחד מהשחיינים המובילים, מתן רודיטי, פרש כך שאין ייצוג הישגי אמיתי במים הפתוחים.