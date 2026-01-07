יום רביעי, 07.01.2026 שעה 14:29
ספורט אחר  >> שחייה

עו"ד חגי אשלגי ימונה ליו"ר איגוד השחייה

ההנהלה צפויה לאשר מחר את מינויו לתפקיד, בעודו בעלים של כלי תקשורת המסקר ספורט ומפעיל תחרויות שחייה. מהם האתגרים עמם יצטרך להתמודד בענף?

|
בריכת וינגייט (מקסים דופלי, איגוד השחייה)
בריכת וינגייט (מקסים דופלי, איגוד השחייה)

עו”ד חגי אשלגי ימונה ליו”ר איגוד השחייה. בישיבה שתתקיים מחר (חמישי), הנהלת האיגוד צפויה לאשר את בחירתו לתפקיד, לאחר שמועמדותו הוצעה בימים האחרונים וביממה האחרונה גם זכתה להסכמה רחבה.

הנהלת איגוד השחייה תתכנס לדון במינוי מחליף ליו”ר היוצאת, עדי ביכמן, שתסיים את כהונתה מוקדם מהצפוי לאחר שמונתה למנכ”לית הוועד האולימפי. ביכמן תיכנס לתפקידה החדשה בתוך כחודש ימים ועל כן ימונה לה מחליף.

עו”ד חגי אשלגי, בעלים של כלי תקשורת המסקר ספורט ואף מפעיל תחרויות שחייה, משמש גם כבורר בהתאחדות לכדורגל. בהנהלה חששו מכך, משום שהוא מגיע עם כוח רב לתפקיד, אך ביממה האחרונה הושגו הסכמות כי הוא יהיה זה שיעמוד בראש האיגוד בתנאי שיחתום על הסדר ניגוד עניינים.

אשלגי יעמוד למבחן מיד עם כניסתו לתפקיד. לאחר שביכמן הצליחה לייצב את האיגוד, במיוחד מבחינה מקצועית, הוא יצטרך להתמודד עם אתגרים רבים, מעבר לחשדנות של חברי ההנהלה באיגוד השחייה.

היו”ר הנכנס ייאלץ להתמודד עם הקנס הגדול מהמדינה, שעדיין מאיים על עתידו, בגובה של 1.7 מיליון שקל, כמו גם עם המחסור בתשתיות ברחבי הארץ ועם העובדה שאחד מהשחיינים המובילים, מתן רודיטי, פרש כך שאין ייצוג הישגי אמיתי במים הפתוחים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */