יום רביעי, 07.01.2026 שעה 14:28
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
328-2814מכבי אחי נצרת1
2911-2414מכבי נווה שאנן2
2613-2214הפועל כרמיאל3
2513-2314מכבי אתא ביאליק4
2518-2714מ.ס. טירה5
2117-2114הפועל ב.א.גרבייה6
1820-1514בני מוסמוס7
1825-1714עירוני נשר8
1715-1514הפועל מגדל-העמק9
1617-1414הפועל בית שאן10
1621-1414צעירי אום אל פאחם11
1429-1514צעירי טמרה12
1321-1814הפועל עראבה13
1325-1714הפועל טירת הכרמל14
923-914מכבי נוג'ידאת15
124-1714הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
3611-3514מכבי קרית גת1
2615-2514מ.כ. צעירי טירה2
2515-1814מ.ס. דימונה3
2318-2514מ.כ. ירושלים4
2119-2814מכבי עירוני אשדוד5
2118-1814שמשון תל אביב6
2124-2214בית"ר יבנה7
2017-1914מ.כ. כפ"ס8
2021-1914מכבי קרית מלאכי9
1921-2614מ.כ. חולון ירמיהו 10
1920-2114מכבי יבנה11
1623-1614הפועל הרצליה12
1415-1114הפועל אזור13
1223-1914בית"ר נורדיה ירושלים14
1029-1114הפועל מרמורק15
1031-1114הפועל ניר רמה"ש16

חוזר הביתה: אחמד עאבד מצטרף למכבי אחי נצרת

החלוץ בן ה-35, שקטף 4 תארים עם קריית שמונה, ושני גביעי טוטו (לאומית) עם הפועל תל אביב וטבריה, יורד לראשונה לליגה א' למקום בו התחיל ככדורגלן

|
אחמד עאבד (חג'אג' רחאל)
אחמד עאבד (חג'אג' רחאל)

אחרי שלושה משחקים בלבד במדי הפועל עכו, מהליגה הלאומית, אחמד עאבד, החלוץ בן ה-35, יורד לראשונה בקריירה שלו לליגה א', למכבי אחי נצרת, המקום בו חלום הכדורגל שלו התחיל והתפתח עד לכדי אליפות ליגת העל, גביע המדינה, גביע הטוטו ואלוף האלופים עם הפועל קריית שמונה וכך גם גביע הטוטו בלאומית יחד עם הפועל תל אביב ועירוני טבריה.

רק אתמול (שלישי), במסגרת המחזור ה-14 בליגה א' צפון, מכבי אחי נצרת נפרדה ב-0:0 עם הפועל בית שאן מחלקו התחתון של הטבלה. כבר שבועיים שמכבי אחי נצרת ועלאא סאיג, המאמן, מחזרים אחר החלוץ שגדל במועדון. בקרוב מאוד צפוי לעבור בבקרה התקציבית ולהירשם רשמית כשחקן מן המניין בסגל, לקראת משחק הקבוצה בשבת (עילוט, 14:30) מול בני מוסמוס.

ב-31 בדצמבר 2008 ערך את הופעת הבכורה שלו בבוגרים של מכבי אחי נצרת, שם גדל והתחנך. מאז, קצת יותר מ-17 שנים שאחמד עאבד משחק כדורגל ולראשונה, כאמור, יחבור לקבוצה מליגה א', הרי שזו קבוצת האם שלו, אותה מכיר היטב. בשנת 2016 רשם הופעת בכורה בנבחרת ישראל, במסגרת מוקדמות מונדיאל 2018. שנתיים לאחר מכן, ניסה מזלו מעבר לים, בטורקיה.

הקבוצות בהן שיחק אחמד עאבד הן מכבי אחי נצרת, הפועל קריית שמונה, גירסונספור (טורקיה), הפועל תל אביב, מכבי בני ריינה, עירוני טבריה והפועל עכו. למעלה מ-420 הופעות מאחוריו, כשמרביתן היו בליגת העל ובליגה הלאומית. מעבר לכך, התכבד בלמעלה מ-60 שערים בכל המסגרות כשכעת מגיע לטרוף את הקלפים בליגה א' צפון והוביל את אחי נצרת לליגה הלאומית.

