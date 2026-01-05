יום שני, 05.01.2026 שעה 15:10
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
3816-3417ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3319-2218אספניול5
2824-3018בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2223-2418אלצ'ה9
2123-1418חטאפה10
2029-2418סביליה11
1921-1818אוססונה12
1921-1518אלאבס13
1921-1418ראיו וייקאנו14
1826-2218ריאל סוסיאדד15
1826-2018מיורקה16
1834-1718ג'ירונה17
1630-1718ולנסיה18
1329-2017לבאנטה19
1227-818אוביידו20

"אני לא מפחד לסיים את הקריירה, מתכונן לזה"

לבנדובסקי דיבר בפודקאסט על עתידו ("לא יודע מתי אפרוש") וההבדלים בין באיירן לברצלונה: "במינכן המנטליות שונה". אראוחו נכלל בסגל לסופרקופה

|
רוברט לבנדובסקי (IMAGO)
רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

רוברט לבנדובסקי לא חושב על פרישה. הוא לא קבע תאריך לפרישה, אבל בכל מקרה, הוא לא חושש לעזוב את המגרש בזמן שהוא עדיין משחק. החלוץ הפולני בן ה-37 מרגיש מוכן לפתוח פרק חדש בחייו כשהוא מרגיש שהגיע הזמן לשנות את כיוון הקריירה שלו. כרגע, הוא לא שוקל את זה. יש לו חוזה עד יוני עם אופציה לשנה נוספת.

לבנדובסקי דיבר על הקריירה והתוכניות שלו בפודקאסט High Performance, אותו הוא שיתף ברשתות החברתיות שלו. הראיון התמקד במיוחד בהכנה המנטלית של ספורטאי עילית, הן במהלך הקריירה הפעילה שלהם והן עם פרישתם. החלוץ הבינלאומי ציין כי הצלחת הקריירה הארוכה והמפוארת שלו נובעת מהכנה פיזית ומהכנה מנטלית. למעשה, הוא מאמין ש-70 אחוז מהצלחתו נובעת מההיבט הפסיכולוגי, עליו עבד במיוחד בשנים האחרונות.

“אני לא מפחד לסיים את הקריירה שלי, כי אני מתחיל להתכונן לרגע הזה, להכין דברים שאני אוכל לעשות אחרי שאפרוש מכדורגל”, הגיב לבנדובסקי, שגם התייחס לנושאים מחייו האישיים בפודקאסט, כמו מות אביו לפני שראה אותו מצליח.

רוברט לבנדובסקי ולאמין ימאל (IMAGO)רוברט לבנדובסקי ולאמין ימאל (IMAGO)

השחקן הפולני הודה שחלק מהשקט הנפשי שלו בנוגע לעתיד נובע מעבודה על היבטים אחרים בחייו מלבד כדורגל: “כדורגל הוא חלק חשוב מאוד בחיי, אבל זה לא כל חיי, במיוחד עכשיו. כשהייתי צעיר, לא חשבתי על זה כי כל מה שהיה לי בראש היה כדורגל, כדורגל וכדורגל, אבל עכשיו אני יודע שאני קרוב מאוד לסיים את הקריירה שלי, אני לא יודע עדיין מתי, זה יכול להיות בעוד שנה ואפילו עוד ארבע שנים, אבל אני לא תחת שום לחץ”. לבנדובסקי התעקש שגופו הוא זה שיגיד לו מתי לעצור: “אם יום אחד אקשיב לגוף שלי וארגיש שמשהו השתנה, אז אהיה מוכן לסיים את הקריירה שלי”.

הפולני גם הודה שהמנטליות בגרמניה שונה מזו שבספרד, אליה נאלץ להסתגל. הכדורגלן הוותיק הודה שכשהוא חתם במועדון, בארסה ביקשה ממנו להיות קשוח עם השחקנים הצעירים, אך עד מהרה הבין שגישתו נדחתה על ידי השחקנים. “בבאיירן, המנטליות הייתה שונה כי היו לנו שחקנים מנוסים וקשוחים יותר. כשחתמתי בברצלונה, ראיתי שחקנים צעירים רבים שצריכים להיות קשים יותר עם עצמם.

“המועדון גם אמר לי שהם צריכים מישהו כמוני, מישהו שיוכל ללמד אותם שלהיות בפסגה זה לא רק עניין של שבוע, שניים או שלושה, ושחשוב מה שאתה עושה בחדר הכושר, שחשוב לעבוד קשה כל יום. אבל אז, כשהכרתי אותם, התחלתי ללמוד גם מהם. התחלתי לראות שהם לא אוהבים את ההתנהגות הזו, וגם ראיתי שהם מבינים כדורגל טוב מאוד. אני חושב שלפני שנים רבות, בגיל שבו שחקני ברצלונה נמצאים עכשיו, אנחנו המקצוענים לא הבנו כדורגל כמו שהם מבינים עכשיו”.

שחקני ברצלונה חוגגים עם לבנדובסקי (IMAGO)שחקני ברצלונה חוגגים עם לבנדובסקי (IMAGO)

אבל לבנדובסקי לא רק חווה הלם תרבותי עם הגעתו לברצלונה ופגש את השחקנים הצעירים מלא מאסיה, אלא גם הלם דורי שעזר לו לצמוח, כפי שהוא מגלה בראיון שנמשך יותר משעה: “הייתי בעולם אחר, בדור אחר. אני מבוגר יותר מאבות השחקנים. אני מבוגר יותר מאביו של לאמין ימאל, לכן אמרתי לעצמי: 'נו באמת, אני גם למדתי מהם'", הודה בענווה.

בתוך כך, פורסם הסגל של ברצלונה שייצא לסופרקופה בסעודיה. רונאלד אראוחו נכלל בו ושיתופו יהיה תלוי באיך שירגיש אחרי שלקח פסק זמן מנטלי לקראת סוף 2025. גם ז’ופרה טורנטס, טומי מארקס ודרו הצעירים בסגל, בעוד גאבי ואנדראס כריסטנסן הפצועים בחוץ.

