יום שני, 05.01.2026 שעה 12:16
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2820-3017הפועל ת"א4
2516-3116מכבי חיפה5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

גם במשחק לא גדול, בית״ר ירושלים יודעת לנצח

פודקאסט בית״ר מסכם את הניצחון בק״ש: הקבוצה עמדה בציפיות, אבל יוצאת עם הרבה חומר למחשבה. וגם: ההחלטה לספסל את מיכה ועתיד אורי דהן. האזינו

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים חוגגים בסיום המשחק (חגי מיכאלי)

בית״ר ירושלים מנצחת את קריית שמונה ולא עוזבת את הפועל באר שבע במאבק האליפות, שוב זה רק 2 נקודות מהמקום הראשון, ניצחון חמישי ברציפות בחודש.

פודקאסט בית”ר עם גיא בן זיו ואושרי דודאי מסכם את המשחק, וצריך לומר את האמת, בית״ר לא במשחק גדול, אבל קבוצה שרצה לאליפות יודעת לנצח גם כשהיא לא במיטבה, ככה לוקחים אליפות. הרי אי אפשר 36 מחזורים להיות בארסה. 

עם יהונתן עוזר השוער המחליף בין הקורות ובלי קאלו הפצוע, בית״ר עמדה בציפיות, את המשחק הזה יצחקי מסיים עם לא מעט חומר למחשבה, יש מה לתקן - בית״ר הייתה רכה בהגנה, מבוהלת ואיטית.

בסופו של דבר אלה אצילי ושועה שמנצחים לבית״ר את המשחק, יחד עם הופעה טובה של ירין לוי, בית״ר עומדת במשימה - לא לדרוך על מוקש במגרש בנתניה מול קרית שמונה. 

עוד בפודקאסט: על ההחלטה לספסל את מיכה, העתיד של אורי דהן, משחק ההגנה של בית״ר מול קרית שמונה, התפקוד של מוזי, יונה, שועה ואצילי. 

וגם - ההכנות למשחק הבא מול ריינה, המפגש הנוסף בעוד שבוע וחצי מול קרית שמונה בגביע והרכש שיגיע בינואר. 

האזנה נעימה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */