גם במשחק לא גדול, בית״ר ירושלים יודעת לנצח

בית״ר ירושלים מנצחת את קריית שמונה ולא עוזבת את הפועל באר שבע במאבק האליפות, שוב זה רק 2 נקודות מהמקום הראשון, ניצחון חמישי ברציפות בחודש.

פודקאסט בית”ר עם גיא בן זיו ואושרי דודאי מסכם את המשחק, וצריך לומר את האמת, בית״ר לא במשחק גדול, אבל קבוצה שרצה לאליפות יודעת לנצח גם כשהיא לא במיטבה, ככה לוקחים אליפות. הרי אי אפשר 36 מחזורים להיות בארסה.

עם יהונתן עוזר השוער המחליף בין הקורות ובלי קאלו הפצוע, בית״ר עמדה בציפיות, את המשחק הזה יצחקי מסיים עם לא מעט חומר למחשבה, יש מה לתקן - בית״ר הייתה רכה בהגנה, מבוהלת ואיטית.

בסופו של דבר אלה אצילי ושועה שמנצחים לבית״ר את המשחק, יחד עם הופעה טובה של ירין לוי, בית״ר עומדת במשימה - לא לדרוך על מוקש במגרש בנתניה מול קרית שמונה.

עוד בפודקאסט: על ההחלטה לספסל את מיכה, העתיד של אורי דהן, משחק ההגנה של בית״ר מול קרית שמונה, התפקוד של מוזי, יונה, שועה ואצילי.

וגם - ההכנות למשחק הבא מול ריינה, המפגש הנוסף בעוד שבוע וחצי מול קרית שמונה בגביע והרכש שיגיע בינואר.

האזנה נעימה.