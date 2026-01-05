מכבי ר"ג הודיעה רשמית: בורדיון חתם בקבוצה

אחרי שאתמול (ראשון) דיווחנו כאן ב-ONE על משא ומתן בין פרדי בורדיון למכבי רמת גן, היום הקבוצה הודיעה על החתמתו הרשמית בחוזה זמני. הגארד הישראלי/צרפתי ששיחק בשתי העונות הקודמות בבני הרצליה, חתם לחודש אצל שמוליק ברנר עם אופציה עד לסוף העונה.

השחקן הוותיק מצטרף לקבוצה שביעית בישראל. בהרצליה פעלו מהר, עקב פציעת ורנאדו והחתימו סנטר, הנושא שם שכבר קיים בליגה, כאשר למעשה בורדיון לא שיחק מתחילת העונה.

לבורדיון, בן ה-34 שמתנשא לגובה של 1.93 מטרים ובעל אזרחות ישראלית, היכרות רבת שנים עם הליגה בישראל, שכן שיחק בקבוצות: מכבי חיפה, הפועל אילת, מכבי ראשון לציון, מכבי תל אביב, הפועל חולון וכאמור בני הרצליה.

רמת גן תצא היום (18:35) למשחק חוץ נגד מכבי רעננה, במסגרת המחזור ה-12, מחזור אחד לפני סיום הסיבוב הראשון בליגת ווינר סל. החבורה של ברנר מדורגת במקום ה-9 בטבלה ובמאזנה 4 ניצחונות ו-7 הפסדים.