"הצהוב לרז מאיר - יותר הזוי מהצהוב בגביע"

עוד ערב מאכזב למ.ס אשדוד. הקבוצה מעיר הנמל רשמה אמש (ראשון) הפסד 1:0 להפועל תל אביב בבלומפילד, משער שספגה בדקות הסיום, והמשיכה את התקופה הרעה עם הפסד חמישי ברציפות בכל המסגרות. המזל באשדוד הוא שהמצב בטבלה עדיין לא החמיר, בעיקר בגלל שקבוצות התחתית לא מצליחות לצבור נקודות, אבל מבינים שגם המזל הזה לא יימשך לנצח.

בקבוצה סיכמו את המשחק בתחושת פספוס. “הגענו למצבים והיינו יכולים לצאת לפחות עם נקודה, אבל שוב לא כבשנו”, אמרו במועדון. “אנחנו לא מספיק חדים בחלק הקדמי ומשלמים על זה ביוקר”.

גם ההגנה ממשיכה להדאיג. באשדוד הודו כי הטעויות חוזרות על עצמן, “זה לא משחק ראשון שאנחנו עושים שגיאות בהגנה וסופגים בסוף”. למרות האמון שממשיכים לתת בשוער הפולני קארול נימצ’יסקי, במועדון יודעים שגם לו היה חלק בשער שספגה הקבוצה מרגלי לויזוס לויזו בדקה ה-84.

ברדה: היינו צריכים לחפור את התוצאה

במועדון זעמו על הכרטיס הצהוב השני לחובתו של רז מאיר. "פשוט החלטה שערורייתית, עידן לייבה חיפש רק איך לאזן. זה צהוב יותר הזוי מהצהוב בגביע", אמרו באשדוד. לגבי חולצות המחאה שנלבשו בבלומפילד, כולל על ידי הבעלים ג’קי בן זקן, הבהירו באשדוד כי לא מדובר באירוע חד פעמי. “רצינו להעביר מסר ברור, ואחרי מה שראינו בשיפוט – נמשיך להעביר אותו גם בהמשך”, אמרו.

רז מאיר מתוסכל (שחר גרוס)

ג׳קי בן זקן עם חולצת המחאה (שחר גרוס)

נקודת האור מהמשחק הייתה חזרתם של טימוטי אוואני ונועם מוצ’ה, בקבוצה מקווים שהם ייכנסו מהר לעניינים ויעזרו לייצב את המצב. מנגד, קיים חשש שאורי עזו חזר לפעילות מוקדם מדי כדי לעזור לקבוצה ונפצע שוב, דבר שעלול להוות מכה נוספת לסגל שגם כך חסר עומק. השחקן עדיין לא החלים לגמרי מהפציעה שממנה הוא סובל.