יום שני, 05.01.2026 שעה 12:17
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2820-3017הפועל ת"א4
2516-3116מכבי חיפה5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

"הצהוב לרז מאיר - יותר הזוי מהצהוב בגביע"

כעס באשדוד אחרי הפועל ת"א: "פשוט החלטה שערורייתית". על חולצות המחאה: "רצינו להעביר מסר ברור, ואחרי מה שראינו נמשיך עם זה". חשש שעזו נפצע שוב

|
רז מאיר מאוכזב (שחר גרוס)
רז מאיר מאוכזב (שחר גרוס)

עוד ערב מאכזב למ.ס אשדוד. הקבוצה מעיר הנמל רשמה אמש (ראשון) הפסד 1:0 להפועל תל אביב בבלומפילד, משער שספגה בדקות הסיום, והמשיכה את התקופה הרעה עם הפסד חמישי ברציפות בכל המסגרות. המזל באשדוד הוא שהמצב בטבלה עדיין לא החמיר, בעיקר בגלל שקבוצות התחתית לא מצליחות לצבור נקודות, אבל מבינים שגם המזל הזה לא יימשך לנצח.

בקבוצה סיכמו את המשחק בתחושת פספוס. “הגענו למצבים והיינו יכולים לצאת לפחות עם נקודה, אבל שוב לא כבשנו”, אמרו במועדון. “אנחנו לא מספיק חדים בחלק הקדמי ומשלמים על זה ביוקר”.

גם ההגנה ממשיכה להדאיג. באשדוד הודו כי הטעויות חוזרות על עצמן, “זה לא משחק ראשון שאנחנו עושים שגיאות בהגנה וסופגים בסוף”. למרות האמון שממשיכים לתת בשוער הפולני קארול נימצ’יסקי, במועדון יודעים שגם לו היה חלק בשער שספגה הקבוצה מרגלי לויזוס לויזו בדקה ה-84.

ברדה: היינו צריכים לחפור את התוצאה

במועדון זעמו על הכרטיס הצהוב השני לחובתו של רז מאיר. "פשוט החלטה שערורייתית, עידן לייבה חיפש רק איך לאזן. זה צהוב יותר הזוי מהצהוב בגביע", אמרו באשדוד. לגבי חולצות המחאה שנלבשו בבלומפילד, כולל על ידי הבעלים ג’קי בן זקן, הבהירו באשדוד כי לא מדובר באירוע חד פעמי. “רצינו להעביר מסר ברור, ואחרי מה שראינו בשיפוט – נמשיך להעביר אותו גם בהמשך”, אמרו.

רז מאיר מתוסכל (שחר גרוס)רז מאיר מתוסכל (שחר גרוס)
ג׳קי בן זקן עם חולצת המחאה (שחר גרוס)ג׳קי בן זקן עם חולצת המחאה (שחר גרוס)

נקודת האור מהמשחק הייתה חזרתם של טימוטי אוואני ונועם מוצ’ה, בקבוצה מקווים שהם ייכנסו מהר לעניינים ויעזרו לייצב את המצב. מנגד, קיים חשש שאורי עזו חזר לפעילות מוקדם מדי כדי לעזור לקבוצה ונפצע שוב, דבר שעלול להוות מכה נוספת לסגל שגם כך חסר עומק. השחקן עדיין לא החלים לגמרי מהפציעה שממנה הוא סובל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */