 ליגה א צפון 
318-2813מכבי אחי נצרת1
2611-2213מכבי נווה שאנן2
2517-2713מ.ס. טירה3
2313-1813הפועל כרמיאל4
2213-2013מכבי אתא ביאליק5
1817-2013הפועל ב.א.גרבייה6
1821-1713עירוני נשר7
1718-1313בני מוסמוס8
1517-1413הפועל בית שאן9
1519-1213צעירי אום אל פאחם10
1414-1313הפועל מגדל-העמק11
1426-1513צעירי טמרה12
1319-1713הפועל עראבה13
1322-1713הפועל א.א. פאחם14
1322-1613הפועל טירת הכרמל15
622-613מכבי נוג'ידאת16
 ליגה א דרום 
3310-3313מכבי קרית גת1
2315-2213מ.כ. צעירי טירה2
2215-2213מ.כ. ירושלים3
2215-1613מ.ס. דימונה4
2117-2713מכבי עירוני אשדוד5
2018-1713מכבי קרית מלאכי6
2023-2113בית"ר יבנה7
1916-1813מ.כ. כפ"ס8
1818-2313מ.כ. חולון ירמיהו 9
1818-1713שמשון תל אביב10
1618-1813מכבי יבנה11
1622-1613הפועל הרצליה12
1412-1113הפועל אזור13
1221-1913בית"ר נורדיה ירושלים14
1030-1013הפועל ניר רמה"ש15
928-1013הפועל מרמורק16

"משחק עונה": הפועל מרמורק תארח את רמת השרון

השתיים נועלות את הטבלה בליגה א’ דרום, עם 9 נק' כ"א. המוליכה קריית גת תצא לסינתטיקו למפגש עם עירוני אשדוד. אזור ועובדיה יפגשו את צעירי טירה

|
קהל הפועל מרמורק (יונתן גינזבורג)
קהל הפועל מרמורק (יונתן גינזבורג)

למי שלא נרגע ממשחקי סוף השבוע, הרי שהנה מגיע לו מחזור אמצע השבוע בליגה א' דרום. כל המשחקים, בלא יוצא מן הכלל, במסגרת המחזור ה-14 בליגה, יתקיימו להם מחר (שלישי). במוקד, הפועל מרמורק שתפגוש את הפועל ניר רמת השרון למשחק על החיים ועל המוות, הרי שלשתיהן תשע נקודות בלבד ואלו נועלות את טבלת הליגה.

מעבר לכך, המוליכה, מכבי קריית גת, תצא לסינתטיקו, שם תפגוש את מכבי עירוני אשדוד, שוויתרה על מאמנה, דניאל טולמסוב ולא מעט שחקנים איכותיים אחרים, ברקע הבקשה למינוי מפרק זמני, שהוגשה בידי עו"ד אופיר רונן. הפועל אזור התחזקה יחד עם דן עובדיה, שניסה מזלו באימון בני סכנין ותומס פרינס, שניים שצפויים לעזור לה להגדיל את כמות שערי הזכות.

מכבי יבנה, שנפרדה מבית"ר יבנה ב-2:2 בסוף השבוע, תצא לקריית מלאכי, שם תפגוש את החבר'ה של צביקה לוי. מ.כ ירמיהו חולון תארח בביתה את מ.כ. ירושלים, שתנסה לצאת מההלם שפקד אותה בהפסד לצעירי טירה. בית"ר נורדיה ירושלים תפגוש את מ.ס. דימונה, בית"ר יבנה תתמודד מול מ.כ כפר סבא והפועל הרצליה תארח את שמשון פזטל תל אביב.

מכבי יבנה (יונתן גינזבורג)מכבי יבנה (יונתן גינזבורג)

הפועל מרמורק – הפועל ניר רמת השרון (וייסגל רחובות, 20:30)

בשני המועדונים מבינים משמעות המשחק, כשהמקומיים כבר מגדירים אותו כמשחק עונה לכל דבר. שתי הקבוצות מגיעות להתמודדות כשלהן תשע נקודות ביד ואלו נועלות את הטבלה. מרמורק השיגה במוצאי השבת ניצחון יקר ערך מול כפר סבא, בדמות 0:1, ניצחון שהגיע לאחר שבעה הפסדים רצופים, לא פחות.

מנגד, הפועל ניר רמת השרון רשמה 2:3 על הפועל אזור, זאת לאחר חמישה הפסדים רצופים. מה גם שהמועדון התחדש באנשי קשר חדשים, כדוגמת יואב גרוס, מפיק העל וסוכן השחקנים, שישמש מעתה והלאה כיו"ר המועדון, כשמקצועית צורפו שמונה שחקנים באחרונה ופיראס מוגרבי יהיה לעוזרו של רונן וינשטיין. ברמת השרון יעשו הכל העונה בכדי לא לרדת ליגה.

רונן וינשטיין. ינסה להוביל את רמת השרון לניצחון שני ברציפות (יונתן גינזבורג)רונן וינשטיין. ינסה להוביל את רמת השרון לניצחון שני ברציפות (יונתן גינזבורג)

בעונה הבאה מתכוונים במועדון לבנות אותו מחדש ומי יודע – אולי להוביל אותו ללאומית או לכל הפחות לליגה הארצית שצפוייה להתקיים בעונת המשחקים 2027/28. מרמורק לא צירפה לשורותיה כוכבי על לעת עתה, אבל כן הגיע אליה, בהשאלה, הראל גולן, השייך למכבי פתח תקווה. הקהל המקומי צפוי לגדוש את וייסגל ולדחוף את מרמורק לכדי ניצחון רביעי העונה. יהיה מעניין.

בדבר הסטטיסטיקה, למרמורק, לאחר 13 משחקים, שלושה ניצחונות לצד 10 הפסדים. רמת השרון עם שלושה ניצחונות, תוצאת תיקו אחת ותשעה הפסדים. גם למרמורק וגם לרמת השרון מאזן שערים שלישי העומד על 28:10. מרמורק עם ניצחון אחד בלבד בבית, הקבוצה הביתית הכי פחות טובה בליגה. מנגד, רמת השרון, קבוצת החוץ הגרועה בליגה, עם ניצחון אחד ושלושה שערי זכות.

רז אמיר רוצה לראות ניצחון בוייסגל (יונתן גינזבורג)רז אמיר רוצה לראות ניצחון בוייסגל (יונתן גינזבורג)

מכבי עירוני אשדוד – מכבי קריית גת (הסינתטיקו באשדוד, 15:40)

אם לא השחרורים שעשתה מכבי עירוני אשדוד באחרונה ועניין מינוי המפרק הזמני שעומד ותלוי מעל ראשה, הרי שאפשר היה להגדיר ההתמודדות כמשחק צמרת חם. בעירוני אשדוד מאמינים שגם עם הסגל הנותר אפשר להפתיע ובוודאי בבית, שתמיד עושה בעיות לקבוצות גדולות. נכון להיות, עירוני אשדוד, אחרי קריית גת, הקבוצה השנייה הפורייה בליגה.

מכבי קריית גת מגיעה למשחק עם ראש מורם. במועדון מבינים כי היריבות לא מצליחות להתקרב אליה די בכדי להפריע לה במטרה – לעלות לליגה הלאומית. מעבר לכך, במועדון, מעבר לזה ששמים יד על הלב, מסתכלים תחילה על עצמם. מה אפשר לשפר ומה אפשר לשמר. עם 11 נקודות הפרש מהמקום השני, הקבוצה הפורייה בליגה וזו שספגה הכי מעט שערים בליגה, הכל אפשרי מבחינתה.

שחקני מכבי קריית גת חוגגים (יונתן גינזבורג)שחקני מכבי קריית גת חוגגים (יונתן גינזבורג)

בדבר הסטטיסטיקה, מכבי קריית גת טרם הפסידה העונה, הקבוצה היחידה בכל ליגה א' (צפון ודרום כאחד) ששומרת על מאזן מושלם שכזה. במשחקי החוץ שלה, רשמה הקבוצה של רומן זולו שישה ניצחונות (ללא תוצאות תיקו והפסדים) וספגה הקבוצה רק שער אחד בודד. עירוני אשדוד הפסידה רק פעם אחת בבית והבקיעה 70% משעריה בבית. 

רומן זולו. ייעדר מהקווים נוכח הרחקה (יונתן גינזבורג)רומן זולו. ייעדר מהקווים נוכח הרחקה (יונתן גינזבורג)

יתר מועדי משחקי המחזור ה-14 בליגה

מכבי קריית מלאכי – מכבי יבנה (נינו קריית מלאכי, 15:45)

מ.כ. ירמיהו חולון – מ.כ. ירושלים (חולון חדש ע"י בית העלמין, 17:50)

הפועל אזור – מ.כ. צעירי טירה (אזור, 17:55)

בית"ר נורדיה ירושלים – מ.ס. דימונה (עמק הארזים 2 ירושלים, 18:00)

בית"ר יבנה – מ.כ. כפר סבא (אצטדיון טוטו יבנה, 19:00)

הפועל הרצליה – שמשון פזטל תל אביב (אצטדיון טוטו הרצליה, 20:00)

