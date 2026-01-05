יום שני, 05.01.2026 שעה 12:17
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
318-2813מכבי אחי נצרת1
2611-2213מכבי נווה שאנן2
2517-2713מ.ס. טירה3
2313-1813הפועל כרמיאל4
2213-2013מכבי אתא ביאליק5
1817-2013הפועל ב.א.גרבייה6
1821-1713עירוני נשר7
1718-1313בני מוסמוס8
1517-1413הפועל בית שאן9
1519-1213צעירי אום אל פאחם10
1414-1313הפועל מגדל-העמק11
1426-1513צעירי טמרה12
1319-1713הפועל עראבה13
1322-1713הפועל א.א. פאחם14
1322-1613הפועל טירת הכרמל15
622-613מכבי נוג'ידאת16
 ליגה א דרום 
3310-3313מכבי קרית גת1
2315-2213מ.כ. צעירי טירה2
2215-2213מ.כ. ירושלים3
2215-1613מ.ס. דימונה4
2117-2713מכבי עירוני אשדוד5
2018-1713מכבי קרית מלאכי6
2023-2113בית"ר יבנה7
1916-1813מ.כ. כפ"ס8
1818-2313מ.כ. חולון ירמיהו 9
1818-1713שמשון תל אביב10
1618-1813מכבי יבנה11
1622-1613הפועל הרצליה12
1412-1113הפועל אזור13
1221-1913בית"ר נורדיה ירושלים14
1030-1013הפועל ניר רמה"ש15
928-1013הפועל מרמורק16

הפועל א.א. פאחם תנסה להפתיע את נווה שאנן

המחזור ה-14 בליגה א' צפון: הקבוצה מהמקום האחרון פורחת לאחרונה, בעוד זו שנושקת לפסגה מגיעה לאחר איבוד נקודות. אחי נצרת המוליכה תצא לבית שאן

|
שחקני הפועל אום אל פאחם (חג'אג' רחאל)
שחקני הפועל אום אל פאחם (חג'אג' רחאל)

למי שטרם נרגע ממשחקי סוף השבוע, הרי שמגיע לו מחזור אמצע השבוע בליגה א' צפון. כל המשחקים, בלא יוצא מן הכלל, במסגרת המחזור ה-14 בליגה, יתקיימו להם מחר (שלישי). במוקד, הפועל אום אל פאחם שתארח את מכבי נווה שאנן, למשחק קצוות על הנייר, אלא שאום אל פאחם על הגל, למרות מיקומה בטבלה (מקום אחרון), בעוד נווה שאנן מגיעה לאחר שאיבדה נקודת.

מעבר לכך, המוליכה, מכבי אחי נצרת, תצא לבית שאן, שם תפגוש את החבורה הלוהטת של גיא דיין שהפתיעה את עצמה ואת צעירי אום אל פאחם בסוף השבוע, עם ניצחון בדמות 0:3. הפועל טירת הכרמל ומכבי נוג'ידאת ייפגשו לקרב תחתית לוהט, כשרק שלוש נקודות מפרידו בין טירת הכרמל, מעל הקו האדום, לבין נוג'ידאת, מתחת לקו האדום.

מכבי אתא ביאליק תארח את צעירי טמרה ומוסא דיאב באצטדיון טוטו עכו. הפועל עירוני עראבה תפגוש את הפועל מגדל העמק באצטדיון דוחא בסכנין. מ.ס. טירה תארח בביתה את הפועל ע. באקה אל גרבייה. הפועל עירוני כרמיאל תפגוש בביתה את עירוני נשר והפועל בני מוסמוס תתמודד באצטדיון השלום באום אל פאחם מול צעירי אום אל פאחם.

ליגה אליגה א' צפון (יונתן גינזבורג)

הפועל אום אל פאחם – מכבי נווה שאנן (אצטדיון השלום אום אל פאחם, 15:50)

המועדונים מבינים משמעות המשחק, כשהמקומיים מגיעים מהמקום האחרון, אבל המספרים מוכיחים כי הקבוצה בקצב צבירת נקודות טוב מאוד, הרי שפתחה עונה במינוס 12 נקודות נוכח אירועי העונה שעברה. נווה שאנן, מנגד, מגיעה למשחק הזה בדריכות שיא, הרי שבשני המשחקים האחרונים שלה, הקבוצה השיגה רק שתי נקודות, מה שמנע ממנה להיצמד עוד יותר למקום הראשון.

מבחינת הסטטיסטיקה, נווה שאנן ספגה שמונה שערים מתוך ה-11 שלה במשחקי החוץ, כשגם את ההפסד הבודד שספגה העונה, היה זה בחוץ. אום אל פאחם עם שמונה נקודות במשחקי הבית שלה, כשהשיגה היא צמד ניצחונות, לצד שתי תוצאות תיקו ושני הפסדים בלבד, מתוך שישה שצברה לעת עתה. אום אל פאחם עדיפה בבית שלה וצפויה להקשות, אף היא, על זו מהצמרת הגבוהה.

מכבי נווה שאנן (באדיבות המועדון)מכבי נווה שאנן (באדיבות המועדון)

הפועל בית שאן – מכבי אחי נצרת (בית שאן, 17:30)

תשע מתוך 14 הנקודות שהשיגה העונה בית שאן – במשחקי הבית שלה. בסוף השבוע החבורה של גיא דיין רשמה 0:3 חלק ומטורף על צעירי אום אל פאחם, מהצמרת ובכך התרחקה עוד מהתחתית הבוערת. המוליכה, מכבי אחי נצרת, מגיעה לאחר שניצחה את כרמיאל, ורחוקה היא חמש נקודות מנווה שאנן, שרודפת אחריה. בבית שאן יחפשו המשכיות מול הטובה, לעת עתה, בליגה.

הפועל טירת הכרמל – מכבי נוג'ידאת אחמד (טירת הכרמל, 14:15)

משחק שהוא מעבר לסתם שלוש נקודות, הרי ששתי הקבוצות פתחו את עונת 2025/26 בצורה רעה מאוד. רק באחרונה נוג'ידאת השיגה את ניצחון הליגה הראשון שלה, אלא שמבחינה סטטיסטית, זו הקבוצה הגרועה במשחקי החוץ שלה עם שבעה הפסדים ואפס נקודות. מנגד, טירת הכרמל השיגה רק נקודה אחת במשחקי הבית שלה, שבדרך כלל, נערכו בחדרה.

עתה, תארח בטירת הכרמל, אחרי שהמגרש המקומי קיבל את מלוא האישורים למשחקי הכדורגל בליגות הנמוכות. לנוג'ידאת חסר סקורר, הרי שרק שישה שערים כבשה הקבוצה ב-13 משחקיה עד כה. אין ספק שהמצב רע מבחינתה. טירת הכרמל יודע שניצחון על נוג'ידאת ירחיק אותה במעט מהמקום ממנו יורדים ליגה ויוריד ממנה, במעט, את האבן שעל הלב.

מ.ס. טירת הכרמל (באדיבות המועדון)מ.ס. טירת הכרמל (באדיבות המועדון)

יתר מועדי משחקי המחזור ה-14 בליגה

הפועל עירוני עראבה – הפועל מגדל העמק (אצטדיון דוחא סכנין, 15:00)

מ.ס. טירה – הפועל עירוני באקה אל גרבייה (טירה, 18:00)

מכבי אתא ביאליק – מ.כ. צעירי טמרה (אצטדיון טוטו עכו, 19:00)

הפועל עירוני כרמיאל – עירוני נשר (כרמיאל, 19:00)

הפועל בני מוסמוס – צעירי אום אל פאחם (אצטדיון השלום אום אל פאחם, 19:30)

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */