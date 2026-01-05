יום שני, 05.01.2026 שעה 12:17
כדורסל ישראלי

קבוצת כדורסל לפצועי המלחמה נפתחה בכפ"ס

העירייה המקומית יחד עם עמותת "מסירה מנצחת", הקימו קבוצה ייעודית שתעניק תמיכה וסיוע בשיקום בעיקר בקרב חיילים עם פוסט טראומה: "מיזם של תקווה"

|
המיזם בכפר סבא למען פצועי המלחמה (רועי כפיר)
המיזם בכפר סבא למען פצועי המלחמה (רועי כפיר)

קבוצת כדורסל ייעודית החלה לפעול בכפר סבא עבור פצועי צה"ל ומלחמת חרבות ברזל, כחלק מהתגייסות העירייה למען החיילות והחיילים, תמיכה וסיוע בשיקומם, בעיקר בקרב חיילים עם פוסט טראומה.

הפרויקט, הפועל בימי שישי באולם הספורט של בית הספר אופירה נבון בעיר, מתקיים בשיתוף רשות הספורט העירונית  ועמותת "מסירה מנצחת". ראש העיר, רפי סער: "אנחנו מחויבים לעמוד לצידם, לא רק בעת הקרב, אלא גם בדרך חזרה לחיים".

שחקני העבר והיום המאמנים של הפרויקט הם אפיק ניסים (המייסד ומנכ"ל העמותה) ואיתי לב שהתגייסו על מנת לאמן את שחקני הקבוצה, במטרה שבהמשך הקבוצה תשחק בטורנירים ארציים מול קבוצות מקבילות בארץ. "תמיד אהבתי לשחק כדורסל", סיפר אחד הלוחמים שהצטרף לקבוצה. "לא קל לחזור לשגרה מלחימה ופציעה, עם המראות והקולות שאנחנו סוחבים איתנו".

קבוצת הכדורסל הייעודית לפצועי המלחמה (רועי כפיר)קבוצת הכדורסל הייעודית לפצועי המלחמה (רועי כפיר)
שיקום דרך המגרש (רועי כפיר)שיקום דרך המגרש (רועי כפיר)

"במפגש החברתי עם אנשים שמתמודדים עם דברים דומים והעיסוק במשהו שאהבתי מאוד לעשות, מסייע בשיקום הנפשי והפיזי כאחד. זו בעצם קבוצת תמיכה על המגרש ואני רוצה להודות לעירייה, ולעמותת "מסירה מנצחת" על היוזמה החשובה הזו למעננו", סיכם אותו לוחם.

ראש העיר רפי סער עוד הוסיף: "זה מיזם של תקווה. הקמת קבוצת הכדורסל לפצועי המלחמה היא לא רק יוזמה ספורטיבית – היא סמל לעוצמה האנושית, לנחישות ולעוצמת הרוח של הגיבורים שלנו. דרך המגרש, הם ממשיכים להילחם – לא עוד מול אויב, אלא למען עצמם, למען שיקום הגוף והנפש. העיר שלנו מחבקת את הלוחמים באהבה, בגאווה ובהוקרה. זה לא רק פרויקט – זו שליחות, וזה כבוד גדול עבורנו להיות חלק ממנה".

