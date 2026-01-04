"כיף להיות הפועל תל אביב בבלומפילד העונה"

זה היה דרמטי, אבל הפועל תל אביב מצאה דרך לחזור למסלול הניצחונות עם 0:1 קטן, אבל חשוב מאוד נגד מ.ס אשדוד באצטדיון בלומפידל הערב (ראשון). עומרי אלטמן הורחק באדום, אבל אז גם רז מאיר הורחק מנגד ופתח את המשחק מחדש, עד שלויזוס לויזו הכריע בדקה ה-84 וקבע ששלוש הנקודות נשארות בבית של המארחת.

אליניב ברדה דיבר אחרי המשחק: “מבחן אופי. היכולת לא הייתה מספיק טובה ולא יצרנו מצבים, אשדוד סגרה אותנו בצורה טובה. הגענו לאזור המסוכן והיו חצאי מצבים, אבל לא מספיק כדי לגמור את המשחק. האדום דווקא הכניס אותנו למשחק, אני מאוד שמח על הניצחון הזה, אחרי המשחק שעברנו נגד בית”ר, הבאנו אנרגיות, הקהל הרים את השחקנים, לא הרגשנו בעשרה שחקנים. כיף להיות הפועל ת”א בבית העונה. רוצים לשפר את הכדורגל, אבל היה חשוב כאן”.

עוד אמר: “אני עוד צריך לראות את המשחק, אבל ב-11 על 11 אשדוד חיכתה מאחורה וממש סגרה אותנו בצורה טובה, היה קשה למצוא את השטחים. באדום אשדוד התחילה לצאת קדימה והיו לנו שחקנים שידעו לקבל כדור ולייצר מעברים טובים, אחד מהם זה האדום שלהם והמשחק היה בשליטה שלנו גם ב-11 על 11 וגם ב-10 על 10, השליטה חזרה אלינו אחרי האדום שלהם”.

ברדה: היינו צריכים לחפור את התוצאה

לגבי הסגל החסר: “לא חושב שיש קשר בין הצהובים לדרבי, יש לנו משחק נגד הפועל חיפה. נלמד אותה, זה בסמי עופר, אנחנו צריכים לשפר את מאזן החוץ שלנו. לא משנה מי ישחק, כל הצהובים היו חלק מהמשחק. צריכים לעשות בלומפילד בעוד מקומות בארץ אולי, לא היה משחק העונה שנראנו רע מההתחלה ועד הסוף. הקבוצה צריכה להתבגר, אנחנו נמצאים איפה שאנחנו בגלל הבית ורוצים לייצר את זה בחוץ”.

חיים סילבס דיבר בצד השני: “לא חושב שהיה כאן משחק שהיינו צריכים להפסיד, לא משנה התרחיש עם האדומים. גם ב-10 על 10 וגם ב-11 על 11 העמדנו את הפועל ת”א על אפס מצבים, לקחנו את המשחק למקום שרצינו. לא היינו חדים בחלק הקדמי, בלי ביטחון כדי להעניש, אבל המשחק הזה קרה כמו שרצינו שיקרה, אני לא זוכר מצב של הפועל ת”א. הסצנה הייתה צריכה להיות הפוך”.

חיים סילבס (שחר גרוס)

על האדום של רז מאיר: “אדום שהוא די טיפשי, בטח באצטדיון כזה שכל דבר קטן יש לחץ חזק מאוד במגרש. זה איזן את המשחק, הדליק את הקהל, המצב הראשון שהיה להם, קצת חוזר מזל עם הדיפה שנפלה בדיוק לרגל של שחקן, זו תקופה כזו שהדברים הולכים קשה”.

לסיכום: “יכול להיות בדיעבד הייתי צריך להכניס שחקנים אחרת, אבל היו כאלה עם הגבלת דקות. ניסינו לגרור את זה לדקות, אבל כשמפסידים הכל בדיעבד והיה צריך לעשות אחרת. לא חושב שזה מה שגרם לחוסר איזון במשחק, השוונו את המומנטום עם האדום שלנו וזה היה יכול ללכת לכאן או לכאן”.