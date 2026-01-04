יום ראשון, 04.01.2026 שעה 22:40
ליגת ווינר סל 25-26
23951-115612מכבי ת"א
22993-103613הפועל העמק
21827-100411הפועל ת"א
211097-104613הפועל חולון
20950-102312הפועל ירושלים
201094-115612בני הרצליה
17988-99211עירוני קריית אתא
17999-97312מכבי ראשל"צ
171062-102112הפועל ב"ש/דימונה
15943-91211עירוני רמת גן
14923-84911עירוני נס ציונה
13966-89711מכבי רעננה
13911-78011הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

התחנה השביעית? בורדיון במו"מ עם מכבי רמת גן

הקבוצה של ברנר מנסה לצרף את הגארד הוותיק, ששיחק כבר בשש קבוצות שונות בישראל. קרופורד לקראת רעננה: "רוצים מאוד להשתלב במשחקי גביע המדינה"

|
פרדריק בורדיון (חגי מיכאלי)
פרדריק בורדיון (חגי מיכאלי)

האם פרדי בורדיון יחתום בקבוצה השביעית שלו בארץ? הגארד הישראלי/צרפתי (34, 1.93) נמצא במשא ומתן עם מכבי עירוני רמת גן, שמנסה לצרפו, כאשר האופציות שעל הפרק הן חוזה זמני, או עד סוף העונה הנוכחית. 

בורדיון שיחק בשנתיים האחרונות בבני הרצליה ולפני כן שיחק בארץ הקודש מאז קיץ 2017, כשעבר במכבי חיפה, הפועל אילת, מכבי ראשל״צ, מכבי ת''א, הפועל חולון וכאמור הרצליה. 

הקבוצה תצא מחר (שני, 18:35) למשחק חוץ נגד מכבי רעננה, במסגרת המחזור ה-12, מחזור אחד לפני סיום הסיבוב הראשון בליגת ווינר סל. רמת גן מדורגת במקום ה-9 בטבלת הליגה ובמאזנה 4 ניצחונות ו-7 הפסדים. השאיפה של שמוליק ברנר ושחקניו היא להשיג ניצחון חוץ ראשון העונה, שכן את כל ניצחונותיה השיגה רמת גן בזיסמן. מנגד, רעננה מדורגת במקום ה-12 ובמאזנה 2 ניצחונות ו-9 הפסדים. 

לשתי הקבוצות נתונים סטטיסטיים דומים. רמת גן קלעה עד כה 82.9 נקודות בממוצע למשחק בעוד רעננה קלעה בממוצע למשחק 81.6 נקודות למשחק. לשתי הקבוצות נתון זהה של 35.3% הצלחה בקליעות ל-3 נקודות. בקליעות ל- 2 נקודות דייקו שחקני רמת גן ב-49.4% בעוד רעננה דייקו ב-49.6%.

דרו קרופורד אמר לקראת המשחק: "המשחק חשוב מאד עבורנו בהקשר של מיקום בטבלה. אנחנו רוצים מאוד להשתלב במשחקי גביע המדינה ולכן זהו משחק משמעותי עבורנו כדי להשיג את המטרה שלנו למחצית העונה ולהתקדם בדירוג בטבלה לקראת סיום העונה. כדי לנצח במשחק חוץ אנחנו חייבים להיות קשוחים יותר בהגנה ולהימנע מטעויות שמובילות לספיגת נקודות קלות מהקבוצה היריבה. עד כה שיחקנו טוב במשחקי החוץ אבל לא הצלחנו לסגור את המשחק לניצחון. טבעי שבמהלך משחק ישנן עליות וירידות ושינויים ביכולת. אנחנו צריכים לשמור לאורך כל המשחק על רמת אנרגיה ורעב לניצחון בכל רגע ורגע".

