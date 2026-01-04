יום ראשון, 04.01.2026 שעה 20:16
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1833-2216מ.ס אשדוד11
1327-1816עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

יהונתן עוזר בשער של בית"ר י-ם, גם מוזי בהרכב

פורסמו ה-11 איתם יעלה יצחקי נגד ק"ש ב-20:30: שועה, אצילי, בן שימול ויונה ישלימו את ההתקפה, לוי ישחק באמצע. מורוזוב יפתח בצד ימין, השאר בפנים

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

המסע של בית”ר ירושלים לעבר תואר האליפות יימשך היום (ראשון, 20:30) כשהקבוצה מהבירה תתארח אצל עירוני ק”ש באצטדיון מרים במסגרת המחזור ה-17 בליגת העל. ברק יצחקי ירצה לרשום ניצחון רביעי ברציפות בליגה, המארחת תנסה לפתוח פער חמש מהפועל ירושלים ומהקו האדום.

הרכב בית”ר ירושלים: יהונתן עוזר, גרגורי מורוזוב, לוקה גדראני, בריאן קרבאלי, ירדן כהן, ירין לוי, עדי יונה, זיו בן שימול, עומר אצילי, טימוטי מוזי וירדן שועה.

הרכב עירוני ק”ש: דניאל טננבאום, בילאל שאהין, נמניה ליוביסבלייביץ’, שי בן דוד, עובדיה דרוויש, אביב אברהם, אופיר בנבנישתי, כריסטיאן מרטינס, עלי מוסא, מוחמד אבו רומי ואדריאן אוגריסה.

ברק יצחקי ושי ברדה (חגי מיכאלי)ברק יצחקי ושי ברדה (חגי מיכאלי)

הצפוניים מגיעים להתמודדות כשהם נמצאים עמוק בתחתית, במקום ה-12 ובמרחק של שתי נקודות בלבד מהקו האדום. למרות הכדורגל החיובי שהציגה בתחילת העונה, החבורה של שי ברדה מתקשה לתרגם אותו לתוצאות כשהיא סופרת כבר שישה משחקים ללא ניצחון בליגה, כולל הפסד 3:1 לבני ריינה האחרונה במחזור הקודם.

מנגד, החניכים של ברק יצחיק נמצאים בתנופה אדירה ואין ספק שהשנה הם מכוונים לרוץ עד הסוף. הקבוצה מהבירה עברה בהצלחה את רצף המשחקים הקשה שלה, כולל שתי ניצחונות מרשימים, 1:2 על מכבי חיפה בסמי עופר, ו-0:1 מול הפועל ת”א במחזור הקודם. כעת, לירושלמים מצפה לו”ז נוח יותר, והם מקווים להחזיר את הפער מהפסגה לשתי נקודות.

בסיבוב הקודם, שתי הקבוצות נפגשו באצטדיון טדי ומי שיצאה עם ידה על העליונה הייתה בית”ר ירושלים, שגברה 1:2 על האורחים מק”ש. עדי יונה ועומר אצילי הבקיעו את השערים עבור המארחת, כשכריסטיאן מרטינז רק צימק בדקה ה-55, והצפוניים לא הצליחו לנצל את ההרחקה של איילסון טבארש על מנת להשיג נקודות.

