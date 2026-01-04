יהונתן עוזר בשער של בית"ר י-ם, גם מוזי בהרכב

המסע של בית”ר ירושלים לעבר תואר האליפות יימשך היום (ראשון, 20:30) כשהקבוצה מהבירה תתארח אצל עירוני ק”ש באצטדיון מרים במסגרת המחזור ה-17 בליגת העל. ברק יצחקי ירצה לרשום ניצחון רביעי ברציפות בליגה, המארחת תנסה לפתוח פער חמש מהפועל ירושלים ומהקו האדום.

הרכב בית”ר ירושלים: יהונתן עוזר, גרגורי מורוזוב, לוקה גדראני, בריאן קרבאלי, ירדן כהן, ירין לוי, עדי יונה, זיו בן שימול, עומר אצילי, טימוטי מוזי וירדן שועה.

הרכב עירוני ק”ש: דניאל טננבאום, בילאל שאהין, נמניה ליוביסבלייביץ’, שי בן דוד, עובדיה דרוויש, אביב אברהם, אופיר בנבנישתי, כריסטיאן מרטינס, עלי מוסא, מוחמד אבו רומי ואדריאן אוגריסה.

ברק יצחקי ושי ברדה (חגי מיכאלי)

הצפוניים מגיעים להתמודדות כשהם נמצאים עמוק בתחתית, במקום ה-12 ובמרחק של שתי נקודות בלבד מהקו האדום. למרות הכדורגל החיובי שהציגה בתחילת העונה, החבורה של שי ברדה מתקשה לתרגם אותו לתוצאות כשהיא סופרת כבר שישה משחקים ללא ניצחון בליגה, כולל הפסד 3:1 לבני ריינה האחרונה במחזור הקודם.

מנגד, החניכים של ברק יצחיק נמצאים בתנופה אדירה ואין ספק שהשנה הם מכוונים לרוץ עד הסוף. הקבוצה מהבירה עברה בהצלחה את רצף המשחקים הקשה שלה, כולל שתי ניצחונות מרשימים, 1:2 על מכבי חיפה בסמי עופר, ו-0:1 מול הפועל ת”א במחזור הקודם. כעת, לירושלמים מצפה לו”ז נוח יותר, והם מקווים להחזיר את הפער מהפסגה לשתי נקודות.

בסיבוב הקודם, שתי הקבוצות נפגשו באצטדיון טדי ומי שיצאה עם ידה על העליונה הייתה בית”ר ירושלים, שגברה 1:2 על האורחים מק”ש. עדי יונה ועומר אצילי הבקיעו את השערים עבור המארחת, כשכריסטיאן מרטינז רק צימק בדקה ה-55, והצפוניים לא הצליחו לנצל את ההרחקה של איילסון טבארש על מנת להשיג נקודות.