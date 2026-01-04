יום ראשון, 04.01.2026 שעה 12:50
כדורגל ישראלי  >> ליגה ב'
ליגה ב' 25-26
 ליגה ב צפון א 
00-00בני ממבע1
00-00אחווה כפר מנדא2
00-00הפועל בני בענה3
00-00הפועל דיר חנא4
00-00הפועל בני עין מאהל5
00-00הפועל בני ג'דידה6
00-00בית"ר נהריה7
00-00מכבי בני אבטין8
00-00מכבי בני ג'דידה9
00-00מכבי אחווה שעב10
00-00מ.כ. שפרעם11
00-00איחוד בני סמיע12
00-00בני מג'אר13
00-00הפועל כאוכב14
00-00מכבי בני אבו סנאן15
00-00מ.ס. צעירי כפר מנדא16
 ליגה ב דרום א 
3713-3315הפועל לוד1
3514-3215הפועל מחנה יהודה2
3214-4215מכבי עמישב פ"ת3
3213-2115בית"ר ר"ג4
2520-2715הכח עמידר ר"ג5
2417-2215הפועל קרית אונו6
2320-2415הפועל הוד השרון7
1923-2315בית"ר כפ"ס8
1826-2415בית"ר ת"א חולון9
1824-2115מ.ס. בני יפו אורתודוקסים10
1520-1814א.ס חולון מור 11
1421-1215בית"ר פ"ת12
1438-1515מכבי כפר יונה 13
1122-1815עירוני בית דגן14
734-1514הפועל כפר קאסם15
441-1315בני ג'לג'וליה 16
 ליגה ב דרום ב 
358-3215מ.כ. שדרות1
3212-3015עירוני בית שמש2
2816-3215מ.ס. שיכון המזרח3
2717-3915עירוני אשקלון4
2712-3115מ.ס. רמלה5
2718-2915בני אילת6
2621-2115בני אשדוד7
2522-3315מכבי נתיבות8
2326-4515הפועל שגב שלום9
2318-3715מ.כ. ערד10
2123-3215הפועל ירוחם11
2019-2215איחוד צעירי אבו גוש 12
1232-1915בית"ר קרית גת13
645-1615מכבי באר יעקב 14
553-2015מכבי ב"ש15
098-215מכבי שעריים16

טראבין כבש חמישייה, סיידר ואבו רוקון עם שלושער

המחזור ה-15 בליגה ב': שגב שלום רשמה 1:9 על שעריים, המוליכות נהריה ודליית אל כרמל ניצחו 0:8 ו-1:7 בהתאמה. גם לוד ושדרות נמצאות במקום הראשון

|
שחקני בית'ר נהריה (באדיבות המועדון)
שחקני בית'ר נהריה (באדיבות המועדון)

המחזור ה-15 והאחרון במסגרת הסיבוב הראשון בליגה ב', הליגה הרביעית בטיבה בכדורגל הישראלי, הגיע לסיומו. סטטוס קוו בצמרת: הפועל 'בני רגב' לוד מוליכה את טבלת ליגה ב' דרום א', מ.כ שדרות מוליכה את טבלת ליגה ב' דרום א', בית"ר נהריה מוליכה את טבלת ליגה ב' צפון א' והפועל דליית אל כרמל מוליכה את טבלת ליגה ב' צפון ב'.

בחלק התחתון של הטבלאות אפשר למצוא את מכבי שעריים, מליגה ב' דרום ב', שהפסידה 9:1 להפועל שגב שלום, משחק בו הבקיעה את שערה השני העונה כשרק שני שערים מפרידים בינה לבין 100 שערי חובה. עומיר טראבין, שהבקיע חמישייה, מוליך טבלת מלכות השערים עם 22 כאלה. גם בני ג'לג'וליה, אחווה כפר מנדא והפועל יפיע נועלות את הטבלאות ביתר המחוזות.

עומיר טראבין (רונן כץ - מסע כדורגל בחברה הערבית)עומיר טראבין (רונן כץ - מסע כדורגל בחברה הערבית)

ליגה ב' דרום א'

המוליכה: הפועל 'בני רגב' לוד, שרשמה 0:4 על הפועל הוד השרון, משערים של וובה בראון, שלום אדרי, אדיר חליפה ושון מלכה. נוכח התוצאה, לוד סגרה סיבוב ראשון עם 12 ניצחונות, תוצאת תיקו אחת וצמד הפסדים, יחד עם מאזן שערים חיובי בדמות 13:33 לצד 37 נקודות, שתיים יותר מהפועל מחנה יהודה מהמקום השני.

הפועל בני רגב לוד (באדיבות המועדון)הפועל בני רגב לוד (באדיבות המועדון)

בתוך כך, במשחק בין שתי קבוצות צמרת נוספות, הפועל מחנה יהודה רשמה 0:2 על עמישב פתח תקווה ובכך הנחילו לה הפסד ליגה ראשון העונה. אופק בלסאן וניקולס כץ הביאו הניצחון מול החבר'ה של אלי מיכאלי. רמי צבי, צוותו ושחקניו בהחלט יכולים להיות גאים בעצמם, כשהם צמודים מאוד ללוד המוליכה.

בני ג'לג'וליה, מהמקום האחרון, רשמה ניצחון ליגה ראשון העונה, אחרי שהביסה 1:4 את הפועל כפר קאסם שמתחת לקו. עבודה גראבא סיפק רביעייה, לא פחות, בעוד מן העבר השני צימק לו מעאד עאמר, הקפטן. הכח מכבי עמידר רמת גן רשמה 0:3 על בית"ר פתח תקווה, זאת משערים של עדן אוטאצי (צמד) ולואיי אבו סתה.

בית"ר תל אביב חולון וא.ס לזרוס חולון נפרדו ב-1:1. טל היימן הבקיע למקומיים, אלירן שמש כבש לחולון. מכבי כפר יונה רשמה 1:3 על בית"ר כפר סבא, משערים של מתן דהן, אוראל דומן ודביר ששון. גל פורת צימק. בית"ר רמת גן רשמה 0:1 על מ.ס בני יפו אורתודוכסים משער של גיא שטח. הפועל קריית אונו ניצחה אף היא 0:1 את עירוני בית דגן משער של תומר בן חיים.

ליגה ב' דרום ב'

המוליכה: מ.כ שדרות, שרשמה 0:2 על בית"ר קריית גת, משערים של גל אביב ולירון שרעבי. נוכח התוצאה, שדרות סגרה סיבוב ראשון מושלם, ללא הפסדים, עם 37 נקודות, במאזן של 11 ניצחונות וארבע תוצאות תיקו, יחד עם יחס שערים חיובי שעומד על 8:33 (הקבוצה ספגה הכי מעט שערים העונה, עד כה).

מ.כ שדרות (יונתן גינזבורג)מ.כ שדרות (יונתן גינזבורג)

הפועל שגב שלום אירחה את מכבי שעריים ברהט, שם ניצחה אותה בתוצאה 1:9, משערים של עומיר טראבין (חמישייה), אחמד אבו בלאל (צמד) והישאם אזבארגה (צמד). אוראל שלומי צימק ל-3:1. מ.ס שיכון המזרח ומ.כ ערד נפרדו ב-3:3 דרמטי. רון עזריה (צמד) ורון יעקב הבקיעו לשיכון, דוד כהן ומשה פרץ, עם צמד, כולל שער בדקה ה-92, הבקיעו לערד.

ניצחון שישי ברציפות להפועל אשקלון והפעם, 0:2 על מ.ס רמלה, מצמד שערים של ירדן אבוחצירה. בני אילת הסתפקה ב-0:1 על הפועל ירוחם משער של סרגיי קוריק בדקה ה-86. בתוצאה דומה (0:1) ניצחה הפועל אשדוד את מכבי באר שבע, משער של דניאל אטיאס. מכבי נתיבות הביסה 0:4 את מכבי באר יעקב, משערים של שליו אברהם (צמד) ומתן מלכה (צמד).

הפועל אשקלון (באדיבות המועדון)הפועל אשקלון (באדיבות המועדון)
מכבי בני אילת (באדיבות המועדון)מכבי בני אילת (באדיבות המועדון)

ליגה ב' צפון א'

המוליכה: בית"ר נהריה, שרשמה 0:8 על הפועל דיר חנא, משערים של אליאור סיידר (שלושער), עומר אלעאל (שלושער), יעקוב אלפסי, הקפטן ואורי פורת. נוכח התוצאה, נהריה סגרה סיבוב ראשון עם 12 ניצחונות, שתי תוצאות תיקו והפסד אחד, במאזן שערים חיובי בדמות 6:57 (הקבוצה שהבקיעה הכי הרבה והקבוצה שספגה הכי מעט) יחד עם 38 נקודות.

אלו שרודפות אחרי נהריה, הפועל בני עין מאהל ומכבי בני ג'דיידה מכר, ניצחו אף הן וכרגע עין מאהל עם 36 נקודות וג'דיידה מכר עם 34 נקודות. עין מאהל רשמה 0:2 על אחווה כפר מנדא, משערים של אמיר טרביה וחליל חמודה. ג'דיידה מכר רשמה 0:3 על בני מג'אר, משערים של בהא שאמי, אמיר סואן ו־ואליד דרויש.

הפועל איחוד בני סמיע רשמה 0:4 על צעירי כפר מנדא, זאת משערים של אנואר מורד, אור נשיא, וארד מטר וכמאל קאסם. הפועל בני בענה והפועל בני ג'דיידה מכר נפרדו ב-2:2. מחמוד בדראן וחמזה ח'טיב הבקיעו לבענה, עבדאללה עמאש, עם צמד, הבקיע לג'דיידה מכר. מ.ס בני ממב"ע הגולן והגליל ומכבי אחווה שעב נפרדו ב-1:1. עידן בנימין הבקיע למקומיים, סנד בדארנה הישווה.

מ.כ שפרעם של פאיד חסון ניצחה באבו סנאן 1:4 את מכבי בני אבו סנאן המקומית, בזכות שערים של חוסין בושנאק (צמד), עסאם עטארייה ומוחמד חאלדי. אבו סנאן צימקה התוצאה לאחר כדור עונשין מ-11 מטרים מדוייק מצד מוחמד נג'מי. נוכח התוצאה, שפרעם השתוותה לאבו סנאן ולשתיהן 19 נקודות עם שישה ניצחונות, תוצאת תיקו אחת ושמונה הפסדים.

מ.כ שפרעם (באדיבות המועדון)מ.כ שפרעם (באדיבות המועדון)

ליגה ב' צפון ב'

המוליכה: הפועל דליית אל כרמל, שרשמה 1:7 על הפועל יפיע, נועלת הטבלה. חסיב אבו רוקון, הקפטן, התכבד בשלושער, ריאן חלבי, דוויטו מלסה וארז חסון השלימו. עותמאן חוסיין השווה זמנית. נוכח התוצאה, דליית אל כרמל סגרה סיבוב ראשון עם 13 ניצחונות לצד שני הפסדים, במאזן שערים חיובי בדמות 14:54 יחד עם 39 נקודות.

הפועל דליית אל כרמל (באדיבות המועדון)הפועל דליית אל כרמל (באדיבות המועדון)

אלו שרודפות אחרי דליית אל כרמל, הפועל איחוד בני ג'ת ומ.ס טירת הכרמל, ניצחו אף הן וכרגע ג'ת עם 35 נקודות וכך גם טירת הכרמל. ג'ת רשמה 2:3 על צעירי כפר כנא, משערים של עומר גרה, מוחמד זחאלקה ומוחמד עלי וותד (דאני אייהם עודה וארז אסעד צימקו), בעוד טירת הכרמל רשמה 0:3 קליל על מכבי אחי איכסאל, משערים של ירדן כהן, מוחמד עומרי ועומר סבן.

בית"ר חיפה ניצחה 1:2 את צופי חיפה, משערים של רועי זהבי ונדב דטנר. רמי חנפה צימק זמנית. כבביר וצעירי חיפה נפרדו ב-1:1. עבד מורג'אן הבקיע לצעירי חיפה, ריאד חג'יר הישווה בדקה ה-97. מ.ס כדורגל משהד רשמה 0:2 על מ.ס נתניה, משערים של לואי כריים ושלמה סימון (עצמי). הפועל בני ערערה עארה הסתפקה ב-0:1 על הפועל רמות מנשה מגידו, משער של ראם ג'והג'אה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
