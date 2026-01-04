"רייס מהטובים בעולם, זו המנטליות שאנו צריכים"

ארסנל רשמה אמש (שבת) ניצחון 2:3 דרמטי על בורנמות', אבל הסיפור הגדול של המשחק היה דקלאן רייס. הקשר בן ה-26, שהחמיץ את המשחק האחרון של התותחנים בשל פציעה בברך, לא רק חזר להרכב אלא גם כבש צמד שהכריע את ההתמודדות. עבור השחקן מדובר בפעם השנייה בלבד בקריירה (מתוך 375 הופעות בבוגרים) בה הוא כובש יותר משער אחד במשחק.

מאמן הקבוצה, מיקל ארטטה, התמוגג מהקשר שלו בסיום: "דקלן רייס נאבק בימים האחרונים, אבל דחף ודחף והפך את עצמו לזמין. הוא שיחק 96 דקות, כבש שני שערים והיה אחד השחקנים הטובים על המגרש. זו המנטליות שאנו צריכים מכולנו".

כשנשאל האם רייס הוא אחד הקשרים הטובים בעולם כיום, ענה המאמן בנחרצות: "עבורי, כן. דקלן מוסיף דברים למשחק שלו ולתפקיד שלו בקבוצה כל הזמן, ואני לא רואה איפה הוא יכול לעצור כי הוא עדיין יכול להשתפר בהרבה תחומים, והוא רוצה להשתפר".

מיקל ארטטה (IMAGO)

ארטטה אף חשף את השיחה המוקדמת בין השניים, לאור הנפיחות בברכו של השחקן ביום שישי: "עד הרגע האחרון שאלתי אותו 'איך אתה מרגיש?', והוא אמר לי: 'אני בפנים'. והוא הראה שהוא בפנים בגדול".

דקלאן רייס עצמו, שהעלה את מאזנו לחמישה שערים ב-12 משחקים מול בורנמות' (יותר מכפול מול כל קבוצה אחרת), הופתע מהנתונים האישיים: "צמד ראשון בליגה? זו סטטיסטיקה מטורפת. לא כבשתי הרבה העונה, היו לי רק שני שערים, אז להשיג צמד היום בניצחון חשוב זו הרגשה נהדרת. כשמנצחים ואתה יכול לעזור לקבוצה כמו שעשיתי היום, זה תמיד מוסיף הרגשה מיוחדת".

גם חלוץ העבר, ג'רמיין דפו, הצטרף למחמאות ב-’BBC’: "זה היה מאסטר קלאס. עם ובלי הכדור הוא היה כל כך טוב, גם בצד השני של המשחק, כל הכדורים השניים שהוא ניצח, המיקום שלו, הגאוגרפיה שלו על המגרש. הוא בהחלט שם למעלה עם הקשרים הטובים באירופה ושחקן מפתח עבור ארסנל במרוץ לאליפות".

דקלאן רייס חוגג (IMAGO)

רייס, שנרכש מווסטהאם תמורת 100 מיליון ליש"ט, מציג העונה מספרים מרשימים בתפקידו הקדמי יותר: הוא מוביל את הליגה במסירות לתוך הרחבה (146), ומדורג ראשון בקבוצה במסירות שוברות קווים (142) ובסחיבת כדור קדימה (188).

ארטטה סיכם: "הוא עקבי בצורה קיצונית בכל מה שאתה מבקש ממנו לעשות, וזה מה שעושה את ההבדל. יש לו את היכולות להשיג את זה, אבל צריך עקביות כדי לעשות זאת יום אחר יום, ואז רואים הופעה כזו".