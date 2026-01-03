יום שבת, 03.01.2026 שעה 21:57
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1833-2216מ.ס אשדוד11
1327-1816עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

אבוקסיס: זה משחק נוראי שלנו, הפסדנו בצדק

מאמן נתניה אחרי ה-4:0 לטבריה: "ההגנה מטרידה, רוצים לצרף עוד בלם ואף יותר". ג'אבר: "ציפיתי מכל הקבוצה לבוא לקהל, צריך לכבד". האוהדים זעמו

|
יוסי אבוקסיס (ראובן שוורץ)
יוסי אבוקסיס (ראובן שוורץ)

עירוני טבריה המשיכה את היכולת הנהדרת שלה מהתקופה האחרונה, כשהביסה הערב (שבת) 0:4 מהדהד והיסטורי את מכבי נתניה בבית משערים של איתמר שבירו, אלי בלילתי וגיא חדידה ו-ווהיב חביבאללה.

מאמן המפסידה, יוסי אבוקסיס, אמר בסיום: “משחק נוראי שלנו. אמנם ב-25 דקות הראשונות עוד שלטנו, אבל מהשער הראשון שלהם המשחק התהפך. ספגנו שער מהתקפה ראשונה, ניסינו במחצית לעשות שינויים, שילמנו על זה במתפרצות. הפסדנו בצדק, גם כשהיינו טובים לא הצלחנו לייצר מצבים. ההיעדרויות של שחקני ההתקפה שלנו בלטו.

על השינויים הקיצוניים ב-11: “הזעזוע היחיד שעשינו בהרכב זה היה בשוער, בשאר המקרים היו שחקנים פצועים. יום לא טוב שלנו. ההגנה מטרידה. מאז שהבלמים הבכירים שלנו נפצעו יש לנו ירידה במשחק ההגנה. אנחנו רוצים לצרף עוד בלם ואפילו יותר.

שחקני מכבי נתניה מאוכזבים (חגשחקני מכבי נתניה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)

אוהדי נתניה לא היו מרוצים מהתוצאה כמובן וחיכו מחוץ לאצטדיון, שם קיללו את השחקנים. עמית כהן יצא אליהם החוצה, הקהל רתח משום שרוב שחקני היהלומים לא ניגשו אליהם ולא הודו להם בסיום המשחק.

“אכזבנו במיוחד את האוהדים ואני מצטער על כך. כל מתפרצת היינו מאוד חשופים. אנחנו מאוד מצטערים על המשחק הזה ונקווה לפצות. עד לפני כמה משחקים כבשנו וספגנו בכמויות אבל עכשיו יש ירידה במשחק ההתקפה. חייבים לחזור לעניינים”. על האם עומר ניראון יחזור לשער: “זה לא מה שאני באמת חושב עליו כרגע”.

עומר ניראון (שחר גרוס)עומר ניראון (שחר גרוס)

מאמן המנצחת, אלירן חודדה, דיבר: “ניצחון מאוד חשוב, דיברנו לפני שהמשחק צומת דרכים וצריך להפגין בגרות. זה עוד 3 נקודות חשובות להמשך הדרך.

“טבריה תמיד תישאר צנועה. אנחנו במגמת השתפרות. שמח שהבחורים הראו מה שצריך, נשארים מפוקסים ורגועים. התרשמתי מהמחויבות הקבוצתית. שיחקנו כדורגל טוב וקיבלנו תגמול על העבודה הקשה.

“זה עוד ציון דרך עבור המועדון. אני מתעסק בעבודה היום-יומית. זה 3 נקודות והראש שלי מכוון להפועל פתח תקווה”.

על החקירה נגד המועדון: “אנחנו אנשי מקצוע. תפקידי לאמן, יש בעלים שמתעסקים בדברים אחרים. אנחנו באים לעשות את ההכי טוב שלנו”.

אלירן חודדה (חגאלירן חודדה (חג'אג' רחאל)

גם איתמר שבירו דיבר: “פתחנו את המשחק לא טוב, אבל בשער הראשון הכל נפתח. תוצאה מאוד חשובה.

על זה שזאת תוצאה היסטורית למועדון: “לא מעניין אותנו, מה שחשוב זה ה-3 נקודות”.

על האם יש דם רע עם נתניה: “אני מכבד את כל הקבוצות. הייתי בנתניה כעט שנה וחצי אבל אין שום דר רע, אני מאוד מכבד את המועדון והקהל”.

המצב של הקבוצה: “תמיד הייתי אופטימי. נבנה פה משהו יפה, אנחנו שמחים שהקהל מגיע במספרים גבוהים. הבנו שאנחנו צריכים להיות יותר ‘רעים’ וזה מביא תוצאות”.

איתמר שבירו משתיק (חגאיתמר שבירו משתיק (חג'אג' רחאל)

כארם ג’אבר אמר אחרי המשחק: “אני רציתי להגיד תודה לקהל שהם באו, אני מכבד שהם באים בקור כזה. אמרתי שאני מצטער על ההופעה שלנו, ערב נוראי”.

על זה ששחקנים לא באו לקהל בסיום: “אני בסופו של דבר מצפה מכל הקבוצה לבוא לאוהדים, צריך לכבד אותם גם ברגעים הקשים האלה. אכפת לנו מהקבוצה, אני בטוח שגם מי שלא יצא מאוד מאוכזב, רק אנחנו נוציא את הקבוצה מהמצב הזה. אנחנו בתקופה לא טובה, אנחנו יודעים לצאת מהמצב הזה, צריך להתרומם ולהרים אחד את השני”. 

