יום שבת, 03.01.2026 שעה 18:03
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2123-1418חטאפה10
2026-2417סביליה11
1921-1418ראיו וייקאנו12
1820-1717אוססונה13
1824-1917מיורקה14
1820-1417אלאבס15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1630-1718ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

צמד לאגלסיאס, סלטה ויגו גברה 1:4 על ולנסיה

אחת התקרבה לצמרת, השנייה הסתבכה: החלוץ כבש פעמיים (פנדל, 33', 59'), אל עבדולאי (83') ואלברס (90+5') הוסיפו. פפלו החמיץ פנדל וצימק מנגד (70')

|
שחקני סלטה ויגו חוגגים (IMAGO)
שחקני סלטה ויגו חוגגים (IMAGO)

המחזור ה-18 של הליגה הספרדית נמשך היום (שבת), כאשר במשחק המוקדם של היום, סלטה ויגו גברה 1:4 על ולנסיה. מאוחר יותר, אוססונה תארח את אתלטיק בילבאו ואלצ’ה את ויאריאל.

סלטה ויגו – ולנסיה 1:4

סלטה ויגו התקרבה לצמרת, בעוד ולנסיה המשיכה להסתבך. העטלפים פספסו הזדמנות לעלות ליתרון כבר לאחר שבע דקות של כדורגל כשפפלו החמיץ מהנקודה הלבנה, ונענשו בדקה ה-33, כשברונו אגלסיאס לעומתו כן דייק מהנקודה והעלה את התכולים ליתרון. בדקה ה-59, הוא השלים צמד. בדקה ה-70, פפלו צימק ל-2:1 כשהפעם כבש, אך ג’ונס אל עבדלואי (83’) והוגו אלברס (90+5’) חתמו את תוצאת המשחק.

