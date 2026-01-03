צמד לאגלסיאס, סלטה ויגו גברה 1:4 על ולנסיה

המחזור ה-18 של הליגה הספרדית נמשך היום (שבת), כאשר במשחק המוקדם של היום, סלטה ויגו גברה 1:4 על ולנסיה. מאוחר יותר, אוססונה תארח את אתלטיק בילבאו ואלצ’ה את ויאריאל.

סלטה ויגו – ולנסיה 1:4

סלטה ויגו התקרבה לצמרת, בעוד ולנסיה המשיכה להסתבך. העטלפים פספסו הזדמנות לעלות ליתרון כבר לאחר שבע דקות של כדורגל כשפפלו החמיץ מהנקודה הלבנה, ונענשו בדקה ה-33, כשברונו אגלסיאס לעומתו כן דייק מהנקודה והעלה את התכולים ליתרון. בדקה ה-59, הוא השלים צמד. בדקה ה-70, פפלו צימק ל-2:1 כשהפעם כבש, אך ג’ונס אל עבדלואי (83’) והוגו אלברס (90+5’) חתמו את תוצאת המשחק.