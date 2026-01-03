יום שבת, 03.01.2026 שעה 10:58
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

מה היחסים למכבי ת"א נגד הפועל י-ם בטדי?

הצהובים עדיפים עם פי 1.30 לניצחון בבירה, המארחת עם פי 7.30 ותיקו פי 4.90. וגם: ב"ש פייבוריטית בסכנין, בארסה נגד אספניול, הפועל ת"א נגד י-ם

|
שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

יום שבת הגיע וזה אומר שיש המון משחקים בארץ ובעולם בשלל הענפים. במוקד, הפועל ירושלים תארח את מכבי ת”א (15:00), בני סכנין תארח את ב”ש (17:30), אספניול תארח את ברצלונה לדרבי לוהט (22:00, שידור חי בערוץ ONE) ובכדורסל הפועל ת”א תארח את הפועל ירושלים (19:05).

לשליחת טופס 'ווינר' לחצו כאן.

נתחיל בטדי. הפועל ירושלים אנדרדוג לפי המומחים עם יחס של פי 7.30 לניצחון שלה על מכבי תל אביב. האלופה של ז’רקו לאזטיץ’, שמעמדו מעורער מאוד, מקבלת יחס של פי 1.30 לשלוש נקודות שלה בבירה. תוצאת תיקו מקבלת יחס של פי 4.90.

זז'רקו לאזטיץ' (חגי מיכאלי)

אחרי זה תעלה על הדשא המוליכה הפועל ב”ש, כאשר גם היא פייבוריטית וזוכה ליחס של פי 1.35 לניצחון שלה. שרון מימר והשחקנים שלו, שבעונה נהדרת, מקבלים יחס של פי 6.40 לאיסוף שלוש נקודות שלהם, כאשר היחס על חלוקת נקודות בין הצדדים עומד על פי 4.70.

רן קוזרן קוז'וק (רדאד ג'בארה)

נעבור לספרד, שם בארסה תתארח אצל אספניול לדרבי. האלופה עדיפה לפי המומחים עם יחס די נמוך של פי 1.45 לניצחון שלה, כאשר היריבה הצנועה מקבלת יחס של פי 5.40 לשלוש נקודות מפתיעות מאוד שלה במפגש החם. היחס על תיקו הוא פי 4.50.

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

ולסיום הכדור הכתום. הפועל ת”א והפועל י-ם יעלו לקרב גדול בליגת ווינר סל, כאשר היחס לניצחון של דימיטריס איטודיס ושחקניו בשמונה נקודות ומעלה הוא פי 1.80. היחס לניצחון כלשהו של הקבוצה מהבירה, או הארכה, או הפסד שלה עד שש נקודות הוא פי 1.80, והיחס לניצחון של הפועל ת”א בדיוק בשבע נקודות הוא פי 9.

