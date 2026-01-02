יום שבת, 03.01.2026 שעה 02:48
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2123-1418חטאפה11
1921-1418ראיו וייקאנו12
1820-1717אוססונה13
1824-1917מיורקה14
1820-1417אלאבס15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

בתוספת הזמן: חטאפה חילצה 1:1 מראיו וייקאנו

הדרבי הקטן של מדריד הסתיים בשוויון, אחרי שהמארחת עלתה ליתרון מרגלי דה פרוטוס, אבל נגיחה של ארמבארי קבעה תיקו. משחק 8 ללא ניצחון לפרס ושחקניו

אונאי לופס ולואיס מייה (IMAGO)
אונאי לופס ולואיס מייה (IMAGO)

הליגה הספרדית מודל 2026 חזרה אלינו אחרי פגרת חורף קצרה עם משחקי המחזור ה-18 שנפתחו הערב (שישי), כאשר חטאפה הצליחה לחלץ תיקו בתוספת הזמן ב-1:1 מול ראיו וייקאנו.

בהתמודדות שלא התעלתה לרמה גבוהה, מי שהיה בטוח שהכריע את המפגש היה חורחה דה פרוטוס, שקיבל כדור עומק יפהפה מאונאי לופס כדי לשלוח וולה מהאוויר לרשת, תוך עזרה של שוער היריבה דויד סוריה עם שער בתוספת הזמן של המחצית הראשונה.

אלא שכדורגל משחקים תשעים דקות, או במקרה של חטאפה 91 דקות, כשמאורו ארמבארי נגח בעוצמה אל הרשת של אוגוסטו בטאז’ה כדי לקבוע שוויון דרמטי וחלוקת נקודות ששמרה על כך שהמארחת לא תעקוף בטבלה, ותרשום משחק ליגה שמיני ברצף ללא ניצחון.

