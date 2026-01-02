עצום: אולימפיאקוס גברה 82:87 על פנאתינייקוס

המחזור ה-19 ביורוליג ננעל הערב (שישי) עם מספר משחקים. במוקד, אולימפיאקוס גברה 82:87 על פנאתינייקוס בדרבי היווני הלוהט. במשחקים נוספים, הכוכב האדום ניצחה 65:87 את אנדולו אפס ופנרבחצ’ה צלחה את בסקוניה עם 93:108. בנוסף, בדרבי האיטלקי שהתרחש בין וירטוס בולוניה לאולימפיה מילאנו, המארחת ניצחה 85:97 וריאל מדריד ביצעה קאמבק ענק בדרך ל-93:107 על דובאי.

פנאתינייקוס - אולימפיאקוס 87:82

מי שציפה לפחות טירוף מזה, כנראה לא חווה את הדרבי היווני מימיו. האדומים מפיראוס רשמו ניצחון עשירי ברצף בדרבי במסגרת היורוליג, ומנעו מהירוקים של ארגין עתמאן להשתוות בפסגה לוולנסיה והפועל תל אביב. אחרי רבע ראשון בשליטה של האורחת, המארחת הצליחה לחזור מפיגור 15 ולהשתוות לפני הירידה להפסקה. למרות משחק אדיר נוסף של קנדריק נאן (32 נקודות), 24 של סשה וזנקוב (7 ריבאונדים) ו-21 של טיילר דורסי הובילו לחגיגה אדומה-לבנה.

אנדולו אפס - הכוכב האדום 87:65

עם תמונות שלא נראו במשך שנים רבות, הסרבים הצליחו להשיג ניצחון באיסטנבול. כמה זה שנים רבות? 44 שנים ליתר דיוק. למעשה, האורחת שייטה לאורך כל שלבי המשחק כשבמחצית הפער עמד על 18, ומשם המשיך לגדול והגיע לשיאו עם 28 נקודות יתרון, שצומק מעט עד לסיום. ג’ורדן נוורה הניגרי כיכב עם 24 נקודות, כשחברו לקבוצה ולמדינה, צ’ימה מונקה הוסיף 16 והוריד 8 ריבאונדים בדרך לניצחון היסטורי.

בסקוניה - פנרבחצ’ה 108:93

בעקבות ההפסד של פנאתינייקוס, אלופת אירופה הצליחה להשתוות אליה במאזן בטבלה בזכות תצוגת כדורסל התקפית גדולה מצד אקס מכבי תל אביב, ווייד בולדווין, שסיים עם 24 נקודות ונעזר ב-17 של ניקולו מלי שהוסיף גם 7 ריבאונדים, יחד עם 16 מצד טאריק ביברוביץ’ ובונזי קולסון, כל הדרך אל הניצחון.

וירטוס בולוניה - אולימפיה מילאנו 85:97

מפגש כל איטלקי נגמר בניצחון חשוב של המארחת, שהצליחה לעצור רצף של שני הפסדים רצופים ושלחה את האורחת מבירת האופנה לספור הפסד שלישי משלה, ומכה נוספת למאבקי הפליי-אין. מאט מורגן (22) ודריק אלסטון ג’וניור (20) הובילו את רשימת הקלעים במשחק, ואת בולוניה אל הניצחון שהשווה אותה ליריבתה הארצית בטבלה.

ריאל מדריד - דובאי 93:107

סיפור של שתי מחציות שונות בתכלית, בסיומן הבלאנקוס שמרו על הבית עם קאבמק ענק בדרך לניצחון שהוביל גם לשמירה על המקום בפליי-אין. אחרי שהיו בפיגור 14 בהפסקה, הלבנים התעשתו קלעו 65 נקודות בחצי השני כשהם מותירים את הקבוצה מהאמירויות על 35 בלבד, בדרך לניצחון עוצמתי כששישה שחקנים קולעים בספרו כפולות.