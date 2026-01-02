נועם שוהם: בשנה שעברה הובלתי ב-12 נקודות

מכבי פתח תקווה המשיכה הערב בדהירה שלה לליגת העל, כשגברה 1:4 על הפועל כפר סבא ומחקה פיגור מהיר למהפך אדיר בראשותם של חוסה קורטס ולירן חזן. המלאבסים פתחו פער של עשר נקודות מהמקום השלישי, כשמנגד הירוקים ניסו לשחק כדורגל, אך לא היו מספיק "רעים".

"התחלנו את המשחק לא כמו שרצינו וקיבלנו גול. דווקא השחקן שכביכול עשו עליו את הגול (איתן טיבי), זה הקטע של שחקנים עם ניסיון. כששחקן עושה טעות והוא צעיר וללא ניסיון, הוא טיפה יורד למטה אבל טיבי העלה את עצמו והיה במשחק מצוין ואלו העוצמות שלו", החמיא המאמן נועם שוהם לבלם שלו.

"כששאלו על הדר פוקס, שזה היה המשחק הראשון שלו, אמרתי שטיבי יחפה עליו ויזיז אותו. זה שחקן עם המון ניסיון ואליפויות. אבל כל השחקנים ששיחקו נתנו את הכול ואני שמח שניצחנו קבוצה איכותית".

שוהם: "נהיה קבוצה יותר טובה בסיבוב השני"

הפער בצמרת: "עם כפר שלם בסוף הסיבוב הראשון בשנה שעברה, הייתי 12 נקודות מהפועל תל אביב ו-7 מהפועל פתח תקווה. אנחנו משחקים כדורגל ורוצים להיות כל הזמן יותר טובים. השחקנים האלה כל הזמן רוצים להגיע למקומות גבוהים, להגביר את הקצב ולהיות יותר מחויבים בכל משחק. כשיש טיפה פחות לחץ, צריך להיות יותר טובים כי בלחץ לפעמים קשה לתפקד, במיוחד לשחקנים צעירים. אני חושב שנהיה קבוצה יותר טובה בסיבוב השני. אני אוהב את השחקנים שלי, סומך עליהם והם עובדים קשה באימונים".

על חוסה קורטס, שכבר היה בדרך החוצה לקראת סוף החלון: "כל שחקן שאתה לא מאמן אותו, אתה לא יודע איך הוא יהיה אצלך. החתמנו אותו לפני פרנק ריבולייה וחשבתי שהוא יהיה חלוץ. ברגע שריבולייה היה רלוונטי, אמרתי שאני רוצה את פרנק כחלוץ ולהזיז את חוסה שמאלה. באותו רגע שהחלטנו את זה, היו לבטים אם להביא קשר כנף שמאל טהור או להשאיר אותו. ברגע שהחלטנו להשאיר אותו, ניסינו לעשות כל מיני חיפויים. הוא פחות טוב באחד על אחד, יש לו עוצמות, עומק, מהירות ומשחק ראש. עשינו את האיזונים הנכונים והשחקנים עוזרים לו להבקיע את השערים הללו, הוא לא עושה אותם לבד".

חוסה קורטס חוגג (שחר גרוס)

חיזוק לחלון ההעברות: "כרגע אנחנו חושבים על שחקן כנף שמאל נוסף לחיזוק הסגל. נראה מה יתפתח, יש פה שחקנים שהיה מגיע להם לשחק והם פחות שיחקו. הם מתאמנים כמו שצריך במשך חצי שנה ורוצים לשחק. יש שחקנים שאני לא אחזיק בכוח אם הם יבואו ויגידו שהם רוצים ללכת כי אני לא מאמין בזה. בקבוצה עם שחקנים כל כך איכותיים, יש שחקנים שנפגעים ואני לא רוצה שחקנים פגועים אלא שמחים. גם אם הסגל שלי יישאר ככה, אגיד תודה ונמשיך הלאה".

מנגד, אדם לם, מאמן הפועל כפ"ס, היה מרוצה מהדרך ולא מהתוצאה: "זו לא קלישאה, אנחנו קבוצה צעירה שבאה היום לשחק כדורגל ואני לא חושב שיש הרבה קבוצות שבאות להסתכל למכבי פ"ת בלבן של העיניים. אני שמח על הדרך ופחות על התוצאה.

אדם לם (ראובן שוורץ)

"מה חסר לנו? את המנהיג הזה, את הבן אדם הרע הזה. להוביל 0:1 ולשחק בסגנון הליגה הלאומית. הפועל כפ"ס רוצה לעלות ואני חושב שהיא יכולה לעלות. אנחנו שבע נקודות מהמקום התשיעי וארבע נקודות מהמקום השני. הכוונות של עידן שום הן שיהיה הכי טוב להפועל כפ"ס".