הפועל חיפה הופתעה ברוממה, ניצחון לרמה"ש

המחזור ה-14 בליגה הלאומית בכדורסל ננעל היום (שישי) עם שני משחקים. הפועל חיפה הופתעה ברוממה על ידי מכבי פתח תקווה, א.ס רמה"ש ברחה לקריית גת בדקות ההכרעה בדרך לניצחון.

הפועל חיפה - מכבי פתח תקווה 79:71

דווקא אחרי הניצחון הגדול בדרבי, הפועל חיפה נכנעת ברוממה למכבי פתח תקווה שמבחינתה משיכה ניצחון חוץ יקר במאבקי התחתית. החבורה של יוסי בונן קיבלה לראשונה העונה את קודי ריילי, אבל דווקא מי שהיה מעל כולם הוא טרה מקולום עם 29 נקודות. האורחים קלעו 16 נקודות מריבאונד התקפה, ומלבד הרבע הראשון עצרו את הביתיים על מתחת ל-20 נקודות בשלושת הרבעים הנוספים.

טרה מקולום פתח את המשחק עם שתי שלשות בתוך 5 דקות. קורן ג'ורנו היה האיש של מכבי פתח תקווה ברבע השני ועם פעולות גדולות הגדיל את הפער, כאשר האדומים התקשו לייצר נקודות, 47:36 במחצית. לאורך כל החצי השני מכבי פתח תקווה החזיקה ביתרון כשהיא נשענת על ההגנה שלה ועל טרה מקולום. הפועל חיפה סבלה מאחוזי קליעה רעים ולא הצליחה להפוך את המשחק.

קלעו להפועל חיפה: ווסלי האריס 17 נק', דניאל רוזנבאום 12 נק', עידו רומי וג'ונתן פיירל 9 נק' כ"א, דנאל כוזהינוף, שוהם גת וראיין טוראל 8 נק' כ"א.

קלעו למכבי פתח תקווה: טרה מקולום 29 נק', קורן ג'ורנו (11 ריבאונדים) 22 נק', גל גילינסקי (10 ריבאונדים, 8 אסיסטים) 9 נק', קודי ריילי 7 נק', אופיר גולדשטיין 5 נק', אייל ננקין 4 נק', אדי קושניר 3 נק’.

א.ס רמה"ש - א.ס אשקלון/קריית גת 85:98

אחרי 38 דקות צמודות, א.ס רמה"ש הכריעה את ההתמודדות עם ריצת 3:17, בזכות שתי שלשות קריטיות של דניאל ראובן ואחת נוספת של דימיטרי רוברטס. הקבוצה של גיא קנטור ממשיכה לטפס במעלה הטבלה, בעוד קריית גת מסתבכת במאבקי התחתית אחרי משחק שני רצוף שמסתיים בהפסד בדקות ההכרעה.

מקסים רומנוב (12 נקודות) ומייקל גרין (8 נקודות) קלעו 20 מתוך ה-25 של האורחים ברבע הראשון אותו סיימו בפיגור נקודה. המשחק המשיך להיות שקול גם ברבע השני כשאף קבוצה לא מצליחה לברוח - איירה לי סיפק נקודות קלות בצבע , בעוד מנגד מייקל גרין וקלארק רוזנברג בלטו מחוץ לקשת - 49:47 לאורחים במחצית. המשחק המשיך להיות צמוד גם בחצי השני - אף קבוצה לא הצליחה לייצר בריחה ו-4 דקות לסיום קריית גת הוליכה 81:82. מכאן דניאל ראובן צלף שלשה והחל ריצה מקומית של 3:17 שהכריעה את המשחק.

קלעו לרמה"ש: דימיטרי רוברטס 23 נק', איירה לי (21 ריבאונדים, 6 אסיסטים) 22 נק', חן כלפון 16 נק', אופק מלכה 12 נק', דניאל ראובן 8 נק', עמית ביר כץ 6 נק', רני בלגה ואריאל סלע 3 נק' כ"א, דיוויד מוסיס 2 נק'.

קלעו לקריית גת: מייקל גרין (6/9 לשלוש) 27 נק', מקסים רומנוב (9 ריבאונדים) 23 נק', קלארק רוזנברג 15 נק', דניאל נג'ר 9 נק', ניב בלול 4 נק', אלון דניאלי 3 נק', בן אונצ'ה ואמרי כגן 2 נק' כ"א.