יום שישי, 02.01.2026 שעה 21:11
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
4512-3719ארסנל1
4117-4319מנצ'סטר סיטי2
3923-3019אסטון וילה3
3326-3019ליברפול4
3021-3219צ'לסי5
3029-3319מנצ'סטר יונייטד6
2918-2019סנדרלנד7
2820-2019אברטון8
2726-2819ברנטפורד9
2721-2219קריסטל פאלאס10
2727-2619פולהאם11
2623-2719טוטנהאם12
2624-2619ניוקאסל13
2527-2819ברייטון14
2335-2919בורנמות'15
2132-2519לידס16
1830-1819נוטינגהאם פורסט17
1438-2119ווסטהאם18
1237-2019ברנלי19
340-1119וולבס20

"אתם רוצים לפטר אותי? המשכורת שלי כ"כ גבוהה"

פפ גווארדיולה התייחס בהומור כשנשאל על עתידו: "יש לי חוזה לעונה הבאה, אמרתי את זה מיליון פעמים". על פיטורי מארסקה: "צ'לסי איבדה מאמן מדהים"

|
פפ גוואדיולה (IMAGO)
פפ גוואדיולה (IMAGO)

סערת המאמנים באנגליה קיבלה בימים האחרונים תפנית נוספת, כשפפ גווארדיולה נדרש להתייחס גם לעזיבתו של אנצו מארסקה את צ’לסי וגם לעתידו שלו במנצ’סטר סיטי. המאמן הקטלוני, כהרגלו, בחר בקו ישיר, כן ולעיתים גם ציני, והבהיר שהרעש התקשורתי אינו משפיע על המיקוד שלו, לא במגרש ולא מחוצה לו.

גווארדיולה לא הסתיר את אכזבתו מהפרידה של מארסקה מצ’לסי, והעניק למאמן האיטלקי מחמאות יוצאות דופן. "הרשו לי לומר, מנקודת המבט שלי, צ’לסי איבדה מאמן מדהים, מדהים באמת, ואדם יוצא מן הכלל", אמר. עם זאת, הוא סגר את הנושא במהירות והוסיף: "זו החלטה של ההנהלה בצ’לסי, אז אין לי מה להוסיף".

הדברים הללו הגיעו על רקע גל שמועות גובר באנגליה, לפיהן מגעים כאלה ואחרים בין גורמים בסיטי לבין מארסקה השפיעו על ההחלטה בסטמפורד ברידג’. כשנשאל על כך, גווארדיולה השיב בביטול: "אין לי מושג. אני בטוח שיש לכם יותר מידע ממני". כאשר הופעל עליו לחץ להבהיר את עמדתו בנוגע לעתידו, הוא חתך: "איך אני יכול לתת עדכון על דעה שאני לא מכיר? זו רק שמועה. אז אני מצטער, אני לא הולך לענות על זה".

פפ ומארסקה (IMAGO)פפ ומארסקה (IMAGO)

גם בנוגע לשאלת המשך דרכו שלו באיתיחאד, גווארדיולה לא ויתר על ההומור. "אתם רוצים לפטר אותי? לא? יופי", אמר בחיוך. "המשכורת שלי כל כך גבוהה. אז יש לי עוד שנה בחוזה". בהמשך אף הוסיף, כשנשאל אם יעמוד על הקווים גם בתחילת עונת 2026/27: "אלוהים אדירים. יש לי חוזה, אמרתי את זה מיליון פעמים".

העיתוי של השאלות אינו מקרי. סיטי מגיעה לתקופה מאתגרת מקצועית, אחרי 0:0 מול סנדרלנד, שהרחיק אותה עוד קצת מארסנל במאבק האליפות, זאת למרות מחצית שנייה דומיננטית. ובכל זאת, גווארדיולה הדגיש שהגיבוי שהוא מקבל מהמועדון נותר מלא: "ההנהלה מכבדת אותי. זה הוכח גם בעונה שעברה, כשלא ניצחנו משחק אחד במשך שלושה חודשים. הם תמכו בי, אז מה עוד אני יכול לעשות? אני שמח כאן ורוצה להילחם עם הקבוצה שלי".

לסיום, גווארדיולה ניסה לשים את הדברים בפרופורציה, גם אם הודה בחצי חיוך שהאמינות שלו בעיני התקשורת אינה בשיאה. "אני מבטיח לכם שיום אחד אעזוב", אמר. "אבל לא עכשיו. יש לי חוזה לעוד שנה, הייתי רוצה להיות כאן, ונראה מה יקרה. אמרתי את זה מיליון פעמים, אבל… האמינות שלי אפס, נכון?". בינתיים, בסיטי מבהירים שהפוקוס הוא על ההווה, על המשחקים הקרובים ועל המשך המאבק בכל המסגרות, הרבה לפני דיונים על היום שאחרי פפ.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */