3816-3816הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

"אין זמן לשקוע, צריכים לבלום את פרץ ושחר"

בהפועל י-ם נערכים למכבי ת"א מחר ב-15:00 וסימנו את המפתחות: "מסוגלים לשנות את המומנטום, צריך למנוע את התקפות המעבר". חוזז, באייה ומדמון בספק

|
שחקני הפועל ירושלים (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל ירושלים (מרטין גוטדאמק)

הפועל ירושלים תארח מחר (שבת, 15:00) את מכבי תל אביב באצטדיון טדי, כשהיא מגיעה למפגש בלוח זמנים צפוף במיוחד ועם מטרה ברורה: להיראות אחרת לחלוטין מאיך שנראתה ב-4:1 בטרנר באמצע השבוע. במועדון לא הסתירו את חוסר שביעות הרצון מההפסד להפועל באר שבע ברביעי, משחק בו הקבוצה התקשתה מאוד עם הכדור ולא הצליחה לשבור את הלחץ.

למרות פתיחה סבירה שכללה שער והזדמנות של אוהד אלמגור, הירושלמים איבדו בהדרגה את השליטה, הפסידו במאבקים בשליש האחורי ובמרכז השדה וסבלו מנחיתות פיזית. כעת, כשהיו לה רק יומיים להתכונן, בצוות המקצועי מבינים שהזמן לניתוחים עמוקים תם והפוקוס חייב לעבור למפגש מול האלופה, תוך דגש על הפגנת חוסן במרכז המגרש ואינטנסיביות גבוהה בהרבה מזו שהוצגה בטרנר. 

בבירה מקווים כי השינוי יתחיל כבר בטדי, למרות העומס הפיזי שחייב עריכת שני אימונים קלים בלבד – אימון שחרור אתמול וחידודים היום. מצב הכשירות של מתן חוזז, איליי מדמון ואוראל באייה יוכרע סופית רק בסמוך למועד המשחק. שוער הקבוצה, נדב זמיר, התייחס למצב ואמר: "לוח הזמנים צפוף, אין לנו זמן לשקוע במה שהיה השבוע, וטוב שכך. אנחנו מוכרחים להיות הרבה יותר דומיננטיים כדי להתמודד כמו שצריך. אני יודע שיש בקבוצה שלנו הרבה יותר ממה שרואים במשחקים, ושאנחנו מסוגלים לשנות את המומנטום. אין הזדמנות יותר טובה מבשבת בבית".

נדב זמיר תופס (אורן בן חקון)נדב זמיר תופס (אורן בן חקון)

במועדון ניתחו את היריבה מתל אביב לקראת המפגש: "המפתח המרכזי יהיה בלימת תנועת הקשרים מהקו השני, פרץ ושחר, ומניעת התקפות המעבר עליהן היריבה מבססת את משחקה", אמרו בירושלים. "בסיבוב הקודם חטפנו מהם בדקה ה-94, תוצאה מוכרת מדי מולם. עברו כבר שלוש שנים מאז הניצחון האחרון שלנו בבלומפילד, והגיע הזמן לשבור את זה".

המשחק יחל בשעה 15:00, כשהשערים בטדי ייפתחו ב-13:30. מחירי הכרטיסים עומדים על 70 שקלים ברכישה מקוונת ו-65 שקלים בקופות האצטדיון. עבור אוהדי הקבוצה האורחת, הקופות באצטדיון יהיו פתוחות למכירה ביום המשחק.

