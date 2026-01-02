"מתח בדרבי? נקווה שכולם יתנהגו בצורה הולמת"

לקראת הדרבי מול אספניול מחר (שבת, 22:00, שידור חי בערוץ ONE), האנזי פליק התייצב למסיבת העיתונאים ושידר רוגע, ביטחון וכבוד ליריבה. מאמן ברצלונה הדגיש את האמון המלא שלו בשחקנים המרכזיים, התייחס למתח הטבעי סביב המשחק, דיבר על מצב הסגל, על שוק ההעברות ועל החשיבות של תמיכת הקהל, והבהיר שהמיקוד הוא בכדורגל של האלופה ובשמירה על אנרגיה חיובית.

"שנה טובה. זה משחק מאוד מעניין. ברכות למנולו, הוא עושה שם עבודה מצוינת. הקבוצה שלו משחקת טוב מאוד ומגיעה אחרי חמישה ניצחונות טובים. הם במצב מצוין ואנחנו נצטרך לשים לב לדברים האלה. לשחק במיטבנו", אמר המאמן הגרמני.

על ז’ואן גארסיה: "אני רואה אותו מאוד מרוכז כל הזמן. בתקופה האחרונה כאן הוא הופיע ברמה גבוהה והראה שההחתמה שלו הייתה ההחלטה הנכונה. הוא מוכיח את האיכות העצומה שלו והוא השוער מספר 1 שלנו. אני לא מודאג בכלל".

ז'ואן גארסיה (IMAGO)

על התקופה שלו בברצלונה: "אני חושב שלמדתי הרבה במהלך השנה וחצי האלה. אני אוהב את המנטליות בספרד ובברצלונה, נהנה לחיות כאן ולעבוד עם הצוות שלי, שהוא פנטסטי. השחקנים מדהימים והמועדון תומך בנו בכל דבר, וגם הנשיא. גם דקו ובויאן, כל המערכת עובדת בצורה מושלמת. אני אוהב להיות במועדון הזה, מודע למה שהוא נותן לי, ותמיד אתן את המקסימום".

על המתח בדרבי: "אני תמיד מנסה לחשוב בצורה חיובית. נקודת ההתייחסות היחידה שלי היא המשחק האחרון ששיחקנו, אבל השנה זה יכול להיות שונה. כולנו בני אדם וחייבים לחיות יחד בכבוד, וזה הדבר החשוב ביותר. אני מקווה שכולם יתנהגו בצורה הולמת".

על אריק גארסיה: "נראה אם הוא ישחק כקשר מרכזי. הוא עושה עבודה מצוינת, גם בהגנה וגם במרכז המגרש. הוא, יחד עם פאו קוברסי וג’רארד מרטין, יוצר משולש מאוד יציב, והרמה ההגנתית שאנחנו מציגים הייתה טובה מאוד. נחליט לפני המשחק".

אריק גארסיה (IMAGO)

משאלותיו ל-2026: "הדבר הכי חשוב הוא להמשיך להתאמן כמו שעשינו בשבועיים האחרונים, עם אינטנסיביות, איכות, ריכוז ומחויבות. כך נוכל להמשיך לצמוח, כי יש פוטנציאל. מבחינת משאלות, העיקר הוא לשמור על הבריאות, כי היו לנו הרבה פציעות".

על רונאלד אראוחו: "זה תלוי בו. הוא מרגיש טוב עכשיו, למרות שמבחינה פיזית ייתכן שהוא עדיין לא ב-100 אחוז. הוא זה שצריך להחליט מתי לחזור באופן מלא. הוא דיבר עם החברים שלו לקבוצה ויש לו את התמיכה של כולם. הוא חזר עכשיו והוא שחקן מאוד חשוב עבורנו. הוא ייקח את כל הזמן שהוא צריך".

רונאלד אראוחו (IMAGO)

על שוק ההעברות: "זה נושא מורכב. אנחנו לא מוכנים כרגע, אבל אם ננתח את קו ההגנה שלנו, גם הבלמים וגם המגנים, אנחנו מאמינים שאנחנו צריכים שחקן נוסף. זה לא קל להביא שחקן איכותי בחלון ההעברות של החורף. זה משהו שצריך לדון בו בשקט. אני בטוח שנוכל לעשות מהלכים, אבל רק אם יהיה בהם היגיון".

מסר לאוהדים: "הדבר הכי חשוב במשחק כזה הוא לתמוך בקבוצה שלך ולא לפעול נגד היריבה. התמיכה הזו היא מה שבאמת עוזר. צריך להעביר אנרגיה חיובית לשחקנים ולהתמקד בקבוצה שלך, לא בשנייה".

על לאמין ימאל ודני אולמו: "שניהם בסדר ומוכנים. דני חזר, השתתף במשחק האימון ונראה בטוח בעצמו, בלי פחד במצבים של אחד על אחד. הוא עשה צעד קדימה. לאמין גם חזר והוא זמין".

על היריבה והדרבי החם: "זה טבעי. גם בעונה שעברה זה לא היה להם קל. השנה הם מגיעים עם ביטחון, משחקים טוב ונמצאים במצב טוב. בעונה שעברה הם נאבקו על הישרדות. אנחנו צריכים להישאר רגועים ולהתמקד בלשחק את הכדורגל הכי טוב שלנו, בדיוק כפי שהתכוננו. יש לנו מספיק איכות כדי לנצח".