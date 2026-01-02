יום שישי, 02.01.2026 שעה 19:16
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

"מתח בדרבי? נקווה שכולם יתנהגו בצורה הולמת"

מאמן ברצלונה לפני אספניול מחר ב-22:00 (חי בערוץ ONE): "נראה אם גארסיה ישחק בקישור, אראוחו ייקח את כל הזמן שהוא צריך". וגם: על החלון של ינואר

|
האנזי פליק (IMAGO)
האנזי פליק (IMAGO)

לקראת הדרבי מול אספניול מחר (שבת, 22:00, שידור חי בערוץ ONE), האנזי פליק התייצב למסיבת העיתונאים ושידר רוגע, ביטחון וכבוד ליריבה. מאמן ברצלונה הדגיש את האמון המלא שלו בשחקנים המרכזיים, התייחס למתח הטבעי סביב המשחק, דיבר על מצב הסגל, על שוק ההעברות ועל החשיבות של תמיכת הקהל, והבהיר שהמיקוד הוא בכדורגל של האלופה ובשמירה על אנרגיה חיובית.

"שנה טובה. זה משחק מאוד מעניין. ברכות למנולו, הוא עושה שם עבודה מצוינת. הקבוצה שלו משחקת טוב מאוד ומגיעה אחרי חמישה ניצחונות טובים. הם במצב מצוין ואנחנו נצטרך לשים לב לדברים האלה. לשחק במיטבנו", אמר המאמן הגרמני.

על ז’ואן גארסיה: "אני רואה אותו מאוד מרוכז כל הזמן. בתקופה האחרונה כאן הוא הופיע ברמה גבוהה והראה שההחתמה שלו הייתה ההחלטה הנכונה. הוא מוכיח את האיכות העצומה שלו והוא השוער מספר 1 שלנו. אני לא מודאג בכלל".

זז'ואן גארסיה (IMAGO)

על התקופה שלו בברצלונה: "אני חושב שלמדתי הרבה במהלך השנה וחצי האלה. אני אוהב את המנטליות בספרד ובברצלונה, נהנה לחיות כאן ולעבוד עם הצוות שלי, שהוא פנטסטי. השחקנים מדהימים והמועדון תומך בנו בכל דבר, וגם הנשיא. גם דקו ובויאן, כל המערכת עובדת בצורה מושלמת. אני אוהב להיות במועדון הזה, מודע למה שהוא נותן לי, ותמיד אתן את המקסימום".

על המתח בדרבי: "אני תמיד מנסה לחשוב בצורה חיובית. נקודת ההתייחסות היחידה שלי היא המשחק האחרון ששיחקנו, אבל השנה זה יכול להיות שונה. כולנו בני אדם וחייבים לחיות יחד בכבוד, וזה הדבר החשוב ביותר. אני מקווה שכולם יתנהגו בצורה הולמת".

על אריק גארסיה: "נראה אם הוא ישחק כקשר מרכזי. הוא עושה עבודה מצוינת, גם בהגנה וגם במרכז המגרש. הוא, יחד עם פאו קוברסי וג’רארד מרטין, יוצר משולש מאוד יציב, והרמה ההגנתית שאנחנו מציגים הייתה טובה מאוד. נחליט לפני המשחק".

אריק גארסיה (IMAGO)אריק גארסיה (IMAGO)

משאלותיו ל-2026: "הדבר הכי חשוב הוא להמשיך להתאמן כמו שעשינו בשבועיים האחרונים, עם אינטנסיביות, איכות, ריכוז ומחויבות. כך נוכל להמשיך לצמוח, כי יש פוטנציאל. מבחינת משאלות, העיקר הוא לשמור על הבריאות, כי היו לנו הרבה פציעות".

על רונאלד אראוחו: "זה תלוי בו. הוא מרגיש טוב עכשיו, למרות שמבחינה פיזית ייתכן שהוא עדיין לא ב-100 אחוז. הוא זה שצריך להחליט מתי לחזור באופן מלא. הוא דיבר עם החברים שלו לקבוצה ויש לו את התמיכה של כולם. הוא חזר עכשיו והוא שחקן מאוד חשוב עבורנו. הוא ייקח את כל הזמן שהוא צריך".

רונאלד אראוחו (IMAGO)רונאלד אראוחו (IMAGO)

על שוק ההעברות: "זה נושא מורכב. אנחנו לא מוכנים כרגע, אבל אם ננתח את קו ההגנה שלנו, גם הבלמים וגם המגנים, אנחנו מאמינים שאנחנו צריכים שחקן נוסף. זה לא קל להביא שחקן איכותי בחלון ההעברות של החורף. זה משהו שצריך לדון בו בשקט. אני בטוח שנוכל לעשות מהלכים, אבל רק אם יהיה בהם היגיון".

מסר לאוהדים: "הדבר הכי חשוב במשחק כזה הוא לתמוך בקבוצה שלך ולא לפעול נגד היריבה. התמיכה הזו היא מה שבאמת עוזר. צריך להעביר אנרגיה חיובית לשחקנים ולהתמקד בקבוצה שלך, לא בשנייה".

על לאמין ימאל ודני אולמו: "שניהם בסדר ומוכנים. דני חזר, השתתף במשחק האימון ונראה בטוח בעצמו, בלי פחד במצבים של אחד על אחד. הוא עשה צעד קדימה. לאמין גם חזר והוא זמין".

על היריבה והדרבי החם: "זה טבעי. גם בעונה שעברה זה לא היה להם קל. השנה הם מגיעים עם ביטחון, משחקים טוב ונמצאים במצב טוב. בעונה שעברה הם נאבקו על הישרדות. אנחנו צריכים להישאר רגועים ולהתמקד בלשחק את הכדורגל הכי טוב שלנו, בדיוק כפי שהתכוננו. יש לנו מספיק איכות כדי לנצח".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */