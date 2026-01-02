אתגר לא פשוט באווירה רעילה: מה מצפה לפרץ?

בעוד דניאל פרץ מתקרב להשאלה לסאות'המפטון, אוהדיה חוגגים את המהלך ברשתות החברתיות. אם תשאלו את רובם, הם לא סומכים כלל על שני השוערים הנוכחיים של הקבוצה, וחזו בעיות עוד בקיץ בצל עזיבתו של השוער ארון ראמסדייל בהשאלה לניוקאסל. אקס ארסנל לא רצה לשחק בליגת המשנה אחרי הירידה, וביציעי אצטדיון סנט מארי השתוקקו כי יוחתם לו מחליף. באותה תקופה אף הוזכר לראשונה שמו של פרץ כאופציה, אך ההנהלה בחרה להמשיך עם שני השוערים הקיימים ונתקלה בזעם ציבורי לא מבוטל.

שני השוערים האלה, אשר יתחרו כעת עם פרץ על האפודה הראשונה בחופה הדרומי של אנגליה, שונים בתכלית. אלכס מקארתי בן ה-36 הוא שחקן ותיק מאוד, שיסגור השנה עשור שלם בשורות סאות'המפטון. היו שנים בהן הוא היה פופולרי כשוער הראשון בפרמייר ליג, אך עם הזמן חלה נסיגה משמעותית ביכולתו, ומאז 2022 איבד את מקומו. מדובר בשוער גבוה ששולט היטב ברחבה ובכדורי גובה, אך לא תמיד מגיב במהירות הנדרשת על הקו, ולוקה מאוד במשחק הרגל – תכונה שהפכה כידוע למשמעותית בתקופה האחרונה, אפילו בסאות'המפטון.

גווין באזונו בן ה-23, אירי ממוצא ניגרי, פרץ בזמנו לתודעה כמטאור. הוא הוחתם במנצ'סטר סיטי כשהיה בן 17, ערך הופעת בכורה ותפס מקום בהרכב בנבחרת אירלנד הבוגרת כשהיה בן 19, והייתה תקופה קצרה מסוימת בה ראו בו יורש עתידי פוטנציאלי לאדרסון בקבוצתו של פפ גווארדיולה. זה לא קרה, וסאות'המפטון רכשה אותו ב-2022 תמורת 12 מיליון ליש"ט – סכום לא מבוטל עבור שוער צעיר. במשך שנתיים, הוא אף היה השוער הראשון של הקדושים, ירד ליגה ב-2023, והיה אחד האחראים לעלייה בחזרה לפרמייר ליג ב-2024.

אלכס מקארתי (IMAGO)

בניגוד מוחלט למקארתי, יש לבאזונו משחק רגל משובח. הוא אף ניחן באינסטינקטים מעולים על קו השער ומסוגל לבצע הצלות ברמה העולמית הגבוהה ביותר. עם זאת, שליטתו ברחבה מוטלת בספק, והוא נוטה לבצע יותר מדי טעויות. עם הזמן, הבעיות זכו לתשומת לב משמעותית יותר בהדרגה, ובשלב מסוים איבדו האוהדים את האמון בבאזונו. הוא הפך לשעיר לעזאזל בעיניהם, כל שגיאה שלו נבחרת בזכוכית מגדלת, ותדמיתו בסאות'המפטון שלילית באופן כללי.

אז הקהל לא רצה לראות איש מהם בין הקורות. המנג'ר וויל סטיל ביצע רוטציה ביניהם בתחילת העונה, עד שהחליט להמר על מקארתי באופן קבוע. זה לא נגמר טוב, ובתחילת נובמבר פוטר סטיל בעקבות הפסד ביתי לפרסטון. טונדה אקרט, שקודם למחליפו באופן זמני וקיבל מאז מינוי קבוע, הלך מהרגע הראשון עם באזונו. ואולי סאות'המפטון ניצחה 1:2 בבכורה שלו באצטדיונה של קווינס פארק ריינג'רס, אבל האוהדים התמקדו משום מה בטעות של השוער הצעיר שהובילה לספיגת השער, וגם לתקרית בה הוא החזיק בכדור יותר מ-6 שניות וגרם לכדור קרן לחובת קבוצתו לפי החוק החדש.

גווין באזונו (IMAGO)

איך שלא תסתכלו על זה, נדמה כי באזונו עבר את נקודת האל חזור בכל הקשור לגישה הציבורית כלפיו. במשחק האחרון של 2025, נבחר השוער האירי לשחקן המצטיין במגרש ב-1:1 מול ברמינגהאם סיטי, ומאמנו יצא להגנתו כאשר פרשן ביקר אותו במסיבת העיתונאים. "זה לא הוגן. הייתה לגווין הופעה נהדרת", הוא הצהיר. ביום חמישי, במשחק הראשון בשנת 2026, הפגין שוב באזונו יכולת טובה וביצע הצלה מרהיבה בתיקו 0:0 מול מילוול. אלא שבמקביל עבר פרץ בדיקות רפואיות, והאוהדים מקווים כי ישלח את באזונו לספסל באופן מיידי.

הסטטיסטיקה הבסיסית מראה כי שני השוערים של סאות'המפטון ספגו בצוותא 34 שערים ב-25 מחזורים עד כה. עבור קבוצה שהתיימרה לשוב לפרמייר ליג, מדובר בנתון לא מעודד, והקדושים מדורגים כיום רק במקום ה-14. השינוי בעמדת המאמן לא בהכרח הניב שיפור, והקבוצה סופרת כרגע 5 משחקי ליגה ללא ניצחון. ביום חמישי הייתה הפעם הרביעית בלבד העונה בה השכילה הקבוצה לשמור על רשת נקייה, והסוגיה הזו דורשת פתרון, כל עוד יש תקווה לחזור לדרך הניצחונות ולמאבקי הצמרת, הרי ליגת המשנה באנגליה צמודה וממש לא צפויה. לצורך כך, חשוב להתמקד לא רק בזהות השוער, אלא בארגון ההגנה כולה, אבל זה כבר עניין אחר.

השאלה מהותית ביותר מבחינתו של פרץ היא אם קיבל איתות כלשהו, שלא לומר הבטחה, לכך שישמש כשוער הראשון. לישראלי הייתה בקיץ אשליה לפיה הוא יועד להיות השוער הראשון של המבורג, אך היא התנפצה לרסיסים במהרה כי דניאל הוייר פרננדס הוא דמות פופולריות ביותר בקרב האוהדים, וגם אחד המנהיגים בחדר ההלבשה, ולפיכך העניק לו המאמן מרלין פולצין גיבוי מוחלט. ניתן היה לצפות זאת, כפי שכתבנו בזמן אמת. בסאות'המפטון המצב שונה ב-180 מעלות כי יש לחץ ברור מצד הקהל להחליף את השוער כאן ועכשיו, ואפילו לא ממש אכפת להם במי.

טונדה אקרט (IMAGO)

למאמן עשויה להיות מוטיבציה נוספת להעניק את המקום בהרכב לפרץ. אקרט, רק בן 32, הוא גרמני שעבד בזמנו בבאיירן מינכן. הוא שימש כעוזרו של מירוסלאב קלוזה בקבוצה עד גיל 17 בעונת 2019/20, ולפיכך מכיר גורמים במועדון ומעוניין לשמר ולפתח את הקשר איתם. מאחר וסאות'המפטון כבר גיששה לגבי פרץ בקיץ, ברור שהיוזמה להחתמתו של הישראלי לא שייכת רק לו, אך היה לו חלק חשוב בהחלטה, והוא יודע כעת כי נציגי באיירן יעקבו אחרי ביצועיו של פרץ בסאות'המפטון אם הוא יעמוד בין הקורות. על הדרך, הם יכולים לשים לב גם לעבודתו של אקרט עצמו, וזה מעניין אותו מאוד, גם אם לא יודה בכך פומבית.

למאמן השוערים דווקא לא אמורה להיות נגיעה להחלטה, כי הוא רק החל לא מכבר את עבודתו עם הקבוצה הראשונה, וגם זאת באופן זמני. רובן מרטינס הספרדי, שעבד בזמנו עם אוסקר גרסיה במכבי תל אביב, היה איש הצוות היחיד אותו הביא סטיל איתו כאשר החל לעבוד בסאות'המפטון בקיץ. פיטוריו של סטיל הובילו גם להדחתו של מרטינס, ובמקומו קודם כרגע ריאן פלאד המקומי שעבד בעיקר עם קבוצת המילואים. ייתכן שעם מרטינס היה לפרץ קל יותר לו היה מגיע בקיץ, אך זה כבר לחלוטין לא רלוונטי.

השוער הישראלי צריך לקחת בחשבון כי סאות'המפטון סובלת מחוסר יציבות ניהולי בשנים האחרונות. היא סיימה את העונה שעברה בפרמייר ליג עם מאזן מחפיר של 12 נקודות ב-38 מחזורים בגלל בניית סגל לקויה והחליפה על הדרך שלושה מאמנים. העונה היא כבר הספיקה ‘לזרוק’ מאמן נוסף, בעוד האוהדים והפרשנים ממש לא התרשמו משחקני הרכש שהובאו בשאיפה לעלות בחזרה לליגה הבכירה. התוצאות מאכזבות גם לנוכח הציפיות הזהירות, ומובן כי אקרט חסר הניסיון עלול לסיים את תפקידו בכל רגע נתון אם התוצאות לא ישתפרו. אין לדעת מי יבוא במקומו בתסריט כזה, ומה יהיו העדפותיו בסוגיית השוער.

דניאל פרץ (IMAGO)

בנוסף, הקהל מתוסכל מההשפלות, וכתוצאה מכך נוטה להיות ציני ואכזרי כלפי שחקנים. מקארתי היה פעם אהוב בסאות'המפטון, והיה באז חיובי גם סביב באזונו כאשר הוא חתם במועדון. שניהם שנואים כיום. אם הקבוצה תאבד כמה נקודות באשמת פרץ, התיעוב יופנה בקלות גם אליו. חוליית ההגנה לא במיטבה בלשון המעטה, ולכן צפויה לישראלי עבודה מרובה אם ישחק, ורק אם יעצור את רובן המוחלט של הבעיטות למסגרת, הוא יזכה להערצה. בכל מקרה אחר, הוא עלול להיות השעיר לעזאזל, בדיוק כמו באזונו.

אם כך, האתגר לא פשוט. האווירה סביב סאות'המפטון רעילה למדי, אי אפשר לבנות ברצינות תוכניות גם לטווח הבינוני, ומוקדם מאוד לדבר על מימוש האופציה שתהיה למועדון כדי להחתים את פרץ בקיץ. ובכל זאת, הוא עשוי להיות השוער הראשון כבר עכשיו, וזה עדיף פי כמה על ישיבה מובטחת על ספסל המבורג. ייתכן כי לראשונה בחייו יזכה פרץ לדקות משחק על בסיס שבועי בקבוצה אירופית, גם אם מדובר בליגת המשנה באנגליה. זה לא דבר של מה בכך, והוא יצטרך לקחת את הצ'אנס הזה בשתי הידיים.