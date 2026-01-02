סרחיו ראמוס מגלה עניין ברכישתה של סביליה

סרחיו ראמוס, קפטן ריאל מדריד לשעבר ואחד הבוגרים הבולטים של מחלקת הנוער בסביליה, מגלה עניין בתהליך מכירת המניות שמתקיים בימים אלו במועדון האנדלוסי. לפי דיווח בפורטל הספרדי "MuchoDeporte", ראמוס כבר החל בבדיקות ראשוניות בנוגע לאפשרות לרכישת מניות.

ראמוס, שכמובן גדל במחלקת הנוער של סביליה, ערך במדיה את הופעת הבכורה שלו בליגה הראשונה אי שם בשנת 2004, לפני המעבר לריאל מדריד, חזר למועדון גם בעונת 2023/24 לשלב השני בקריירה שלו. לאחרונה, סיים את חוזהו במונטריי המקסיקני, כשהוא כעת שוקל לראשונה צעד השקעה אפשרי במועדון נעוריו, אם כי בשלב זה מדובר בגישוש בלבד.

בסביליה עצמה המצב מורכב: על פי הדלפות מתוך הדירקטוריון, קיימות כיום עד תשע הצעות לרכישת המניות, רובן מקרנות השקעה זרות. ההצעה היחידה שמגיעה מהון מקומי היא זו שמוביל נשיא העבר אנטוניו לאפי, אך היא נחשבת לנחותה כלכלית ביחס למתחרות וזוכה לתמיכה מוגבלת מצד בעלי המניות.

סרחיו ראמוס (רויטרס)

ההצעה המובילה מגיעה מקרן אמריקאית, שהביעה נכונות לשלם עד 3,400 אירו למניה. עם זאת, החוב הקצר והארוך טווח שצבר המועדון גורם לכלל הגורמים המעוניינים לבצע בדיקות מעמיקות לפני קבלת החלטות סופיות.

למרות הזיקה ההיסטורית, לראמוס אין מוניטין חיובי במיוחד בקרב אוהדי סביליה, בעיקר בשל תקופתו הארוכה בריאל מדריד והעימותים המתוקשרים בין המועדונים, כולל אירוע שהוביל בעבר לסגירה חלקית של אצטדיון סאנצ'ס פיחואן. חזרתו למועדון בגיל 36 אמנם ריככה במעט את היחסים, אך המשקעים טרם נעלמו לחלוטין. הבלם אף הביע נכונות לשוב ולשחק בסביליה ללא תמורה לאחר סיום דרכו במקסיקו, אולם בשלב זה המועדון אינו שוקל אפשרות זו.