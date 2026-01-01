האיגוד: לא היה צריך להישרק פנדל להפועל חיפה

מחזור אמצע השבוע כמעט מאחורינו, ובוועדה המקצועית של איגוד השופטים פרסמו הערב (חמישי) התייחסות לאחת מהחלטות השיפוט שנלקחו במהלך המשחקים. לפי הוועדה, שופטי ה-VAR צדקו בכך שביטלו פנדל עבור הפועל חיפה, בטענה שגויה של נגיעת יד של שחקן בני סכנין בתוך הרחבה.

מהאיגוד נמסר: “בדקה ה-60 התערבות נכונה של שופט המסך לביטול בעיטת עונשין להפועל חיפה, מכיוון שלא בוצעה עבירת יד. הכדור מגיע ממרחק קצר ופוגע ביחד הקרובה של המגן, שצמודה לגוף ונמצאת במנח טבעי ביחס לפעולת השחקן”.

הוועדה המקצועית חשפה גם את השיחה בזמן אמת בין שופט ה-VAR לשופט הראשי במשחק: “אני ממליץ על ביטול בעיטת העונשין, היד, זה נוגע ביד שמאל שצמודה לגוף, תגיע בבקשה למסך. זה נוגע ביד שמאל ולא ביד ימין”.

יובל שטיין מסתכל במסך (עמרי שטיין)

במשחק עצמו בני סכנין יצאה עם ידה על העליונה בתום 90 הדקות, כשג’בייר בושנאק ומוסטפא שייח יוסף הבקיעו וקבעו 0:2 לקבוצה של שרון מימר. ההפסד פגע בסיכויי הפלייאוף העליון של הפועל חיפה והוריד אותה עד למקום התשיעי.